Минсельхоз может изменить правила выдачи субсидий на закупку кормов

Сельскохозяйственные предприятия, которые демонстрируют более высокие надои, смогут рассчитывать на больший объем государственных субсидий на покупку кормов для животных. Такой принцип Минсельхоз хочет внести в механизм распределений субсидии на покупку кормов. Об этом «Коммерсанту» рассказали анонимные источники в отрасли. По словам собеседника издания, компаниям, у которых увеличиваются надои, могут добавить повышающий коэффициент, от которого зависит сумма субсидий.
По подсчетам «Союзмолоко», в России 30 ведущих предприятий производят 15% от всего объема товарного молока. Если правительство снизит поддержку малых фермеров, то они могут уйти с рынка, и это негативно скажется на валовом производстве, полагает руководитель Streda Consulting Алексей Груздев. С тем, что в данный момент поддержка необходима небольшим хозяйствам, согласны и в Институте развития предпринимательства и экономики.
В 2020 году и первом полугодии 2021-го из-за резкого роста себестоимости производства сырого молока многие крупные агрокомпании корректировали рационы кормления скота, сокращая долю дорогих концентратов, напомнил Груздев. Поэтому, считает он, в случае принятия Минсельхозом решения о дифференцированных ставках субсидий важными будут механизмы контроля за использованием кормов, чтобы не допускать злоупотреблений со стороны их получателей.
Сейчас в молочном животноводстве есть три основных вида субсидий, которые направлены на поддержание доходности и стимулирование роста эффективности производства молока. Первая — на гектар, которую предприятия получают в части кормопроизводства, вторая — на литр товарного молока как основного продукта, и третья — на концентрированные корма. При этом последняя была введена в прошлом году и изначально предполагалась как разовая мера для компенсации резкого роста цен на белковые компоненты кормов. Однако в этом году анонсировалось сохранение этой меры поддержки, хотя ее четкие параметры на 2022 год пока еще не озвучивались.
Груздев сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, в целом дифференцированный подход к распределению субсидий является логичным, поскольку зависимость между продуктивностью скота и себестоимостью не линейная (прямо пропорциональная) и прежде всего именно в части концентрированных кормов. «В частности, ряд регионов-лидеров в производстве молока применяют такой подход для субсидии на литр, например Ленинградская, Кировская и ряд других областей. Но эффективность такого подхода для всей отрасли зависит от конкретных механизмов и критериев, поскольку ключевым контраргументом является возможное снижение объемов господдержки для менее эффективных хозяйств, доля которых на рынке пока еще очень значительна», — отметил эксперт.
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