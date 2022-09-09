Россия побила рекорд 2017 года по урожаю пшеницы

По данным Минсельхоза, к 8 сентября сбор пшеницы составил 92,7 млн тонн в бункерном весе «Агро-Белогорье»

Россия уже побила свой рекорд 2017 года по сбору пшеницы в 86 млн т. Об этом на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/23» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, пишет «Интерфакс». По прогнозу эксперта, всего в стране будет собрано от 94 млн т до 100 млн т пшеницы в зависимости от погоды и рефакции. Ранее ИКАР прогнозировал, что урожай пшеницы в этом году составит 95,5 млн т.



По данным Минсельхоза, к 8 сентября сбор пшеницы в России составил 92,7 млн т в бункерном весе. Это на 23,4 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда показатель составлял 69,3 млн т. Посевы обмолочены с 24,2 млн га (с 23,7 млн га в 2021 году), средняя урожайность составила 38,3 ц/га (29,2 ц/га). По мнению Рылько, производство пшеницы на уровне 97 млн т создаст экспортный потенциал в 46 млн т, минимальный объем вывоза может составить 36 млн т. «Если мы вывезем только 36 млн т пшеницы, и если не ошибемся с 97 млн т по сбору, то конечные запасы у нас получаются почти в 23 млн т. Я не помню в истории таких переходящих запасов», — приводит «Интерфакс» слова Рылько.



По его прогнозу, сбор ячменя может составить 22-23 млн т. При этом если на экспорт не удастся отправить 6,5 млн т, то переходящие запасы составят почти 3 млн т. Оценка Рылько по сбору кукурузы составляет 16 млн т, конечные запасы, если не удастся экспортировать 5,5 млн т, достигнут 2,1 млн т. В целом прогноз валового сбора зерна от ИКАР составляет 147-148 млн т. Максимальный экспортный потенциал — 60 млн т.



По информации Минсельхоза, к 8 сентября ячмень убран с 7,1 млн га (7,1 млн га год назад), намолочено 22,2 млн т (17,2 млн т) при средней урожайности 31,4 ц/га (24,2 ц/га). Кукуруза на зерно убрана с 35,4 тыс. га (98,1 тыс. га), собрано 202,6 тыс. т (409,6 тыс. т) при урожайности 57,3 ц/га (41,8 ц/га). Всего зерновые и зернобобовые обмолочены с 36,1 млн га (35,9 млн га), собрано 126,5 млн т зерна (96 млн тонн), средняя урожайность достигла 35 ц/га (26,7 ц/га).



На конференции также выступил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он рассказал, что излишки подсолнечника в сельхозпредприятиях к началу нового сезона составили 1 млн т. «По расчетным данным, в сельхозпредприятиях остается 1,3 млн т непереработанного подсолнечника, и сколько еще не показано. Если учесть, что для нормальной экономики естественны переходящие запасы в 200-300 тыс. т, то именно лишний избыток — 1 млн т», — цитирует его «Интерфакс».



По оценке Петриченко, из собранного в прошлом сезоне подсолнечника (15,7 млн т) можно было выработать 6,1-6,2 млн т масла. «А мы идем в производстве на 5,7 млн т, без августа произведено 5,4 млн т», — сказал он. Эксперт добавил, что вывоз подсолнечного масла идет медленно, хотя в этом сезоне нужно поставить на внешние рынки больше, чем в прошлом. Петриченко также отметил «определенные проблемы с закрытыми портами, судами, которые стояли, и тяжело было осуществлять экспорт».



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