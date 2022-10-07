Россельхознадзор: АПК не полностью использует потенциал экспорта продукции животноводства

В первую очередь экспорту сейчас мешает эпизоотическая ситуация Т. Кулистикова

Российские предприятия поставляют продукцию животноводства более чем в 90 стран мира, но экспортный потенциал используется не полностью. Об этом в ходе панельной дискуссии на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» рассказал помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушева, пишет «Финмаркет».



Только за 2022 год в 38 стран был открыт доступ по 22 видам продукции, уточнил Даушев. Он отметил, что в системе торговли продукцией животноводства важно, чтобы поставщики выполняли требования страны-импортера, этому уделяется особое внимание при включении предприятия-поставщика в систему «Цербер» Россельхознадзора (содержит реестр предприятий-экспортеров).



По словам Даушева, сейчас в систему включены 4,7 тыс. предприятий, имеющих право на экспорт продукции животноводства, в том числе 1,3 тыс. поставщиков рыбы и рыбной продукции, 676 — кормов и кормовых добавок, 64 — говядины и субпродуктов крупного рогатого скота, 95 — свинины и субпродуктов, 129 — мяса птицы, 265 — молока и молочной продукции.



Однако многие предприятия не используют свое право экспортировать продукцию или поставляют ее не во все страны, доступ на рынки которых для них открыт. Так, свинину экспортируют только 42 компании, имеющих на это право, рыбу и рыбную продукцию — 772, мясо птицы — 64, говядину — 12. «Мы видим, что потенциал, действительно, огромен», — подчеркивает Даушев.



Он отметил, что в первую очередь экспорту сейчас мешает эпизоотическая ситуация. В 2022 году, по данным Россельхознадзора, в России уже зафиксирован 101 случай африканской чумы свиней (АЧС) против 62 в прошлом году. В других странах ситуация еще серьезнее. В Латвии в этом году выявлено 556 случаев АЧС, в Польше — 1,1 тыс. В то же время число случаев в Китае в этом году снизилось до одного с 15 в прошлом году.



По данным Минсельхоза на 25 сентября, экспорт продукции АПК в стоимостном выражении увеличился на 16% относительно аналогичного периода прошлого года. В том числе поставки мясной и молочной продукции выросли на 20%.

