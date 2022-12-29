Росстат: урожай зерна в чистом весе превысил 150 млн тонн

Благоприятные агроклиматические условия в этом году дали дополнительно около 25 млн тонн зерна​ Pixabay

Урожай зерна во всех хозяйствах в этом году составил 150,7 млн т после доработки, сообщает Росстат. Также, по данным ведомства, было собрано 15,3 млн т подсолнечника, накопано 41,7 млн т сахарной свеклы, 18,6 млн т картофеля, собрано 13 млн т овощей. Росстат отметил, что в текущем году по сравнению с прошлым зерна намолочено на 24,2% больше, урожай картофеля и сахарной свеклы вырос на 3% и 1,2% соответственно. При этом сбор подсолнечника снизился на 2%, овощей — на 3,1%. Статведомство также сообщило, что под урожай будущего года озимые зерновые в сельхозорганизациях на 1 декабря посеяны на 10,8 млн га, что на 3,8% меньше, чем в предыдущем году.



Ранее «Агроинвестор» писал, что, по окончательным данным Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году составил 159,5 млн т в бункерном весе, что на 32,6 млн т больше, чем в 2021-м. Средняя урожайность достигла 34,4 ц/га против 27,9 ц/га годом ранее, площадь уборки — 46,4 млн га (45,4 млн га). Ведомство оценивало, что сбор зерна в чистом весе в этом году составит около 150 млн т, в том числе примерно 100 млн т пшеницы. Это станет историческим рекордом для российского агросектора. При этом урожай кукурузы по сравнению с прошлым годом снизился с 16,1 млн т до 13,9 млн т: агрокультура была убрана с 2,3 млн га, тогда как в 2021-м — с 2,9 млн га. Ранее аграрии ряда регионов сообщали, что уборка агрокультуры затянулась, некоторые хозяйства продолжали ее уже после того, как выпал снег.



По оценке аналитического центра «СовЭкон», урожай пшеницы в России в этом году составит 101,2 млн т. В предыдущем прогнозе аналитики оценивали его в 100,9 млн т, пишет Reuters. Повышение оценки связано с благоприятными погодными условиями. Кроме того, свою роль в улучшении сыграла и немного более высокая урожайность в Центральной России и Сибири. Прогноз производства пшеницы в 2023 году аналитики центра повысили на 400 тыс. т до 86 млн т на фоне обильных дождей, прошедших в последние месяцы.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что данные Росстата совпали с их прогнозами сбора зерна. «У нас хорошая урожайность, объемы производства. Хотя рефакция получается порядка 6%, и, наверное, она могла бы быть ниже», — добавляет он. По его мнению, ощутимого пересмотра урожая после окончания уборки кукурузы, которая до сих пор идет, ждать не стоит. Также, добавляет Корбут, стоит вопрос сохранности и качества этого зерна. «Также есть вопросы по картофелю и овощам. Это связано с тем, что сельскохозяйственная микроперепись показала резкое сокращение посевных площадей в хозяйствах населения, а они доминируют в производстве картофеля и овощей», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Уходящий год, продолжает он, с точки зрения производства зерновых был отличным: агроклиматические условия позволили резко нарастить урожай, тогда как в 2021-м работали только технологические факторы. По его мнению, благоприятная погода в этом году дала дополнительно около 25 млн т зерна. Но вместе с этим отмечается резкое снижение закупочных цен, что негативно отразилось на финансовых показателях сельхозорганизаций, а это влечет определенные риски, также как и значительные переходящие запасы после высоких урожаев, заключил он.



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