Минсельхоз не будет возмещать расходы на корма производителям молока

Ценовая конъюнктура в молочном секторе благоприятная

Минсельхоз решил отказаться от субсидирования в 2022 году части затрат на покупку кормов производителям сырого молока из-за снижения цен на зерно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. В министерстве изданию подтвердили отказ от программы субсидирования, уточнив, что это была разовая мера.



Программа была запущена в 2021 году, на ее финансирование выделили 10 млрд рублей. Операторы молочных ферм могли компенсировать до 50% затрат на тонну кормов. В конце июня Минсельхоз рассматривал возможность продления программы поддержки животноводов с увеличением объема субсидирования до 15 млрд руб. и с привязкой субсидий к производительности ферм. Затраты планировалось компенсировать на закупку высокобелковых кормов, обеспечивающих рост надоев.



В Минсельхозе «Коммерсанту» уточнили, что эта мера поддержки вводилась из-за риска нехватки кормов на фоне неурожая, в этом году ожидается рекордный урожай, а цены на зерно снижаются, что позволяет обеспечить рентабельность в животноводстве.



Директор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что производители молока к осени 2022 года смогли отыграть тот рост себестоимости, который наблюдался в секторе в последние годы, и ценовая конъюнктура сегодня благоприятная. Кроме того, стоимость некоторых видов кормов значительно снизилась, что также положительно складывается на доходности отрасли. Что касается субсидии на корма, то такая статья в бюджете сохранена, и ее наполнение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с доходностью производителей молока, отметил Белов.



Собеседник «Коммерсант», в одной из компаний — производителей молока сказал, что зерно урожая 2022 года массово поступит на рынок в виде кормов только в ноябре-декабре, сейчас фермы частично работают на кормах прошлого года, закупленных по более высокой цене. Он предупредил, что отсутствие субсидий может обернуться сокращением поголовья, чего Минсельхоз опасался и в 2021 году. По данным аналитического центра Milknews, к началу сентября 2022 года, поголовье коров во всех хозяйствах сократилось на 1,3% относительного аналогичного периода прошлого года, до 7,83 млн голов. Глава Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что снижение поголовья компенсируется повышением продуктивности и модернизацией молочных ферм. По его словам, нивелировать рост затрат в начале года позволило повышение цен на молоко в начале года.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что в структуре себестоимости в молочном животноводстве затраты на корма занимают существенную часть, именно поэтому в свое время была введена господдержка, и ее отмена будет крайне чувствительной для отрасли. Она отметила, что общий объем господдержки отрасли в 2021 году превысил 47 млрд руб. с учетом субсидии на корма, а значит сокращение на 10 млрд руб. составит порядка 20%. Она считает, что в сложившейся макроэкономической ситуации отмена каких-либо мер господдержки чревата не только сокращением поголовья коров, но и волной банкротств производителей сырого молока в следующем году.



В августе средние цены производителей на растительные корма снизились на 33% относительно августа 2021 года, комбикорма для КРС подешевели на 0,3%, но цены на кормовой белок и комплексные пищевые добавки увеличились на 5% и 31% соответственно, привела данные Петрова. «Важно понимать, что введенные против России санкции не позволяют оперативно пополнить поголовье, а значит мы не сможем в дальнейшем оперативно компенсировать резкое сокращение стада, если оно сейчас произойдет», — заключила она.



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