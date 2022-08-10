В Новосибирске начала работу лаборатория инновационных продуктов питания

Основная цель лаборатории — создание современных продуктов питания от идеи до их выведения на рынок NL International

В новосибирском биотехнопарке «Кольцово» начала работу Ultranovation R&D Laboratory, которая специализируется на создании инновационных продуктов питания. Это одна из первых в России R&D лабораторий полного цикла, открытая для взаимодействия бизнеса и науки. Идея создания лаборатории принадлежит компании «НЛ Континент» (NL International), которая стала ее стратегическим партнером и ключевым заказчиком. В лаборатории работают специалисты как из области фармакологии, так и пищевые технологи, диетолог-нутрициолог и другие.



Лаборатория — недостающий паззл в структуре бизнеса NL International, который включает собственное сертифицированное производство, отдел контроля качества, маркетинговые службы и сеть дистрибуции, рассказала советник президента компании Людмила Астафьева. Миссии NL и Ultranovation совпадают — создавать безопасные высокотехнологичные продукты для улучшения качества жизни. При этом компания и ранее инвестировала в работу лаборатории, просто сейчас она начала работу на новой площадке, уточнила она.



Основная цель лаборатории — создание современных продуктов питания от идеи до их выведения на рынок, сказала директор Ultranovation R&D Laboratory Светлана Король. Качество жизни во многом определяется сбалансированностью питания, при этом потребности людей сейчас не такие же, как 30 лет назад, поскольку изменился ритм и образ жизни, подчеркнула она. Однако потребители не всегда задумываются об этом, поэтому популяризация идеи здорового питания также является задачей лаборатории, равно как и продвижение мировых трендов в нутрициологии. Человеку нужны не только калории, но и биологически-активные вещества, которые не всегда удается в полном объеме получить с традиционной пищей, поэтому в современном мире растет важность обогащенного, функционального и специализированного питания, обратила внимание Король.



Директор Ultranovation R&D Laboratory Светлана Король Яркий тренд будущего нутрициологии — индивидуальный подход к формированию рациона каждого человека с учетом его образа жизни, возраста, физической активности, чтобы укрепить иммунную защиту, устранить дефициты, повысить уровень энергии. Разработкой таких передовых для рынка продуктов и планирует заниматься лаборатория.

Уровень развития стран определяется уровнем их технологического развития, а он, в свою очередь, зависит от развития науки, результатов ее деятельности и способности экономики внедрять научные разработки в реальное производство, отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак. «Основная цель лаборатории — обеспечить взаимодействие науки и производства и выводить на рынок новые продукты, — сказал он. — И то, что Ultranovation R&D Laboratory стала резидентом биотехнопарка “Кольцово” - знаково, поскольку он является одним из мировых центром по разработке и внедрению новых технологий».



Наука многое нам дает, но не всегда мы можем использовать эти знания, признала Король. Однако благодаря развитию технологий идеи удается воплощать в жизнь и то, что еще вчера казалось невозможно использовать в производстве функционального питания, сегодня становится инновационным полезным продуктом, добавила она. Так, например, в линейке функциональных коктейлей NL используется не сухое молоко, а молоко, помещенное в микрокапсулу из растворимых пищевых волокон. Благодаря этому сохраняются вкус и польза молока, при этом продукт не требует особых условий хранения. Технологию капсулирования молока придумали специалисты лаборатории Ultranovation, рассказала Король.



Люди все больше интересуются вопросами здорового образа жизни, стали более компетентными при выборе продуктов питания, читают их составы, и этот тренд будет только нарастать, считает вице-президент NL International Роман Товстик. В частности, компания отмечает это по динамике своих продаж: только за последний год товарооборот и выручка NL в категории БАД в России вырос в два раза, сравнил он.

Ultranovation R&D Laboratory видит хорошие перспективы для развития на площадке биотехнопарка, поскольку лаборатория открыта для взаимодействия с экспертным и научным сообществом для создания новых продуктов, а в «Кольцово» реализуются проекты международного и федерального масштаба. Это дает большие возможности для проведения исследований на старте задумки продукта, чтобы оценить весь его потенциал и риски, уверена Король. Кроме того, в лабораторию можно принести на проверку и готовый продукт, чтобы узнать, соответствуют ли состав и качество заявленным. В этом году Ultranovation R&D Laboratory и NL International готовятся к выпуску серии новых продуктов, которые помогут дополнить рацион питания и оптимизировать его под индивидуальные потребности.



NL International основана в 2000 году в Новосибирске, с 2003-го компания стала международной, является одним из лидеров MLM рынка. По собственным данным, NL запустила рынок функционального питания в России и странах СНГ, начав в 2003 году продвигать коктейли Energy Diet. Производственная площадка находится в Новосибирске, также продукция выпускается на базе независимых изготовителей в России, Франции, Германии, Италии и Корее. У компании порядка 40 линеек продуктов, созданных командой лаборатории. Это функциональные коктейли, супы, БАДы, косметика, лакомства.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

