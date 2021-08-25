разделы

реклама

журналы

USD

73.792 (0,06%)

EUR

86.797 (0,28%)

MOEX

3886.64 (-0,06%)

BRENT

71.85 (1,13%)

Пшеница

712.4 (-0,78%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

73.792 (0,06%)

EUR

86.797 (0,28%)

MOEX

3886.64 (-0,06%)

BRENT

71.85 (1,13%)

Пшеница

712.4 (-0,78%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

73.792 (0,06%)

EUR

86.797 (0,28%)

MOEX

3886.64 (-0,06%)

BRENT

71.85 (1,13%)

Пшеница

712.4 (-0,78%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

73.792 (0,06%)

EUR

86.797 (0,28%)

MOEX

3886.64 (-0,06%)

BRENT

71.85 (1,13%)

Пшеница

712.4 (-0,78%)

Сахар

19.73 (0,77%)

USD

73.792 (0,06%)

EUR

86.797 (0,28%)

MOEX

3886.64 (-0,06%)

BRENT

71.85 (1,13%)

Пшеница

712.4 (-0,78%)

Сахар

19.73 (0,77%)

Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Росприроднадзор отказался понизить категорию опасности для пищевых предприятий

Это грозит бизнесу ростом издержек

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Животноводческие комплексы нельзя сравнить по уровню опасности с металлургическими или химическими
Д. Абрамов
Животноводческие комплексы нельзя сравнить по уровню опасности с металлургическими или химическими
Д. Абрамов

Росприроднадзор отказался переводить предприятия, производящие молоко и мясо из первой во вторую категорию по негативному воздействию на окружающую среду (НВОС), пишет «Коммерсантъ». В связи с этим Национальный союз производителей молока Союзмолоко») и Национальный союз свиноводов (НСС) направили письмо руководителю департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марине Афониной. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал изданию, что с проблемой столкнулись и участники этого рынка.

С января 2021 года вступили в силу смягченные критерии отнесения предприятий к категориям НВОС. Если ранее в молочной отрасли ко второй категории могли относиться только заводы с переработкой менее 200 т молока в сутки, то теперь — предприятия любой мощности, если они сбрасывают загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения или очистные сооружения. Для свиноводческих и птицеводческих комплексов увеличили количество допустимых скотомест — с 2 тыс. до 42 тыс. и с 40 тыс. до 2 млн соответственно. Росприроднадзор уточнил «Коммерсанту», что сейчас новые правила распространяются только на объекты, созданные или реорганизованные после 1 января, а смягчение требований к ранее действующим предприятиям требует изменений законодательства.

Отнесение предприятий к первой категории грозит бизнесу ростом издержек, поскольку они обязаны получать комплексные экологические разрешения, с 2025 года применять наилучшие доступные технологии, также требуются инвестиции в оснащение источников сброса системами учета, пишет «Коммерсантъ». При этом пищевые предприятия нельзя сравнить по опасности с металлургическими или химическими, которые тоже относятся к первой категории, сказал изданию глава «Союзмолоко» Артем Белов. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что, учитывая сложность и строгость российского природоохранного законодательства, почти нет предприятий, лаже среди самых современных, которых бы не коснулись претензии со стороны Росприроднадзора, пишет «Коммерсант».

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что отнесение к первой категории опасности по НВОС — очень тяжелое обременение для любого предприятия животноводческой отрасли. «Тут есть три блока расходов. Первый — необходимость получения экспертизы всех разрешенных объемов выбросов. Это крайне затратно, размер выплат при превышении лимитов исчисляется десятками миллионов рублей, — прокомментировал он. — Второй блок — приведение предприятий в соответствие с нормативами для первого уровня опасности. Тут расходы составляют сотни миллионов рублей, они касаются современных молочных комплексов, птицеводческих предприятий, комплексов по убою и переработке свинины и других предприятий, связанных с животноводством».

Давлеев отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался при разработке норм для предприятий различных категорий опасности. В обсуждении новых нормативов принимали участие Национальная мясная ассоциация, НСС и другие организации. Они указали на желаемые изменения, но в результате их доводы не были приняты во внимание. «Получилось так, что сегодня животноводческие предприятия по уровню опасности якобы предоставляют угрозу не меньше, чем предприятия химической промышленности. Но животноводы работают с органикой и используют современные системы очистных сооружений. Это гарантирует отсутствие каких-либо опасных загрязнений», — отмечает Давлеев.

Третьим блоком расходов для предприятий животноводства он назвал штрафы, которые выписывают региональные правительства и Росприроднадзор в последние несколько лет. По словам Давлеева, размер этих штрафов может достигнуть 1 млрд руб. «Из-за подобного рода претензий страдают и новые инвестиционные проекты. С точки зрения наложений штрафных санкций у правительств и Росприроднадзора есть полная свобода действий, потому что эти штрафы построены на неправильной системе классификации обязанностей», — считает он.

Давлеев также сказал, что полученный финансовый ущерб предприятий в итоге будет переложен в конечную стоимость продукции: увеличение себестоимости отразится на цене продаж, что приведет к удорожанию всей продукции животноводства по всей цепочке поставок — от сырья до конечных продуктов. «Необходимо пересмотреть подходы к классификации животноводческих предприятий по отнесению их к первому классу опасности», — заключил Давлеев.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов