Первый в Астраханской области промышленный тепличный комплекс запустят до конца года

Проект стоимостью 3,3 млрд рублей планируется окупить за 11 лет Тепличный комплекс «Кедр»

До конца года в Астраханской области введут в эксплуатацию тепличный комплекс «Кедр» площадью 10 га. Об этом губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, комбинат будет производить до 8 тыс. т огурцов и томатов в год. «Строительная готовность объекта — 96%, завершается благоустройство территории. Открытие планируем в конце текущего года. Астраханской области нужны такие высокотехнологичные аграрные предприятия. Будем оказывать всяческую поддержку», — написал Бабушкин.



По его словам, почти все помещения автоматизированы, в них налажены системы освещения и вентилирования. Это поможет не допустить ошибки при посадке семян, внесении удобрений и поливе, уточнил губернатор. Первые 6 т урожая будут собраны уже в этом месяце, к концу января планируется получить более 200 т. Это хорошая конкуренция импорту, который поступает в Астраханскую область, считает губернатор.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , ООО «Тепличный комплекс “Кедр”» было зарегистрировано в 2009 году, компания специализируется на выращивании овощей. Уставный капитал — более 92 тыс. руб. По информации «Интерфакса», общая стоимость проекта составляет 3,3 млрд руб., из них 1,7 млрд руб. — средства инвестора, 1,6 млрд руб. — льготный инвестиционный кредит. Планируемый срок окупаемости составляет 11 лет. Продукцию компания планирует реализовывать через федеральные торговые сети.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова обращает внимание на то, что «Кедр» — это, по сути, единственный в Астраханской области проект промышленных теплиц: в регионе представлены только микро- и малые фермерские весенние теплицы и парники. Поэтому новый комбинат актуален для жителей области, так как местные сети вынуждены работать с привозными овощами. Но пока предполагается, что основная часть овощей, производимых в теплицах «Кедра», будет отправлять в мегаполисы Центра в ОРЦ крупного сетевого ритейла. Решетникова также уточняет, что производство огурцов в новом комплексе будет предусмотрено только второй очередью.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что Астраханская область находится в седьмой световой зоне, а чем южнее расположен тепличный комбинат, тем легче ему производить продукцию в зимнее время. Но, с другой стороны, летом из-за жары на охлаждение тратится значительная часть энергии, так как температура в теплицах может достигать 60°C. По его словам, если летом комплекс не будет работать (не только из-за высоких температур, но и конкуренции с овощами открытого грунта), то такой бизнес перспективен.



«В целом, сегмент томатов еще не заполнен и дефицитен, в том числе в европейской части страны, в отличие от огурцов. В мегаполисах томатов много, есть хороший выбор сортотипов, но в малых городах, особенно за пределами ЦФО, в том числе на Урале, в Приволжье, Сибири, с ними все гораздо сложнее в период межсезонья», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Поэтому, продолжает она, астраханский проект перспективен для насыщения внутреннего рынка.



Основная часть гибридов томатов для светокультуры импортируется, и это является основным риском как для новых теплиц, так и для уже действующих. Сейчас поставки идут, но неопределенность сохраняется, говорит Решетникова. «Для новых теплиц один из главных вопросов — корректно вписаться в потоки овощей, которые формирует сетевой ритейл», — добавляет она. Но торговые сети сейчас открыты для качественной отечественной продукции с хорошей ценой. Кроме того, они предпочитают работать с теплицами, поскольку это гарантирует круглогодичность, бесперебойность поставок и стандартное качество.



Собеседник «Агроинвестора» в отрасли считает, что целевыми рынками для сбыта продукции нового комбината будут города-миллионники более северных регионов, чем Астраханская область. «Сложностей с выходом на рынок быть не должно: каждый год устаревшие и неэффективные теплицы выбывают, и есть определенный баланс», — добавляет он. Кроме того, не будет проблем и в случае вывода на рынок стандартных красных томатов и среднеплодных огурцов без нового бренда. Однако многое зависит еще и от того, кто будет управлять комбинатом: кадры влияют на сроки выхода на проектную мощность и соблюдение фитосанитарных требований. «Болезни накапливаются каждый год, и если не проводить правильную дезинфекцию, то мощность комбината может снижаться. Такие примеры в России есть», — заключает собеседник «Агроинвестора».



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