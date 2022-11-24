Виктория Абрамченко: в интервенционный фонд закупят до 3 млн тонн зерна

С 1 августа государство закупило в интервенционный фонд около 1,8 млн т зерна Pixabay

Предпосылок для увеличения закупок зерна в интервенционный фонд сейчас нет, он пополнится до 3 млн т, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Российского винодельческого форума, сообщает «Интерфакс». «Госзакупки идут по всем нормативным актам до пополнения в 3 млн т», — уточнила она, отметив, что расчет объемов закупки зерна в интервенционный фонд «исходил из необходимости баланса спроса и предложения». «3 млн т — это расчетная величина Минсельхоза, это трехмесячное потребление продовольственного зерна», — пояснила вице-премьер.



Ранее представители отрасли не раз озвучивали идеи увеличить закупки до 10 млн т, чтобы повысить рентабельность сельхозпроизводителей: за счет закупки в интервенционный фонд можно повысить стоимость тонны зерна на внутреннем рынке. В частности, с такой инициативой выступала Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). «На рынке произошло значительное снижение цен на зерно, при которых фермеры не могут покрыть понесенных издержек. И одним из механизмов, позволяющим выровнять цены на зерновые культуры на внутреннем рынке, являются интервенционные закупки зерна», — писала АККОР министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, предлагая рассмотреть вопрос о проведении дополнительных государственных закупок зерна с организацией его хранения на складах сельхозпроизводителей.



По словам Абрамченко, для повышения рентабельности аграриев «есть и другие способы», она напомнила про решение о возврате им средств от взимания экспортной пошлины на зерно. «В этом году в отрасль отдали 20 млрд руб., чтобы компенсировать затраты производителей зерна», — отметила вице-премьер. Компенсации должны составить 2 тыс. руб. на тонну.



Правда, как ранее писал «Агроинвестор», большинство аграриев могут не получить обещанные субсидии на выращивание и реализацию зерновых, поскольку 10 млрд руб. хватит только на 5 млн т зерна, тогда как урожай в России превысил 152 млн т в бункерном весе. Выделение дополнительных средств планируется в следующем году, чтобы полностью покрыть спрос на субсидии, обещал Минсельхоз.



По данным Национальной товарной биржи, с 1 августа государство закупило в интервенционный фонд около 1,8 млн т зерна на общую сумму 27,3 млрд руб. Торги проводятся ежедневно по рабочим дням. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям.



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