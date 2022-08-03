«Союзмолоко»: расклад сил молочного рынка России меняется

В. Смирнов

Российские компании по итогам 2021 года увеличили продажи молочной продукции на 11,5%, половину прироста обеспечили топ-30 производителей, говорится в материалах «Союзмолоко». Там отмечается, что сделки по слиянию и поглощению, а также инвестпроекты меняют расклад сил в отрасли.



Согласно обновленному рейтингу, составленному союзом совместно с агентством Milknews и Streda Consulting, в пятерке лидеров изменений не произошло: первое место сохранила Danone с объемом продаж в 122,7 млрд руб., второе — PepsiCo («Вимм-Билль-Данн») с продажами в 107,8 млрд руб. На третьем месте ГК «Молвест» (38,5 млрд руб.), на четвертой и пятой позициях — ГК «Ренна» (36,2 млрд руб.) и «Комос групп» (31,9 млрд руб.).



Между тем на фоне слияний и поглощений, а также крупных инвестпроектов расклад сил в первой десятке впервые за несколько лет существенно изменился: например, Ehrmann за счет поглощения российского подразделения FrieslandCampina увеличила выручку почти в два раза, до 25,6 млрд руб. Компания поднялась на 9-е место с 12-го. Lactalis Group, несмотря на прирост выручки на 14%, покинула топ-10 игроков, уступив по темпам роста «Юговскому комбинату молочных продуктов», который за счет ввода в строй нового завода в прошлом году выпустил 40 тыс. т сыров и стал крупнейшим производителем сыров в России, обогнав ГК «Фудлэнд».



Новичками рейтинга благодаря запуску новых заводов стали ГК «Сыробогатов» и ТК «Мультипро». «Лебедяньмолоко», признанная по итогам прошлого года самой быстрорастущей цельномолочной компанией в России, временно выбыла из списка крупнейших игроков, говорится в сообщении.



Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор, чьи слова приводятся в релизе, отмечает неснижающийся интерес инвесторов к молочной индустрии. По ее словам, кредитование проектов в производстве молочной продукции в 2021 году выросло на 17,6%, до 68,7 млрд руб., а с начала года оно составило 79,12 млрд руб. — на 15,2% больше, чем за весь прошлый год.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что прошлый год был не самым простым для переработчиков, в первую очередь в части роста себестоимости и трансформации спроса, а внедрение маркировки внесло значимые коррективы в инвестиционные планы многих игроков — компании по-разному смогли пройти этот период турбулентности.



Региональным компаниям с каждым годом становиться все сложнее удерживать долю рынка, говорит генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. «Они систематически уступают позиции не только федеральным лидерам, но и сильным нишевым игрокам. В России одна из самых широких молочных полок в мире и она сформировалась на фоне стагнирующего в последние 10 лет потребления, — приводятся в сообщении слова Груздева. — Возможности экстенсивного развития практически исчерпаны и большинство компаний сегодня стоят перед серьезным вызовом в поисках дальнейших драйверов своего развития».



Эксперт уверен, что продолжающаяся консолидация отрасли неизбежна, но ее драйверами будут несколько компаний-лидеров индустрии. Всем остальным, по мнению Груздева, предстоит пересмотреть свои бизнес-модели и серьезно работать над повышением эффективности бизнеса. Он также выразил надежду, что в ближайшие несколько лет в рейтинге появятся сразу нескольких новых игроков.



В целом перерабатывающий сектор сохранил положительную динамику развития, говорится в сообщении. Так, по итогам 2021 года отрасль продемонстрировала рост практически по всем основным категориям — цельномолочная продукция, творог, сухое молоко, сыры и сыворотка. При этом импорт сократился еще на 2% — до 6,9 млн т (в пересчете на молоко), а экспорт активно растет уже не первый год и впервые превысил 1 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!