«СовЭкон»: мировых запасов пшеницы к концу сезона-2022/23 хватит на 18 недель

ООН и ФАО могли бы поспособствовать снятию незримых барьеров на пути российской сельхозпродукции Е. Разумный

Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует, что мировых запасов пшеницы к концу сезона-2022/23 хватит на 18 недель. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007/08 году, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее говорил, что, несмотря на трудности, для повышения мировой продовольственной безопасности Россия готова обеспечивать зарубежных партнеров продукцией.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин пояснил «Агроинвестору», что трудности, в частности, связаны с тем, что многие малые и средние компании-экспортеры российского зерна оказались отрезанными от мирового рынка. Он уточнил, что речь идет о компаниях, которые не имеют достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры. По его предварительной оценке, в текущем сезоне на мировой рынок не будет поставлено около 2-3 млн т российского зерна. В новом сезоне объем может увеличиться до 10 млн т на фоне серьезных опасений банкротства некоторых игроков «из-за фактической заморозки их операционной деятельности», отмечает Зернин.



Для исправления ситуации необходимы срочные меры, в первую очередь со стороны таких международных организаций как ООН и ФАО, считает глава союза. Они могли бы поспособствовать снятию незримых барьеров на пути российской сельхозпродукции, чтобы избежать перебоев с ее поставкой нуждающимся странам. «К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», — пояснил он.



Также для решения проблемы может быть создан региональный рынок для экспорта зерна на фоне существующих ограничений, добавил Зернин. У такого рынка были бы свои клиринговые валюты, инструменты торгового финансирования, правила торговли и разрешения споров.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что концепция, о которой говорит «СовЭкон», действительно есть. «Однако вопрос в том, как они считают запасы зерна. Мы видим, что они действительно не очень высокие. Однако и высокого спроса при текущем уровне цен мы не видим. Считать запасы конечно можно, но если подсчет идет на основе традиционного ежегодного потребления, можно ошибиться, так как потребление может снизиться довольно серьезно», — считает эксперт.



Между тем, Минсельхоз не исключает перехода на оплату зерна в рублях в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы министерства Дмитрия Патрушева, которое он сделал на Всероссийском зерновом форуме. По словам министра, вопрос перехода на оплату в рублях обсуждается давно, однако решить его пока не удается. Кроме того, обсуждается возможность исключения из механизмов расчета контргарантий европейских банков. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя эту информацию, написал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, поставки другим странам зерна и удобрений должны производиться в рублях.



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