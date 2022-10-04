Компенсации капзатрат в АПК планируется сохранить

Один из приоритетов — поддержка молочного животноводства Pixabay

Минсельхоз планирует сохранить компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (CAPEX). Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что мера стимулирует объемы производства именно в тех подотраслях, где это необходимо.



Патрушев отметил, что в правительстве есть разные мнения по поводу возмещения части капитальных затрат, однако такая мера продолжает действовать не первый год, объем средств, которые выделяются на возмещение CAPEX, растет. В 2022 году на эти цели предусмотрено около 8 млрд руб. Меняются только объекты, которые Минсельхоз таким образом поддерживает, сказал Патрушев. «Молочку мы всегда поддерживаем, сейчас селекционно-семеноводческие центры будем поддерживать в достаточно большом объеме, также будем поддерживать строительство заводов по производству кормов для рыб», — уточнил министр.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что молочная отрасль традиционно характеризуется высокой капиталоемкостью, длинными сроками окупаемости и невысокой доходностью. «Для решения этих задач Минсельхозом при участии «Союзмолоко» и бизнес-сообщества была разработана система мер государственной поддержки, среди которых компенсация части прямых понесенных затрат, снижение стоимости пользования кредитными ресурсами, субсидия на произведенный объем товарного молока, — перечислил он. — Эти и другие меры поддержки, в том числе работа по снижению административных барьеров в секторе, позволили привлечь в отрасль новых инвесторов и обеспечить стабильные темпы роста производства товарного молока на уровне 3-4% в год».​



Белов добавил, что сегодня, когда молочный сектор столкнулся с серьезным ростом себестоимости, сохранение этого вида поддержки как никогда важно. По его словам, это будет стимулировать дальнейший прирост валовых надоев молока, так как отрасль еще не достигла показателей доктрины продовольственной безопасности.​



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что возмещение части CAPEX — очень важная и необходимая мера для АПК. «Эта мера одновременно стимулирует капзатраты и повышает ответственность инвесторов. Эту меру необходимо расширять как можно значительнее», — сказал он «Агроинвестору».



Корбут считает, что механизм CAPEX нужно расширять, в частности на создание мощностей и технику для хранения зерна в хозяйствах — это требует достаточно больших инвестиций. По другим элементам технологий производства продукции растениеводства инвестиции государства также важны. «Я считаю, что нужно смотреть всю цепочку и предлагать поддержку так широко, как только возможно. Главное — начать этот процесс, а сельхозпроизводители выберут оптимальный вариант самостоятельно», — считает Корбут.



Также Патрушев рассказал, что Минсельхоз прорабатывает возможность возмещения части затрат на производство молодняка крупного рогатого скота. По его словам, соответствующий проект постановления уже проходит межведомственное согласование. Он напомнил, что сейчас в животноводстве меры поддержки распространяются на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, птицеводческих репродукторов, объектов переработки. Кроме того, поддерживается приобретение кормов и ветпрепаратов. Министр добавил, что в 2023 году в рамках федеральной научно-технической программы запускается подпрограмма по мясному и молочному КРС, а также по кормам и кормовым добавкам.



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