Рейтинг по продуктивности коров снова возглавил агрохолдинг «Степь»

Надои молока в сельхозорганизациях составляют в среднем 7 тысяч кг на корову в год Агрохолдинг «Степь»

С 2016 по 2021 год совокупный среднегодовой темп роста продуктивности молочных хозяйств в России составляет 5,5%. Об этом в ходе онлайн-презентации обновленного рейтинга эффективности молочных хозяйств, составленного «Союзмолоко», консалтинговой компанией Streda Consulting и агентством MilkNews рассказал глава компании Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, это «фантастические темпы роста». Их удалось достигнуть, в частности, за счет активного строительства индустриальных высокоэффективных комплексов с высокопродуктивным стадом. Однако и на традиционных фермах продуктивность повышается, отметил эксперт. «По прогнозу в этом году производство товарного молока увеличится на 3,5%. Это компенсирует то выбытие поголовья, которое сейчас наблюдается», — сказал Груздев.



Он отметил, что надои молока в сельхозорганизациях составляют в среднем 7 тыс. кг на корову в год, Россия вошла в топ-30 стран по этому показателю. В топ-5 входят Израиль (12,7 тыс. кг на голову в год), Саудовская Аравия (11,5 тыс. кг), США (10,8 тыс. кг), Эстония (10,06 тыс. кг) и Дания (10,02 тыс. кг). Наша страна занимает 28 место.



Основной вклад в рост показателей в России внесли, в первую очередь, Ленинградская, Пензенская, Калининградская, Рязанская области, а также Краснодарский край. «С точки зрения географии рейтинг в этом году стал значительно шире. Если сложить рейтинги 2020 и 2021 года, то мы охватим всю Россию», — отметил Груздев.



По итогам 2021 года лидером по продуктивности среди предприятий с поголовьем более 2 тыс. коров, как и в прошлом году, стал агрохолдинг «Степь» с надоями 15,1 тыс. кг на корову в год. За ним следуют племзавод «Ирмень» (12,8 тыс. кг), СПК «Килачевский» (12,5 тыс. кг), «Русмолко» (12,48 тыс. кг), «Золотая Нива» (12,41 тыс. кг), ГК «Кабош» (12,2 тыс. кг), «Солгон» (11,9 тыс. кг), «Красный маяк» (11,8 тыс. кг).



Среди ферм с поголовьем 1-1,8 тыс. коров по продуктивности на фуражную корову лидирует племзавод «Томонтово» с показателем 14,27 тыс. кг в год. За ним идет ПЗ «Робитицы» (14,2 тыс. кг), ПЗ «Гражданский» (13,8 тыс. кг), учхоз «Краснодарское КубГАУ» (13,4 тыс. кг), ПЗ «Родина» (13,1 тыс. кг). «В прошлом году первая пятерка была почти полностью представлена хозяйствами из Ленинградской области, в этом году появились хозяйства из Краснодарского края», — отметил Груздев.



Между тем, в России продолжает сокращаться поголовье коров. К началу сентября 2022 года стадо составило 7,83 млн голов, сократившись на 1,3%, или 103 тыс. по сравнению с показателем прошлого года. В том числе в сельхозорганизациях снижение составило 0,5% или 17 тыс. голов — до 3,22 млн животных. Наибольшее сокращение поголовья в сельхозорганизациях отмечено в Новосибирской области (-7,7 тыс. голов), республике Башкортостан (-7,6 тыс. голов) и Красноярском крае (-5,3 тыс. голов).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

