РСПП просит отложить запуск системы прослеживаемости зерна

С 1 июля ФГИС «Зерно» работает в тестовом режиме М. Стулов

Введение системы прослеживаемости зерна с 1 сентября — в период массовой уборки урожая — может привести к остановкам его отгрузок, что негативно повлияет на бизнес. Об этом Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию обращения. По мнению объединения, из-за огромного потока вносимых сведений есть риски сбоя работы системы и эффекта «наслаивания» данных.



С 1 июля ФГИС «Зерно» работает в тестовом режиме, с 1 сентября регистрация в ней станет обязательной. РСПП просит правительство рассмотреть возможность продления тестового периода системы не менее чем на один год — до 1 сентября 2023-го. Про этом он ссылается на поступающие обращения отраслевых союзов и отдельных производителей и переработчиков зерна, по оценкам которых система недостаточно готова для полноценного запуска: часть функционала не работает или работает с ошибками, в результате требуется дополнительная доработка и оптимизация.



Также в качестве аргумента за продление тестового режима РСПП указывает на нехватку аккредитованных стационарных и мобильных лабораторий, а также сотрудников для отбора и анализа проб зерна, на дополнительные затраты, связанные с необходимостью передавать данные в систему. При этом союз обращает внимание, что в России насчитывается около 230 тыс. хозяйствующих субъектов, работа которых так или иначе связана с производством зерна, из них лишь 34,4 тыс. — крупные предприятия. Остальные — фермеры, индивидуальные предприниматели и некоммерческие товарищества.



Ранее Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов (АККОР) просила перенести обязательную регистрацию для них во ФГИС «Зерно» на 2023 год, писал «Агроинвестор». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир Плотников считает, что нужно сохранить только добровольный порядок регистрации в этом году, а обязательный начать с 2023-го. По его мнению, это позволит малым сельхозпроизводителям освоить систему и научиться в ней работать.



В июне Торгово-промышленная палата обращалась к Мишустину с просьбой перенести запуск системы прослеживаемости зерна на 1 сентября 2024 года. Риски роста себестоимости и потенциальных потерь урожая от некорректной работы ФГИС «Зерно» особенно высоки в текущей ситуации санкционного давления на Россию, отмечалось в письме.



В начале мая Минсельхоз думал о переносе запуска системы, соответствующий проект постановления правительства был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Однако в конце мая стало известно, что срок запуска не изменится. «Мы рассчитываем, что за лето производители смогут качественно подготовиться к работе в системе, заблаговременно внесут в нее данные и учтут различные нюансы», — говорила тогда в интервью «Российской газете» первый замглавы ведомства Оксана Лут. По ее словам, ФГИС «Зерно» позволит бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, а государству — обеспечивать продовольственную безопасность и противодействовать незаконному ввозу и обороту прослеживаемой продукции.



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