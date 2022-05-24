«Союзмолоко» обозначило риски развития молочной отрасли

Под большим вопросом оказались поставки оборудования для новых инвестиционных проектов М. Стулов

В 2022 году молочная отрасль будет развиваться стабильно, однако появились риски, которые могут создать сложности для участников этого рынка в следующем году. Об этом гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022.



Белов подчеркнул, что АПК России активно развивался за счет того, что нашей стране были доступны лучшие технологии, в том числе зарубежные, чем отрасль активно пользовалась. Отсюда вытекает первый и самый главный риск — разрыв логистических цепочек. На текущий момент, по словам Белова, в молочной отрасли порядка 60% средств производства — импорт из недружественных стран. По ряду позиций, например, по оборудованию, зависимость от зарубежных поставок достигает 70%.



Разрыв этих цепочек приводит к тому, что под большим вопросом оказались поставки оборудования для новых инвестиционных проектов. «Понятно, что эти вопросы можно решить, у нас легализовали параллельный импорт, что-то можно закупить в третьих странах, не относящихся к списку недружественных. Однако факт остается фактом. Указанный риск достаточно существенный. Он касается оборудования, расходных материалов, упаковки и других составляющих производства», — сказал Белов на конференции.



Он подчеркнул, что те вызовы, с которыми молочная отрасль сейчас столкнулась, не наблюдались за последние 20 лет. «В зависимости от того, как государство и бизнес ответит на эти вызовы, зависит, как сельское хозяйство будет развиваться в 2023 году», — считает глава «Союзмолока».



Второй вызов, с которым столкнулась молочная отрасль — это внутреннее потребление и динамика доходов населения, которая сейчас «не очень позитивная». По итогам первого квартала доходы снизились на 1,2%. «Снижение потребления на фоне неплохого предложения молочной продукции станет вторым важным риском для отрасли. Конечно, мы может отправлять продукцию на экспорт, однако тут возникает третий риск — курс рубля», — говорит Белов. В условиях его снижения экспорт становится невыгодным. «Плавное ослабление рубля позволило бы обеспечить устойчивое развитие производства в отрасли с точки зрения спроса», — считает он.



Четвертым риском гендиректор «Союзмолока» назвал доступность господдержки. «С точки зрения новых инвестиционных проектов главный вопрос сейчас в доступности технологий и оборудования для строительства. Однако и господдержка очень важна. Я считаю, что государство сейчас принимает решения достаточно быстро и сфокусировано. У нас есть целый ряд проектов, которые будут финансироваться в приоритетном порядке, со ставкой по кредитам 5%. Сейчас нам важно, чтобы господдержка сохранялась и была системной», — подчеркнул Белов.



Последним риском он назвал ужесточение государственного регулирования, например, контроль ценообразования. «Такая практика может привести к разбалансировке рынка. Решением могла бы стать государственная помощь нуждающимся слоям населения, о которой так много говорят. В том или ином виде она существует, однако не как полноценная мера», — сказал Белов. Он считает, что все вышеуказанные риски будут реализованы в 2023 году, поэтому к ним нужно быть готовыми.



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