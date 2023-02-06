Минсельхоз не планирует проводить зерновые интервенции в 2023 году

В 2022 году в интервенционный фонд было закуплено 3 млн тонн зерна ooo-avg.ru

Минсельхоз не планирует проводить закупочные зерновые интервенции в 2023 году. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече с членами ассоциации «Народный фермер», пишет ТАСС. Она напомнила, что суть интервенций — обеспечить продовольственную безопасность по зерну.



В прошлом году в государственный интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн т зерна, напомнила Лут. Годовой объем потребления продовольственной пшеницы составляет 12 млн т. 3 млн т — трехмесячная потребность в продовольственном зерне, необходимом для производства муки, добавила замминистра.



«Мы эту продовольственную обеспеченность закрыли, 3 млн т набрали, и дальше будем смотреть. Если в следующем сезоне — а уже все видели прогнозы, что пшеницы будет существенно меньше, чем в этом сезоне, у нас будут какие-то всплески ценовые, значит, мы будем продавать зерно из интервенционного фонда», — объяснила Лут. Зерно будет продаваться из интервенционного фонда по приемлемой цене, подчеркнула замминистра.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что решение Минсельхоза о приостановке интервенций вполне логично. «Мы живем в состоянии неопределенности и форс-мажоров, как будет реализована продовольственная программа в этом году — ясности нет, потому что Россия во многом зависит от зарубежного семенного материала и импортной техники. Любые меры сейчас нужно вводить осторожно, с учетом ситуации», — считает эксперт. По его словам, дальше нужно следить за ходом посевной, обеспечением внутреннего рынка всем необходимым и ситуацией в мире. «Включить механизм интервенций можно в любой момент», — добавил Остапкович.



Государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен — выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.



В прошлом году Минсельхоз заявлял о планах закупить в госфонд до 3 млн т зерна, в конце года министерство подтвердило, что необходимый объем был приобретен. Закупки продолжались по 30 декабря 2022 года. Как сообщало агроведомство, в дальнейшем при необходимости будут проведены товарные интервенции — продажа пшеницы и ржи из госфонда производителям муки и хлеба. Госагентом по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда является «Объединенная зерновая компания».



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