Потребители отказываются от тепличных овощей. Выросшие цены не способствуют увеличению спроса

М. Стулов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

По итогам этого года российское производство тепличной продукции может увеличиться на 4-8%. Темпы прироста валовых сборов овощей, выращенных в защищенном грунте, теперь несколько скромнее, чем в первые годы развития сектора. Но такая ситуация логична: рынок все больше насыщается товаром собственного производства, и делать ставку на наращивание объемов уже не нужно. Теперь предприятия больше работают над расширением ассортимента и повышением эффективности бизнеса. Впрочем, новые теплицы тоже возводятся: в 2022 году в строй может быть введено до 150 га.

Уходящий год для производства в закрытом грунте сложился позитивно. Главным образом потому, что ожидается очередной рекордный валовый сбор, считает руководитель проектов Strategy Partners Екатерина Михалева. По ее оценке, прирост урожая тепличных овощей к показателю 2021-го может составить до 8 %. «Основную прибавку дадут новые проекты и те тепличные комплексы, которые в 2022 году вышли на полную мощность», — поясняет она. Активно продолжают возводиться предприятия в дефицитных регионах — на Сахалине, в Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Это может позитивно отразиться на рынке в плане объемов уже в 2023—2024 годах.



«Технологии Роста» оценивают увеличение урожая примерно в 4 %, до 1,6 млн т. «В конце 2021 года и в начале этого в эксплуатацию были введены несколько комплексов с использованием современных технологий досвечивания, они замещают менее продуктивные теплицы прошлого поколения, благодаря чему и растет валовый сбор продукции», — вторит Михалевой гендиректор аналитической компании Тамара Решетникова. Всего по итогам 2022-го будет запущено порядка 120-150 га новых мощностей, оценивает эксперт. Есть несколько проектов, ввод которых намечен на декабрь, но фактически он может произойти и в январе, и в феврале, не исключает она. Почти все новые тепличные комплексы входят в состав агрохолдингов, то есть это вторые, третьи очереди строительства. Основными консолидаторами рынка Решетникова называет компании «ЭКО-культура» и «Рост».



В то же время продолжат выбывать старые теплицы — около 80 га в этом году, прогнозирует эксперт. «Это мощности третьего поколения, которые строились еще в советское время. По производственным показателям, урожайности они несопоставимы с современными, поэтому их ухода рынок почти не почувствует, — отмечает она. — Некоторые старые теплицы практически не используются для овощеводства, отдельные предприятия уже перепрофилировались под выращивание рассады и сезонных цветов».



Цены поднялись вслед за производством

«Агрисовгаз» (занимается строительством теплиц) оценивает общую площадь закрытого грунта, введенную в эксплуатацию по итогам этого года, в 70-100 га. Сама компания за 2022-й построила порядка 50 га теплиц, из которых 20 га — для компании «Рост». Также предприятие реализовало один из этапов тепличного проекта в Тюменской области.



Агрокомплекс «Иванисово» (Московская область) после летнего технологического перерыва возобновил производство тепличной продукции в сентябре. В прошлом обороте (с сентября 2021 по май 2022 года) предприятие сделало выбор в пользу одной овощной культуры — короткоплодного колючего огурца. В текущем сезоне на половине площадей будет выращиваться три сортотипа томата: розовый, крупноплодный красный и сливовидный красный. Другую половину займут огурцы — короткоплодный колючий и гладкий среднеплодный. Первый урожай огурца компания собрала уже в октябре, а томата — в ноябре, сообщает главный агроном компании Мурат Хутов. «Согласно утвержденной акционерами производственной программе, в новом производственном обороте мы планируем вырастить более 11 тыс. т свежих овощей при средней урожайности 70 кг/м²», — делится он.



«Магнит» рассчитывает нарастить урожай овощей в собственном ТК «Зеленая линия» (Краснодарский край) до 58 тыс. т огурцов и томатов разных видов, включая премиальные черри и коктейльные томаты. Доля собственных тепличных овощей в общем объеме реализуемой ритейлером продукции данной категории составляет 18 %, информирует пресс-служба компании.







