Тепличный комплекс в Курской области возобновил работу

Теперь комплекс будет работать круглый год Т. Кулистикова

В поселке Глушково Курской области возобновил работу тепличный комплекс «Курский», который вошел в центральный дивизион агропромышленного холдинга «Эко-культура». Некоторое время он был в режиме простоя, но в сентябре сменился собственник, и предприятие начало новый производственный цикл, который станет непрерывным и круглогодичным. На рабочие места вернулись около 80% сотрудников, сообщает Минсельхоз Курской области.



По словам генерального директора ТК «Курский» Валерия Ковалева, восстановить все производственные процессы и запустить предприятие, которое прошло через банкротство, — это была большая и трудная работа. «Совместно с администрацией области, банком-партнером, холдингом и другими структурами мы справились и уверены, что посеянные сегодня семена томата сорта “мерлис” дадут хороший урожай. Это традиционный и популярный помидор с классическим вкусом», — рассказал он (цитата по сайту курского Минсельхоза).



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что речь идет о возобновлении работы комплекса «Агропарк». «Агроинвестор» в сентябре писал, что Арбитражный суд Курской области признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. Процедура наблюдения в отношении «Агропарка» была введена в мае 2022 года по требованию основного кредитора — Россельхозбанка. В реестр было включено 1,2 млрд руб. требований, большая часть из которых — залоговые требования банка. По словам Решетниковой, обычно «Эко-Культура» строит свои комплексы, а не покупает действующие.



«Агропарк» был запущен в Глушковском районе Курской области в 2015 году. Компания вложила 2,2 млрд руб. (с учетом заемных средств Россельхозбанка) в теплицы площадью свыше 10 га и мощностью 6,6 тыс. т продукции в год, в том числе 1,8 тыс. т томатов и 4,6 тыс. т огурцов, а также 220 т салата и зеленных культур. Ранее Решетникова рассказывала «Агроинвестору», что «Агропарк» — это современный тепличный комплекс. «С точки зрения технологий там все нормально <...>, комплекс вполне работоспособен и на нем можно сделать бизнес. Может, собственник решил, что больше не хочет заниматься тепличным бизнесом, потому что он очень сложный и требует много знаний и времени. Также, возможно, у них были какие-то проблемы со сбытом», — говорила она. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , в 2021 году выручка тепличного комплекса «Агропарк» составила 75 млн руб., снизившись на 64% относительно 2020-го, убыток вырос на 2% до 241 млн руб. Стоимость компании по методу чистых активов оценивается в 540 млн руб.



Предпосылки для дальнейшего роста крупных производителей тепличной продукции есть, консолидация отрасли и так идет последние три-четыре года, продолжает эксперт. Например, почти 50% томатов, производимых в зимнее время, выращивает «ЭКО-Культура». «У агрохолдинга отличная система распределения, логистики и др. Все четко поставлено и хорошо работает, и компания продолжает дальше развиваться», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Более активную позицию в плане поглощений занимает другой лидер рынка — группа «Рост», продолжает она. Компания в последнее время развивается в основном благодаря покупкам уже действующих активов. Но в производстве этого агрохолдинга, в отличие от «ЭКО-Культуры», преобладают тепличные огурцы, которые занимают 20-25% российского рынка. Остальные компании не проводят такую массовую политику слияний и поглощений. «В целом, такая консолидация рынка говорит о том, что отрасль сохраняет свою коммерческую привлекательность, и что она переходит на более высокий уровень в части технологий, инноваций и очень сильно зависит от корректного сбыта, чем и характеризуются крупные агрохолдинги», — говорит Решетникова.



По словам собеседника «Агроинвестора» в отрасли, тепличных комбинатов, которые могут сменить владельца, сейчас достаточно много. Это объясняется тем, что с каждым годом этот бизнес становится все сложнее, а тарифы на электричество и газ растут. Это особенно тревожная новость для круглогодичных тепличных комплексов, добавляет он. «Я думаю, если ничего не будет сделано для того, чтобы компенсировать эти растущие расходы, то количество желающих выставить на продажу свои комбинаты будет увеличиваться», — говорит собеседник «Агроинвестора».



Он считает, что перезапустить относительно новый тепличный комплекс (с урожайностью от 60 кг/кв. м томата и 100 кг/кв. м огурца в год) сейчас значительно проще, чем строить новый из-за сложностей с логистикой, поставщиками оборудования. При перезапуске уже действующих комбинатов основная проблема — это кадры, считает собеседник «Агроинвестора».



По словам Решетниковой, у покупки действующих активов есть свои плюсы: комплекс начинает отбивать затраты почти сразу — нет долгого инвестиционного периода с подготовкой документов, получением кредитов, строительством и т. д. Но все же если комплекс продается, значит там были какие-то проблемы. В лучшем случае — это ошибки менеджмента, которые легко скорректировать, если за это берутся крупные холдинги. Гораздо хуже, если на комбинате были проблемы с санитарией и состоянием помещений, растений, но такие проекты обычно продаются с дисконтом, так как новому инвестору придется их восстанавливать. Но бывает и такое, что восстановление стоит чуть ли не дороже, чем строительство с нуля, добавляет она.



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