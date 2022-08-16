Минсельхоз может изменить условия выдачи кредитов на покупку ветпрепаратов

Возможные изменения связаны с ростом цен на импортное фармацевтическое сырье, готовые препараты и затрат на логистику Pixabay

Минсельхоз уведомил отраслевые ассоциации животноводов и птицеводов о возможном изменении условий выдачи краткосрочных льготных кредитов на покупку ветеринарных препаратов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента ветеринарии министерства Марии Новиковой. Согласно одному из вариантов, займы будут выдаваться только при условии, что не менее 50% лекарственных средств будут российского происхождения. Причина возможных изменений — геополитическая ситуация, в результате которой растут цены на импортное фармацевтическое сырье, готовые препараты и затраты на логистику. На этом фоне Минсельхоз видит риск удорожания продукции животноводства и даже снижения темпов роста производства.



По данным RNC Pharma, в 2021 году объем розничного рынка ветеринарных препаратов в России вырос на 6,36% до 21,8 млрд руб., только 22,5% из них приходится на российские средства. Минсельхоз считает, что аналоги наиболее востребованных импортных препаратов производят локальные компании, которые готовы обеспечить внутренний рынок. Однако агробизнес не поддерживает инициативу: об этом говорится в совместном письме Национального союза свиноводов, Национальной мясной ассоциации (НМА) и Национального союза птицеводов, пишет «Коммерсант». Так, отраслевые объединения поясняют, что «риски снижения результативности применения препаратов <…> значительно превышают стоимость ветеринарных лекарственных средств». При этом, по оценке НМА, на долю ветеринарных препаратов приходится около 3% в себестоимости производства скота и птицы, и вряд ли врачи на фермах будут руководствоваться логикой льготного кредитования в ущерб качеству профилактики и лечения животных.



Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков говорит, что животноводство — это серьезный высокотехнологичный бизнес. Все процессы в нем направлены на получение востребованной продукции по конкурентным ценам, а вмешательство в эти процессы ведет к снижению эффективности и в конечном итоге — к ухудшению конкурентоспособность продукции на внешних рынках и для российских потребителей. Жаворонков уверен: нельзя мотивировать животноводов покупать те или иные ветеринарные лекарственные препараты.



По его словам, это, во-первых, противоречит логике эффективного ведения бизнеса, так как сужает возможности свободного выбора средств лечения и профилактики. «Мы продолжаем настаивать, что главное средство обеспечения здоровья животных и, следовательно, людей — свободный выбор ветеринарными специалистами подходящих им препаратов. Сейчас же получается, что льготное кредитование из средств помощи животноводческому бизнесу предлагают превратить в инструмент продвижения ветеринарных фармацевтических производителей, связанных в том числе с государственными структурами», — прокомментировал «Агроинвестору» Жаворонков.



Во-вторых, продолжает он, подобная мотивация просто бессмысленна. Препараты не являются самой большой статьей в структуре затрат. По оценке АВФАРМ, их доля в зависимости от сектора и уровня зоотехники колеблется от 3% до 8%. При этом использование эффективных и безопасных препаратов выступает средством защиты от так называемых экономических заболеваний животных, снижающих, в некоторых случаях кратно, результативность хозяйств.



Кроме того, каждый ветеринарный лекарственный препарат является частью технологии, его применение нередко сопряжено с использованием ряда других препаратов от связанных заболеваний, обращает внимание Жаворонков. «По этой причине мы и говорим о том, что международные игроки на российском рынке не столько продают свои препараты, сколько служат проводниками международного опыта: передовых подходов к диагностике заболеваний, анализу состояния зоотехники и, собственно, средств лечения», — добавляет он.



По словам Жаворонкова, сложно в полной мере оценить реальные возможности российских производителей по замещению импорта в объемах и номенклатуре, но при этом очевидно, что значимый прогресс в области ветеринарной фармацевтики требует времени и соответствующего внимания со стороны государственных органов. Однако это внимание должно быть ориентировано не только на контроль, которого и сегодня, скорее всего, хватает всем участникам рынка, но и на стимулирование научно-технических разработок и развитие производственных мощностей. «Мы в этой связи всегда выступаем за осознанные и системные решения, учитывающие реальные потребности отрасли животноводства, а не сиюминутные выгоды и громкие лозунги», — заключил Жаворонков.



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