ГК «Теплицы Регионов» уверенно эксплуатирует все производственные площади портфеля, составляющие 60 га. Кроме того, ведет строительство нового ТК «Камчатский» площадью 3,6 га, подготовительный период к строительно-монтажным работам по которому уже выполнен, а проектная документация проходит проверку государственной экспертизы. Рост производства и томата, и огурца по итогам года на одном из предприятий группы — ТК «Новочебоксарский» (Чувашия) — составит не менее 10 %, говорит гендиректор предприятия Алексей Чирков. «Такой результат связан с увеличением урожайности, улучшением показателей работы с культурой», — обращает внимание он.



Прошлый год большинство тепличных предприятий закончили с положительными финансовыми результатами, в отличие, например, от 2020-го, хотя, конечно, отдельные компании ушли в минус, напоминает Решетникова. В 2022-м производители овощей в защищенном грунте тоже чувствовали себя неплохо. В течение этого года высокие цены на тепличную продукцию держатся не только в рознице, но и в опте, рассказывает она. Тренд на существенное подорожание овощей наметился еще во второй половине прошлого года, а в первом полугодии текущего еще больше ускорился, летом рост цен замедлился, но общий их уровень уже стал заметно выше, чем в 2019—2020 годах. «Таким образом, основную часть выросших издержек на приобретение СЗР, удобрений, семян, замену оборудования производители отбили», — отмечает эксперт. В среднем в октябре — ноябре тепличная продукция стоила на 3-5 % больше, чем в те же месяцы годом ранее. С декабря цены увеличатся еще минимум на 20-25 % — это типичное сезонное явление, объясняет Решетникова. Таким образом, компании стараются окупить растущие зимой затраты на отопление и электродосвечивание.



Ценовая динамика в 2022 году отражала макроэкономическую ситуацию, комментирует Михалева. В конце зимы — начале весны произошел резкий рост цен на товары и инфляция на фоне «потребительской паники». С поступлением урожая продукции открытого грунта на полки магазинов летом-осенью наметилось снижение стоимости тепличных овощей и зелени. Ко второй половине осени, с поступлением более дорогой продукции закрытого грунта, цены на овощи снова стали расти в силу сезонного фактора, подтверждает эксперт слова Решетниковой. Себестоимость выращивания тепличной продукции тоже увеличивается вслед за повышением тарифов на энергоресурсы (газ, электричество), цен на семена, субстраты, упаковку, добавляет Михалева.







А вот потребление тепличных овощей в 2022 году будет ниже, чем в предыдущем, прогнозирует Решетникова. «Численность населения в России уменьшается уже несколько лет подряд, еще более ощутимым фактором станет то, что существенная часть целевой группы потребителей дорогой тепличной продукции в период межсезонья в этом году покинули нашу страну, — напоминает эксперт. — Согласно разным оценкам, это от 400 тыс. до 700 тыс. человек в возрасте 30-40 лет, которые хорошо зарабатывали, жили в основном в городах и потребляли тепличные овощи круглогодично и регулярно».



Вместо выбывшего населения в стране появились другие социальные группы: беженцы и переселенцы с разных областей Украины. Но они не являются целевой покупательской аудиторией продукции, выращенной в закрытом грунте, так как доходы большинства этих людей не позволяют им приобретать зимой огурцы или томаты по 350-500 руб./кг. Таким образом, тренд на снижение потребления тепличных овощей будет наблюдаться не только в этом году, но и в следующем, предупреждает Решетникова.



Роста спроса на свою продукцию не наблюдают и сами производители. «Овощи не являются предметом первой необходимости, соответственно, при падении платежеспособности население снижает их потребление», — объясняет Чирков. По итогам 2022 года спрос на тепличную продукцию в России, вероятно, сохранится на уровне прошлого года, хотя во многих других странах потребление постоянно увеличивается, так как культура здорового питания повышается, отмечает руководитель.



