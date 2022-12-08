Минсельхоз сообщил о сокращении озимого сева

Сокращение площади сева связано с непогодой в Центральной России и Поволжье Pixabay

Озимый сев в России под урожай 2023 года проведен на меньшей площади, чем планировалось — предварительно она составила 17,7 млн га. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. При этом министр отметил, что структура посевов сохранится — оставшиеся площади будут засеяны весной, сообщает Минсельхоз.



Патрушев объяснил, что сокращение площади сева связано с непогодой в Центральной России и Поволжье. В соответствии с планами, озвученными Минсельхозом в конце октября, озимые должны были занять 19 млн га — на 0,6 млн га (3,3%) больше, чем в прошлом году.



Глава Минсельхоза также отметил, что индекс сельхозпроизводства в этом году ожидается на уровне 103,5%. Этому, в том числе, способствуют высокие урожаи, которые в 2022 году собрали российские аграрии. По словам Патрушева, уже намолочено более 157,7 млн т зерна, по большинству других культур показатели выше прошлогодних.



Отраслевые аналитики ранее также говорили о вероятном сокращении площади озимого сева. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечал, что в Центральной части России произошел серьезный недосев из-за «природно-погодного катаклизма». «Это не позволило технике вовремя зайти в поля. В других регионах сев прошел хорошо, однако дырку, которая образовалась в Центре, не заштопаешь ничем», — комментировал он «Агроинвестору».



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