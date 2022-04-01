Антибиотики в животноводстве. Как снизить использование противомикробных препаратов в отрасли

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Микробная антибиотикорезистентность постепенно становится глобальной проблемой. По оценкам экспертам, если не взять данный вопрос под контроль, к 2050 году от бактериальных инфекций в мире будут погибать до 10 млн человек, а убытки составят более $100 трлн в год. Причиной возникновения МАР является в первую очередь бесконтрольное применение антибиотиков в животноводстве. Впрочем, отказаться от их использования вовсе пока невозможно. Каким образом можно сократить объемы применения данных средств, рассказывает автор этой статьи



За период существования антибиотиков — с момента открытия Александром Флемингом пенициллина в 1928 году — было разработано около 7 тыс. различных препаратов. Часть их вышла из применения из-за побочных эффектов или быстро развивающейся у микрофлоры устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), или микробной антибиотикорезистентности (МАР). Сейчас применяются порядка 160 антибиотиков, около 20 из них — представители последнего поколения. Срок «жизни» подавляющего большинства таких препаратов колеблется в пределах от одного года до трех лет.