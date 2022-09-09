В России продолжает сокращаться поголовье коров

Численность стада КРС в России уменьшается на протяжении 20 лет Pixabay

Стадо КРС во всех хозяйствах к началу августа составило 7,84 млн голов — на 1,5% или 119 тыс. голов меньше, чем в аналогичный период 2021 года, говорится в отчете Аналитического центра Milknews. В том числе в сельхозорганизациях поголовье снизилось на 0,7% (-24 тыс. животных), до 3,21 млн голов. Согласно отчету, наибольшее сокращение поголовья в сельхозорганизациях отмечено в Новосибирской области (-7,1 тыс. голов), республиках Башкортостан (-7,1 тыс. голов) и Татарстан (-5,7 тыс. голов).



Управляющий партнер фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что поголовье КРС в России сокращается на протяжении 20 лет. «Это нормальная среднестатистическая динамика для последних 10 лет. Снижение идет и в хозяйствах населения, и в сельхозорганизациях, только с разной скоростью», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что, несмотря на уменьшение численности поголовья, продуктивность коров увеличивается. «Поскольку по молоку мы прибавляем, второй процесс обгоняет первый», — сказал Груздев.



По данным Минсельхоза по состоянию на 29 августа, суточный объем реализации молока в сельхозорганизациях составил 52,9 тыс. т, что на 6% (2,98 тыс. т) больше показателя за аналогичный период прошлого года. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,76 кг — на 1,68 кг больше, чем годом ранее.



По словам Груздева, в этом году молочная отрасль более-менее стабилизируется. «Ключевой вопрос — сбалансировать рынок по цене после скачка цен, который был в конце 2021 года — начале 2022-го. По летним индикаторам мы видим, что показатель понемногу приходит в норму, — отмечает Груздев. — С точки зрения производства будут завершаться проекты, начатые в 2019 году и переносившиеся вплоть до текущего момента. Думаю, в этом году мы прибавим 3-4% и отыграем недополученный в прошлом году прирост».



В мае гендиректор «Союзмолока» Артем Белов в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 говорил, что в этом году молочная отрасль будет развиваться стабильно, однако появились риски, которые могут создать сложности для участников этого рынка в следующем году. Самый главный риск — разрыв логистических цепочек. Белов отмечал, что те вызовы, с которыми столкнулась молочная отрасль, не наблюдались за последние 20 лет. «В зависимости от того, как государство и бизнес ответит на эти вызовы, зависит, как сельское хозяйство будет развиваться в 2023 году», — считает глава «Союзмолока».



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