Импорт существенно сократился

Наращивание внутренних объемов производства постепенно приводит к сокращению ввоза зарубежной тепличной продукции. В этом году снижению поставок способствовали и некоторые другие факторы. Особенно заметными изменения были в европейской части страны. Еще в 2021-м туда поступало 70-75 % от общего объема импорта овощей. По итогам 2022-го показатель снизится до 15-20 %, что Тамара Решетникова связывает как с логистическими трудностями, так и с резкими скачками валютных курсов. В целом же если в прошлом году в натуральном выражении в Россию было завезено около 440 тыс. т томатов, то в этом из-за рубежа их будет поставлено примерно 350 тыс. т. «Что касается нишевых овощей — баклажанов, перца толстостенного кубовидного, редиса, листового салата, — то их общий объем ввоза со среднемноголетнего значения в 200-250 тыс. т опустится до 150 тыс. т», — прогнозирует эксперт.



Большая часть продукции теперь в основном импортируется в дальневосточные и сибирские регионы. Основным поставщиком выступает Китай, также небольшой объем ввозится из Казахстана. В европейской же части страны даже по окончании сезона продажи овощей открытого грунта в торговой рознице присутствует в основном нишевая продукция от российских производителей — перцы, баклажаны, салаты выращиваются в круглогодичных теплицах Подмосковья, Калужской, Липецкой и Ленинградской областей. «Цена на эти продукты в зимнее время доходит до 400-500 руб./кг, раньше из-за высоких цен их покупала небольшая доля населения, а теперь из-за продолжающегося снижения реальных доходов приобретать их будут еще реже, — полагает Решетникова. — Скорее всего, местные производители смогут удовлетворить значительную часть спроса на них, и потребности в импорте снизятся». Хотя до сих пор даже в центральных регионах России перца и цуккини в теплицах пока выращивается очень мало. Немного лучше ситуация с баклажанами, а вот объемы производства салатов вполне достаточны, добавляет эксперт.



Внешняя торговля овощами в этом году действительно испытывала проблемы, подтверждает Михалева. Они были связаны с усложнением логистический цепочек и перевозок. По итогам шести месяцев 2022-го Турция сократила поставки свежих томатов в Россию на 55 % к аналогичному показателю 2021-го. «Учитывая, что по итогам прошлого года в страну было завезено порядка 400 тыс. т свежих томатов, очевидно, что в этом объем импорта заметно снизится», — ожидает эксперт. Это хорошая возможность для отечественных тепличных комплексов: они смогут нарастить объемы продаж своей продукции.



Ставка на эффективность и качество

Активное субсидирование новых тепличных проектов, которое продолжалось в течение нескольких лет, позволило достигнуть самообеспеченности по огурцу и приблизиться к ней по томату. Логично, что теперь темп роста объемов производства в закрытом грунте замедляется, отмечает гендиректор компании «Агрисовгаз» Максим Якибчук. «По инерции продолжается реализация проектов крупных игроков рынка, также к нам поступают запросы на строительство небольших по площади объектов на 1-3 га — достройку, реконструкцию или модернизацию», — делится он.



Тепличной продукции на российском рынке стало не только больше — она дифференцируется по сортотипам и потребительским свойствам, акцентирует внимание Решетникова. «Российские производители теперь выращивают не только огурцы и томаты самых бюджетных сортов, но и предлагают рынку премиальные, более дорогие овощи, которые по качеству лучше аналогичных импортных», — подчеркивает она. Однако в первую очередь такие тренды наблюдаются в европейской части России. Ведь основные площади промышленных теплиц сосредоточены на территории от Северо-Запада до Урала.



А вот в Сибири и на Дальнем Востоке с собственным производством продукции, выращиваемой в закрытом грунте, дела обстоят пока не так хорошо. «Там принципиально другая ситуация: насыщение локальных рынков тепличными овощами и их разнообразие еще очень далеки от стандартов, — знает эксперт. — А межрегиональные поставки свежих малолежких овощей и зеленных культур рефрижераторами за Урал с южных или центральных регионов страны коммерчески не целесообразны из-за слишком длинного логистического плеча». Сейчас именно там нужно строить малые комбинаты с локальным сбытом, рекомендует Решетникова. По ее словам, этот процесс уже начался, но идет пока очень медленно.



По данным Максима Якибчука, на самообеспеченность по огурцу Россия вышла еще в 2021-м. Самообеспеченность по томату в этом году составит 60-65 %. К тому же спрос на тепличные овощи упал и продолжит снижаться дальше. Это основные факторы, ограничивающие возведение новых комбинатов в России. «Чем больше конкуренция, тем ниже цена, дольше сроки окупаемости и меньше желание банков финансировать новых игроков. Но в то же время существуют регионы, в которых есть потребность более масштабного строительства», — соглашается он с Решетниковой. Так, общую потребность в теплицах в ДФО руководитель оценивает примерно в 100 га. Вместе с теми комплексами, которые будут построены в ближайшие два-три года на территории остальной России, это не более 150 га в целом, утверждает он.



В то же время на рынке остается потребность в тепличных цветах и ягодах, хотя и она уже не такая высокая, как три-четыре года назад. «Наша компания хотела предложить технологию по выращиванию в теплицах хмеля, но, изучив рынок, мы поняли, что это очень узкоспециализированный продукт для крафтовых пивоваров, — признает Якибчук. — Общая потребность в сырье совсем невелика, поэтому даже если такие проекты станут возникать, то по объему производства они будут очень маленькие».







Тепличным предприятиям в условиях высокой конкуренции необходимо быть максимально эффективными. Те, кто хочет продавать продукцию по высоким ценам, но при этом мало вкладывает в свое технологическое обновление и актуальные коммерческие стратегии, в дальнейшем не выживут, уверена Решетникова. Она вспоминает, как один из крупнейших тепличных комплексов Поволжья площадью порядка 38 га, основная часть которой приходилась на теплицы третьего поколения, долгие годы активно поддерживался государством, но в этом году почти перестал действовать. Несколько лет подряд руководство компании не понимало, зачем строить новые теплицы, если и в старых производится большое количество продукции. В регионе, где находится предприятие, у него долгое время не было конкурентов, но с появлением высокотехнологичных производств компания потеряла возможность предлагать конкурентные цены на свою продукцию. «Актив переходил из одних рук в другие, и теперь овощи там фактически не выращиваются, — известно эксперту. — Это пример одной из самых крупных потерь для отрасли». Впрочем, у данного предприятия есть теплицы и современного типа, вполне вероятно, что их передадут на баланс другой организации и производство возобновится.



И все же большинство игроков отрасли осознают необходимость повышения эффективности производства. В частности, агрокомплекс «Иванисово» сейчас активно работает над качественным составом персонала: агротехническая служба предприятия за последнее время значительно изменилась, в команду пришли опытные специалисты, имеющие хорошую подготовку и необходимые навыки. На производстве планируется внедрить новую систему оплаты труда овощеводов, которая будет максимально приближена к сдельно-премиальной, что должно дать стимул для персонала и положительно отразиться на результатах работы комплекса.



Агрохолдинг «ЭКО-культура» в рамках национального проекта «Производительность труда» в этом году начал внедрять комплекс инструментов по модернизации процесса сбора томатов, их упаковки и отгрузки в торговые сети на своем ТК «Воронежский». Реализация пилотной программы рассчитана на шесть месяцев. На первом этапе будет проведен анализ, а затем, на основе полученных данных, состоится модернизация процесса — для этого будут внедрены инструменты бережливого производства, рассказывает представитель компании. За счет снижения всех видов потерь (прежде всего — потерь времени) и повышения производительности планируется сократить время от момента сбора продукции до ее отправки в магазины.



