Грозит ли России дефицит ветпрепаратов. Как новые правила регулирования рынка могут отразиться на его работе

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

К 2023 году в России может остаться лишь около 20 % объема иностранных ветеринарных препаратов, используемых сейчас, из-за введения новых законодательных требований. С учетом внутреннего производства дефицит рынка лекарственных средств, необходимых для животноводства и птицеводства, может составить около 50 %. Однако российские производители готовы наращивать мощности производства, для этого у них есть все условия, считают эксперты



В июле проблем с импортом в Россию ветпрепаратов не отмечалось. По информации президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, регистрация ввозимых лекарственных средств и кормовых добавок для сельхозживотных, напротив, значительно упрощена — Минсельхоз и Россельхознадзор сняли часть барьеров, чтобы не дестабилизировать российский рынок. «Профильные ведомства в этом отношении делают максимум возможного, не нарушая международных правил, — утверждает он. — Чиновники понимают, что от наличия данной ветеринарной продукции зависит жизнеспособность животноводческого сектора».