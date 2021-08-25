Росприроднадзор отказался понизить категорию опасности для пищевых предприятий

Животноводческие комплексы нельзя сравнить по уровню опасности с металлургическими или химическими Д. Абрамов

Росприроднадзор отказался переводить предприятия, производящие молоко и мясо из первой во вторую категорию по негативному воздействию на окружающую среду (НВОС), пишет «Коммерсантъ». В связи с этим Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») и Национальный союз свиноводов (НСС) направили письмо руководителю департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марине Афониной. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал изданию, что с проблемой столкнулись и участники этого рынка.



С января 2021 года вступили в силу смягченные критерии отнесения предприятий к категориям НВОС. Если ранее в молочной отрасли ко второй категории могли относиться только заводы с переработкой менее 200 т молока в сутки, то теперь — предприятия любой мощности, если они сбрасывают загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения или очистные сооружения. Для свиноводческих и птицеводческих комплексов увеличили количество допустимых скотомест — с 2 тыс. до 42 тыс. и с 40 тыс. до 2 млн соответственно. Росприроднадзор уточнил «Коммерсанту», что сейчас новые правила распространяются только на объекты, созданные или реорганизованные после 1 января, а смягчение требований к ранее действующим предприятиям требует изменений законодательства.



Отнесение предприятий к первой категории грозит бизнесу ростом издержек, поскольку они обязаны получать комплексные экологические разрешения, с 2025 года применять наилучшие доступные технологии, также требуются инвестиции в оснащение источников сброса системами учета, пишет «Коммерсантъ». При этом пищевые предприятия нельзя сравнить по опасности с металлургическими или химическими, которые тоже относятся к первой категории, сказал изданию глава «Союзмолоко» Артем Белов. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что, учитывая сложность и строгость российского природоохранного законодательства, почти нет предприятий, лаже среди самых современных, которых бы не коснулись претензии со стороны Росприроднадзора, пишет «Коммерсант».



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что отнесение к первой категории опасности по НВОС — очень тяжелое обременение для любого предприятия животноводческой отрасли. «Тут есть три блока расходов. Первый — необходимость получения экспертизы всех разрешенных объемов выбросов. Это крайне затратно, размер выплат при превышении лимитов исчисляется десятками миллионов рублей, — прокомментировал он. — Второй блок — приведение предприятий в соответствие с нормативами для первого уровня опасности. Тут расходы составляют сотни миллионов рублей, они касаются современных молочных комплексов, птицеводческих предприятий, комплексов по убою и переработке свинины и других предприятий, связанных с животноводством».



Давлеев отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался при разработке норм для предприятий различных категорий опасности. В обсуждении новых нормативов принимали участие Национальная мясная ассоциация, НСС и другие организации. Они указали на желаемые изменения, но в результате их доводы не были приняты во внимание. «Получилось так, что сегодня животноводческие предприятия по уровню опасности якобы предоставляют угрозу не меньше, чем предприятия химической промышленности. Но животноводы работают с органикой и используют современные системы очистных сооружений. Это гарантирует отсутствие каких-либо опасных загрязнений», — отмечает Давлеев.



Третьим блоком расходов для предприятий животноводства он назвал штрафы, которые выписывают региональные правительства и Росприроднадзор в последние несколько лет. По словам Давлеева, размер этих штрафов может достигнуть 1 млрд руб. «Из-за подобного рода претензий страдают и новые инвестиционные проекты. С точки зрения наложений штрафных санкций у правительств и Росприроднадзора есть полная свобода действий, потому что эти штрафы построены на неправильной системе классификации обязанностей», — считает он.



Давлеев также сказал, что полученный финансовый ущерб предприятий в итоге будет переложен в конечную стоимость продукции: увеличение себестоимости отразится на цене продаж, что приведет к удорожанию всей продукции животноводства по всей цепочке поставок — от сырья до конечных продуктов. «Необходимо пересмотреть подходы к классификации животноводческих предприятий по отнесению их к первому классу опасности», — заключил Давлеев.

