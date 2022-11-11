Большинство аграриев могут не получить субсидии на зерновые

Компенсация части затрат на производство и реализацию зерна — важная мера поддержки аграриев flickr.com

До 80% аграриев могут не получить обещанные субсидии на выращивание и реализацию зерновых, пишут «Известия», ссылаясь на участников совещания в Минсельхозе. Министерство планирует распределить между растениеводами 10 млрд руб. — по 2 тыс. руб. на тонну продукции. Однако этой суммы хватит только на 5 млн т зерна, тогда как урожай в России в текущем году превысил 152 млн т в бункерном весе. Так, представитель Чувашии на совещании сообщил, что региональные аграрии подадут заявки на субсидирование 191 тыс. т зерновых, а средств, которые готово выделить федеральное министерство, хватит только на 38 тыс. т. (19,8%), рассказали источники «Известий».



Компенсация части затрат на производство и реализацию зерна — важная мера поддержки аграриев, отмечает Минсельхоз. Ранее на ее реализацию уже было выделено 10 млрд руб. Тогда растениеводы получали по 200-350 руб. за тонну в зависимости от региона, сказал источник издания. Сейчас сумма возмещения, по словам главы агроведомства Дмитрия Патрушева, составит 2 тыс. руб. на тонну продукции, реализованной с 1 августа по 31 декабря текущего года. «Это достойный уровень поддержки, который закроет примерно 5 млн т зерна для продажи на рынке», — оценивал министр.



В Минсельхозе «Известиям» уточнили, что субсидия на реализацию зерновых оказывает позитивное влияние на рентабельность производства зерна. Представитель ведомства добавил, что выделение дополнительных средств планируется в следующем году, чтобы полностью покрыть спрос на субсидии. После доведения до аграриев 10 млрд руб. министерство соберет данные об объеме недостающих средств и обратится в Минфин за дополнительными лимитами, однако гарантий их получения нет, рассказал изданию один из участников совещания, ссылаясь на слова первого замминистра Оксаны Лут.



В середине октября сообщалось, что Минсельхоз задумался о лишении субсидий аграриев, которые не предоставляют данные в систему прослеживаемости зерна — ФГИС «Зерно». Причиной стало то, что в системе фиксируется меньше зерна, чем собрано в стране, ведомство этим недовольно.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что эта субсидия не решает больших проблем, но для аграриев она была бы очень кстати. По его оценке, даже в высокоразвитых сельскохозяйственных регионах России некоторые хозяйства «не выходят даже в ноль по рентабельности». Эксперт рассказал, что основная проблема аграриев — низкие цены на зерно. Таже есть сложности с реализацией зерна на фоне большого урожая и мешает дорогая логистика.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) уже оформила заявление на получении субсидии, она должна составить 8 млн руб., рассказал «Агроинвестору» гендиректор агрофирмы Александр Неженец. По его словам, предприятие выполняет все условия для получения всех положенных субсидий, однако эти деньги не компенсируют потери из-за экспортных пошлин. «Я думаю, что у других компаний есть проблемы с получением господдержки, многие ее не получат», — считает Неженец.



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский говорит, что компания получает несколько субсидий, но все они незначительные. На фоне того, что зерновые стало невыгодно выращивать, компания планирует сократить площади под ними. В прошлом году «Агротех-Гарант» получал областную субсидию в размере 205 руб. на гектар, в 2022 году эту выплату отменили. Еще одна выплата, предназначенная для малых предприятий, составляет 35 руб. на гектар — ее компания продолжает получать. В рамках субсидии на реализацию товарного зерна в прошлом году «Агротех-Гаранту» выплачивали 500 руб. на тонну реализованной продукции, в этом году выплата сократилась до 334 руб. за тонну. «Конечно, обещанные 2 тыс. руб. за тонну — это значительная сумма. Но мы не получили ее», — сказал руководитель.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что в регионе не выплачивают обещанные 2 тыс. руб. за тонну. «Размер субсидии не соответствует заявленному. Выплаты составляют 200-300 руб. за тонну», — отметил Нагель. По его словам, сумма в 2 тыс. руб. за тонну могла бы стать хорошей помощью для аграриев, так как цены на зерно сейчас очень низкие -около 11 тыс. руб. за тонну. «Комсомолец» планирует сокращать посевы зерновых, так как их выращивание стало «крайне невыгодным», добавил он.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков отметил, что растениеводческий бизнес является довольно рентабельным, поэтому встает вопрос, нужны ли вообще отрасли субсидии. По его словам, условия для получения субсидий постоянно меняются, это может происходить несколько раз в год, что усложняет жизнь аграриям. Поляков также уточнил, что, несмотря на низкие цены реализации зерна, они позволяют хозяйству быть рентабельным.



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