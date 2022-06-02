За четыре месяца сельхозпроизводство выросло на 2,3%

Производство мяса скота и птицы на убой увеличилось на 4,9% Pixabay

Объем производства сельхозпродукции во всех хозяйствах в апреле увеличился на 3,2%, по итогам первых четырех месяцев рост ускорился до 2,3% против 1,9% в первом квартале, следует из данных Росстата. Основной вклад в динамику отрасли в этот период вносит животноводство. Согласно информации статведомства, производство мяса скота и птицы на убой за четыре месяца выросло на 4,9%, молока — на 1,4%, яиц — на 2,3%.



Динамика развития агроотрасли в этом году будет положительной, оценивает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Суммарные объемы производства зерновых и масличных должны вырасти. При этом цены на них могут остаться на высоком уровне из-за большого спроса на мировых рынках, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель центра Андрей Дальнов. На внутреннем рынке спрос на зерновые, масличные и продукты их переработки может увеличиться благодаря приросту поголовья скота и птицы (свиноводство, индейководство и восстановление бройлерного и яичного птицеводства после вспышек гриппа птиц).



Растениеводство сейчас находится на пике благодаря рекордным ценам на мировых рынках, отмечает Дальнов. «Обычно после такого выраженного роста происходит коррекция цен вниз. Но из-за накапливающихся форс-мажоров снижение может задержаться и не произойти в наступающем сезоне 2022/23 (до весны следующего года)», — допускает он.



Рост объемов производства мяса окажет давление на цены (в первую очередь свинины и бройлера): в ближайшие годы они могут стагнировать, продолжает эксперт. Потребление мяса сейчас в целом находится на рекордном уровне, и рынок близок к насыщению. В этих условиях производителям свинины и бройлера предстоит научиться балансировать рынок за счет экспорта и периодического снижения производства, говорит он. «Возможным исключением является индейководство, где сохраняются неудовлетворенный внутренний спрос и хорошие условия для экспорта продукции», — добавляет Дальнов.



Прогнозируемое увеличение производства молочных продуктов может сопровождаться снижением импорта, и рынок останется сбалансированным. рассуждает эксперт. При этом на рынке молочных продуктов также сохраняются возможности для наращивания потребления. «По нашим оценкам, в первую очередь будет увеличиваться потребление молокоемких продуктов, таких как сыр и сливочное масло. Также постепенно может возрастать экспорт биржевых молочных продуктов: мировой спрос увеличивается по мере “вестернизации” потребления в африканских и азиатских странах», — отмечает он.



Наиболее стабильным сегментом, по оценке Дальнова, остается рынок столовых яиц, где производство примерно равно потреблению. «Яйца — один из самых доступных источников животного белка, — напоминает он. — Спрос сохраняется на высоком уровне, ежегодный прирост производства составляет доли процента, цены растут незначительными темпами — ниже темпов индексации пенсий и повышения зарплат».



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