Собрать и сохранить

В этом году урожаи зерна и масличных будут рекордными Д. Абрамов

К началу ноября валовой сбор зерна в России превысил 150 млн т в бункерном весе. Также ожидается рекордный урожай масличных. Агроведомства ряда регионов ранее высказывали опасения, что им может не хватить мощностей для хранения рекордного урожая, такую же точку зрения озвучивали некоторые отраслевые аналитики. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в октябре заверял, что мощностей достаточно и за сохранность урожая переживать не стоит. «Все зерно без потерь пойдет в дело — на переработку, обеспечение потребностей животноводов и нашим зарубежным партнерам», — цитировал его «Интерфакс». «Агроинвестор» спросил участников рынка, как у них обстоят дела с мощностями для хранения урожая.



Мощность единовременного хранения компании «Урал-Дон» (Ростовская область) составляет 180 тыс. т, из которых 60 тыс. т приходится на элеваторы, остальное — на зерносклады. «Сейчас наши хранилища для закладки нового урожая находятся на пределе, поэтому мы планируем увеличивать как складское хранение, так и элеваторное, — делится планами президент агрохолдинга Александр Ярошенко. — Урожай в этом году очень хороший, поэтому его часть пришлось оперативно продавать, чтобы заложить остальное на хранение». В перспективе емкость элеваторов должна увеличиться на 40 тыс. т, а общая — до 250 тыс. т.



Уже к следующему урожаю «Урал-Дон» планирует увеличить мощности для хранения на 30 тыс. т, компания получила материалы, необходимые для строительства, и приступает к работам. «Проект по строительству новых мощностей выходит очень дорогим, — сетует Ярошенко. — Сейчас, чтобы построить даже примитивное хранилище в хозяйстве (включая подъездные пути и разгрузочную площадку), нужно потратить от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. на тонну, а затраты на современный элеватор могут доходить до 10 тыс. руб. на тонну». Компании строительство обойдется примерно в 6-7 тыс. руб./т или в сумме 200 млн руб.



У «Тамбовагропромхимии» есть элеватор на 85 тыс. т, в котором 49 тыс. т приходится на баночное хранение, а 36 тыс. т — на старые мощности напольного хранения. Еще около 20 тыс. т холдинг может хранить на складах своих хозяйств. В перспективе компания планировала наращивать мощности для хранения продукции растениеводства — такие проекты до недавнего времени были в разработке, рассказывает руководитель «Тамбовагропромхимии» Валерий Солопов. Так, на элеваторе, где стоит один нефункционирующий склад, планировалось разместить «банки» общей емкостью 25 тыс. т. «Место уже подготовлено, но проект решили приостановить в связи с низкими ценами на продукцию, — признает он. — Также строительство сдерживает непонимание, что нас ждет впереди».



В племхозе «Лазаревское» (Тульская область) общая емкость мощностей для хранения составляет порядка 60 тыс. т, из них 40 тыс. т — это современные элеваторы, 6 тыс. т — старые бетонные емкости, 10 тыс. т — напольные склады. В этом году компании хватило хранилищ для нового урожая, несмотря на его большой объем. Наращивать емкости «Лазаревское» пока не планирует. «Мы строим свой семеноводческий центр. Проект предполагает и возведение собственных хранилищ, которые мы сможем использовать как под семенной материал, так и под товарное зерно», — говорит владелица и гендиректор агрохолдинга Кристина Романовская. Инвестиции компании в завод по производству семян на 20 тыс. т/год составят порядка 500 млн руб.



Компании «Сюкден» мощностей для закладки зерна на хранение не хватает. Единовременно во всех хозяйствах агрохолдинга может храниться 650 тыс. т в пересчете на пшеницу. На долю напольных складов при этом приходится 97% общей емкости, на элеваторы старого типа — 3%. Дополнительно холдинг использует пластиковые рукава для временного хранения, рассказывает финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Постепенно компания наращивает емкости капитальных хранилищ. «Но нехватка мощностей все еще наблюдается, особенно в этом году из-за необходимости оперативно освобождать склады под размещение свекловичного жома», — добавляет он.



«АгроГард» успешно использует полимерные рукава для хранения урожая с 2017 года. Такой способ позволяет снизить логистическую нагрузку на складскую инфраструктуру предприятий, сохранять длительное время качество закладываемого зерна, утверждает гендиректор группы Павел Царев. Кроме площадок с рукавами инфраструктура для хранения продукции растениеводства компании представлена напольными складами, в том числе ангарного типа, силосами элеваторного типа с точками отгрузок на железнодорожный и автомобильный транспорт, закрытыми зернотоками. Общая емкость хранения «АгроГарда» составляет 400 тыс. т, не считая открытых токов, площадок и складов для перевалки или краткосрочного хранения. В зависимости от темпов отгрузок заполняемость может доходить до 120% от уровня максимальной расчетной мощности, уточняет Царев. В этом году из-за большого урожая складских мощностей в холдинге хватает примерно на 60% от объема производства. «Но мы всегда практиковали оборачиваемость складов с коэффициентом 1,5-2, — рассказывает руководитель. — И у нас никогда не было ситуации нехватки мощностей».



Сейчас все предприятия «АгроГарда» ведут работы по увеличению мощностей хранения путем реконструкции существующих складских объектов и строительства новых. В частности, в липецком филиале готовится площадка под строительство складов ангарного типа на 5 тыс. т, также начато строительство зерносушильного комплекса. Общая стоимость проекта оценивается в 150 млн руб.



Продолжение темы — в ноябрьском номере «Агроинвестора».



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