В состав предприятий «Магнита» в текущем году вошел тепличный комбинат в Белгородской области площадью 20 га. «Свое производство позволяет нам контролировать процесс выращивания на всех этапах, кроме того, мы поставляем овощи в магазины максимально свежими за счет собственной логистики, — обращает внимание представитель компании. — Основные усилия в тепличном сегменте бизнесе направлены на повышение производительности труда, урожайности, оптимизацию логистики и расширение технологий бережливого производства, что в итоге позволяет формировать более привлекательные цены на полке».







И все же текущий год для тепличной отрасли не был простым, настаивает Чирков. Связано это в том числе с проводимой санкционной политикой стран Евросоюза в отношении России. «Не секрет, что в закрытом грунте используется много импортных составляющих: посадочные материалы, а также оборудование, которое нужно поддерживать и закупать запчасти, — поясняет руководитель. — Когда рубль укрепил свои позиции, цены в валютном эквиваленте на необходимые для производства материалы и компоненты выросли, а вот стоимость конечной продукции хотя и поднялась, но не так значительно, как увеличились затраты, — не больше, чем в пределах уровня инфляции».



Скромные перспективы

Динамика прироста российского производства овощей в защищенном грунте в дальнейшем тоже будет оставаться умеренной. Комбинаты не смогут наращивать урожай теми же темпами, какими он увеличивался в 2019—2021 годах, если захотят сохранить приемлемую доходность бизнеса, считает Решетникова. Ведь количество целевых покупателей пока не растет, и они однозначно не будут в ближайшее время значительно расширять объемы потребления тепличных овощей. «Чтобы это произошло, необходимо опускать цены, но это делать в текущей экономической ситуации достаточно проблематично, себестоимость производства существенно выросла», — констатирует эксперт.



Для поддержки отрасли Минсельхоз разработал новую программу увеличения периода возврата долгосрочных кредитов с 12 до 15 лет, напоминает Решетникова. Часть производителей уже начали использовать эту возможность, знает она. «Дешевые инвестиционные займы на европейской части России остаются самой действенной формой поддержки новых высокотехнологичных проектов со стороны государства, — подчеркивает эксперт. — Были разговоры о том, чтобы возмещать затраты на электричество зимой, но пока о реальных выплатах неизвестно». А вот на Дальнем Востоке и Крайнем Севере производители овощей в защищенном грунте могут получить компенсацию 20 % капитальных расходов на строительство, дополняет она.



Один из важных факторов, от которого зависит доходность отрасли, — тарифы на энергию, доля которых в себестоимости продукции составляет более 50 %, обращает внимание Мурат Хутов. «Мы надеемся на внимание к этому вопросу со стороны государственной власти — хорошо было бы предусмотреть субсидии по данному направлению или как минимум сохранить действующие расценки для предприятий защищенного грунта, — предлагает он. — В этом случае мы сможем сохранить неплохие экономические показатели».



«Магнит» тесно взаимодействует с государством в части поддержки тепличного направления. Получает льготные инвестиционные кредиты, льготные ставки налога на имущество по реализованным ранее инвестпроектам. «Сейчас формируем заявки на получение компенсации части затрат на электроэнергию, что очень важно для тепличной отрасли», — сообщает представитель компании.



Субсидирование всех тепличных комплексов, которые применяют при производстве овощей технологию досвечивания, тем более для регионов со 100 %-ным уровнем использования данной технологии, стало бы для сектора закрытого грунта значимой помощью, считает Алексей Чирков. Это позволило бы частично компенсировать возросшие затраты на энергоресурсы и стабилизировать цены на продукцию, верит он. Но пока такая мера поддержки была оказана регионам в минимальном размере. «Хочется надеяться, что объем данной поддержки увеличится, и региональные власти будут оказывать больше внимания тепличным комплексам, работающим с защищенным грунтом», — заключает топ-менеджер.

