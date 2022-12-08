Минсельхоз: рекордный урожай овощей приведет к стабилизации цен

Тепличные овощи могут подорожать перед Новым годом Pixabay

Минсельхоз сообщил, что ожидает стабилизации цен на овощи на фоне их рекордного производства в 2022 году. По его данным, ценовая динамика на продовольственном рынке соответствует сезонным тенденциям. В частности, сейчас наблюдается традиционный тренд на постепенное повышение стоимости овощей по мере сокращения предложения продукции открытого грунта.



Источник «Агроинвестора» в отрасли рассказал, что по итогам 10 месяцев объем производства овощей закрытого грунта вырос на 6,8% до 1,24 млн т относительно аналогичного периода прошлого года (с учетом салатов). По его словам, производство огурцов увеличилось на 7,7%, томатов — на 7,4%. Сбор овощей открытого грунта, предварительно, будет не хуже показателей 2021 года. По его оценке, в целом сбор овощей закрытого грунта в этом году превысит 1,5 млн т, открытого — 5-5,5 млн т. Эти факторы оказывают влияние на снижение цен в опте, отметил собеседник «Агроинвестора».



Он напомнил, что сейчас идет переход от продукции сезонных теплиц к промышленным. «У промышленных теплиц другая себестоимость, поэтому оптовые цены растут. При этом стоимость овощей борщевого набора в опте сейчас достаточно низкая, скорее всего, она будет ниже прошлогодней на фоне хорошего урожая», — прокомментировал он. Традиционно перед Новым годом стоимость овощей, как и других товаров, будет расти, продолжил собеседник «Агроинвестора», после праздников они снова снизятся.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, говорить о стабилизации цен на овощи по итогам сбора урожая пока рано. Она отметила, что в последние годы товарное производство овощей и картофеля активно растет, при этом в ЛПХ — сокращается. «В этом году обеспеченность картофелем, вероятно, будет немного отставать от показателей, заложенных в программе продбезопасности. В этом году в целом по стране она должна превысить 88% с учетом ЛПХ вместо заложенных 90%», — рассказал эксперт. Она отметила, что какой бы большой урожай овощей Россия не собрала, его хватит до февраля. С марта традиционно появится проблема зависимости от зарубежных поставок, так как картофель, заложенный в хранилища примитивного типа, не может храниться до следующего урожая.



Овощи тепличной группы, по мнению Решетниковой, будут расти в цене перед Новым годом. «В декабре они могут выращиваться только в светокультуре, а она есть не у каждого производителя. Кроме того, перед новым годом идут массовые закупки. В январе начнется небольшое снижение, а с февраля-марта стоимость снова увеличится», — добавила эксперт.



Доходность производителей овощей в 2019 году в целом по отрасли составляла около 20-25%, в 2020-м — снизилась до 8-10%, в 2021-м она снова поднялась. В 2022-м, по словам Решетниковой, рентабельность будет ниже, чем в 2021 году, в среднем она составит 10-12%. «Весной, в период высоких цен, почти все теплицы в регионах могли продавать свою продукцию по очень привлекательным ценам, — напомнила эксперт. — Все затраты производителей были на уровне конца прошлого года. Сейчас цены реализации в большинстве регионов пришли к уровню прошлого года или меньше, в зависимости от региона. Маржинальность продаж сейчас ниже, чем весной, но она не нулевая».



Руководитель проектов Strategy Partners Екатерина Михалева ранее говорила «Агроинвестору», что уходящий год для производства овощей в закрытом грунте сложился позитивно. По ее оценке, прирост урожая тепличных овощей к показателю 2021-го может составить до 8%.​



«Основную прибавку дадут новые проекты и те тепличные комплексы, которые в 2022 году вышли на полную мощность», — поясняла она. Активно продолжают возводиться предприятия в дефицитных регионах — на Сахалине, в Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Это может позитивно отразиться на рынке в плане объемов уже в 2023—2024 годах.



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