Зерно попало в систему

С 1 сентября, когда внесение сведений о зерне в систему стало обязательным, нагрузка на нее возросла в разы М. Стулов

С 1 сентября работа участников рынка в системе прослеживаемости зерна — ФГИС «Зерно» - стала обязательной. По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», который является оператором системы, к 5 сентября в ней было зарегистрировано около 72 тыс. организаций — участников зернового рынка, в систему поступила информация о 85 млн т зерна. «Пользователи активно формируют партии зерна и оформляют товаросопроводительные документы на все операции с зерном. Степень вовлеченности аграриев в работу с системой очень высока, уровень освоения функционала системы растет благодаря проведенной масштабной работе по обучению аграриев, — рассказал «Агроинвестору» начальник управления по эксплуатации системы прослеживаемости зерна Михаил Копейкин. — Участники зернового рынка понимают значимость системы и активно включают работу с ней в свои бизнес-процессы».



Конечно, с 1 сентября, когда внесение сведений о зерне в систему стало обязательным, нагрузка на нее возросла в разы, добавляет он, однако «Центр агроаналитики» совместно с командой разработчиков отрабатывает поступающие замечания и комментарии по работе системы, она дорабатывается и совершенствуется в соответствии с запросами аграриев.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) пока не столкнулась ни с какими сложностями при работе с ФГИС «Зерно». «У нас есть лаборатории для контроля качества собранного урожая, есть специалисты, которые занимаются внесением данных в систему», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор компании Александр Неженец. Он добавляет, что на предприятии изначально не было никаких опасений по поводу внедрения ФГИС «Зерно», так как у «Прогресса» есть десятилетний опыт в цифровизация документооборота.



Директор «Каневского элеватора» (входит в состав концерна «Покровский») Александр Хохлов отмечает, что в связи с внедрением в России ФГИС «Зерно» и обязательным мониторингом качества зерна со стороны Центра оценки качества зерна в прошлом году в концерне была разработана и запущена собственная система контроля качества зерна. «Она позволяет нам не только отслеживать все необходимые показатели, но даже при перевалке, то есть в процессе транспортировки зерна с поля на склад, правильно его разместить с учетом последующего перенаправления — потребителю на переработку или элеватору на длительное хранение», — рассказывает Хохлов.



На всех элеваторах концерна есть аттестованные лаборатории, которые могут проводить оценку качества зерна. «В сезон уборки урожая мы формируем мобильные группы из лаборантов, которые выезжают в растениеводческие хозяйства группы компаний и отбирают пробы для анализа на всех необходимых для контроля этапах», — делится руководитель. Работа в системе прослеживаемости зерна не вызывает никаких сложностей: на элеваторе для этой задачи выделен и обучен специалист, который сейчас также консультирует по вопросам внесения данных сотрудников в растениеводческих хозяйствах «Покровского».



А вот руководитель еще одного агропредприятия, расположенного в Краснодарском крае, попросивший об анонимности, опасается, что ФГИС «Зерно» в любой момент может дать сбой, что серьезно усложнит сельхозпроизводителям сбыт зерна. «Пока мы в системе не регистрировались, так как еще не начали реализацию зерна», — добавляет он.



Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов на днях в ходе пресс-конференции отметил, что работа ФГИС «Зерно» с 1 сентября постоянно прерывается регламентными работами, в результате департамент получает «шквал звонков», но ничем не может помочь аграриям. При этом из-за сбоев элеваторы вынуждены отказываться от закупки зерна, партии которого не введены в систему, писал «Коммерсантъ-Черноземье». В июле Российский союз промышленников и предпринимателей просил премьер-министра Михаила Мишустина продлить тестовый режим работы системы, опасаясь, что ее полноценный запуск в период массовой уборки урожая может привести к остановкам отгрузок. Из-за огромного потока вносимых сведений есть риски сбоя работы системы и эффекта «наслаивания» данных, предупреждал союз.



Компания «Елань» из Оренбургской области уже начала работать в системе. «Пока мы ее изучаем, так как для нас она новая. Вопросы в процессе работы, конечно, возникают, например, как увязать ФГИС «Зерно» с нашим бухгалтерским учетом», — делится гендиректор предприятия Алексей Орлов. Он добавляет, что администрация региона собирала сельхозпроизводителей, специалисты объясняли, как пользоваться системой, благодаря этому появилось общее понимание принципа работы в ней. «Ответы же на все текущие вопросы получаем из Интернета, также обращаемся на горячую линию, специалисты которой, кстати, отвечают на вопросы достаточно оперативно и быстро вносят исправления и уточнения», — говорит Орлов.



В группе хозяйств «АгроГард», предприятия которой расположены в Краснодарском крае, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Курской областях, отмечают, что проблемы с работой ФГИС «Зерно» есть: в частности, множественные системные технические ошибки по доступу к системе, по работе со справочниками и сохранением документов. «Перегруженность системы создает определенные трудности по соблюдению сроков внесения данных и отвлечению специалистов от основной трудовой функции. Сотрудникам агрохолдинга приходится работать из дома сверхурочно или приходить на работу заранее, чтобы попасть в систему и внести данные без сбоев и ошибок, — сетует гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Внесение требуется очень оперативное, так как длительное нахождение в одном документе или его исправление может привести к сбою системы». Технические сбои и ошибки устраняются специалистами службы поддержки системы в течение дня после письменного обращения, но на это также требуются трудозатраты.



Кроме того, продолжает Царев, система не дает возможности формировать какие-либо отчеты, выгружать данные, поэтому возникают серьезные трудности при их анализе, а также отслеживании движения партий зерна в системе. «Пока приходится делать это вручную, что создает высокую дополнительную нагрузку на работников предприятий и отвлекает их от выполнения основной работы», — подчеркивает руководитель. Для агрохолдинга ФГИС «Зерно» - вторая учетная система, в которой нет необходимости, при этом ее ведение связано с дополнительными затратами, отмечает Царев. Из-за отсутствия инструментов контроля и отчетов в системе в «АгроГарде» ожидают выявления множества ошибок разного характера, на исправление которых потребуется дополнительное время.



Система сможет обеспечить должный контроль, для которого она создана, только после полной ее обкатки в течение полного производственного цикла, т. е. к следующему сезону, и только в случае соблюдения требований к вводу сведений в систему всеми участниками рынка, отсутствия сбоев и ошибок самой ФГИС «Зерно», проведения доработок, рассуждает Царев. «Самому заказчику системы важно расставить правильные ориентиры в контроле качества продукции, которое меняется на каждом переделе ее подработки, при объединении и разъединении партий. Исходя из тех механизмов, которые сейчас заложены в систему, контроль качества зерновой продукции — пока нерешенная задача», — говорит он.



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