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Рынки

В Тульской области будут производить органические кислоты


Инвестиции в проект составят 19 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Плановая мощность предприятия — 70 тысяч тонн лимонной кислоты и 10 тысяч тонн молочной
Pixabay
Плановая мощность предприятия — 70 тысяч тонн лимонной кислоты и 10 тысяч тонн молочной
Pixabay

Компания «Органические кислоты» создает в специальной экономической зоне «Узловая» Тульской области первое в России производство органических кислот, прежде всего лимонной и молочной. Инвестиции в проект составят 19 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на основателя и гендиректор компании Андрея Крушинского. Создание нового производства финансируется через механизм проектного финансирования.

Плановая мощность предприятия — 70 тыс. т лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. т молочной кислоты. Ввод производства будет осуществляться поочередно до 2027 года включительно, производство лимонной кислоты предполагается запустить в 2024 году.

По словам Крушинского, годовой объем потребления лимонной кислоты в России составляет около 60 тыс. т, в СНГ — 70 тыс. т. Годовой объем потребления молочной кислоты оценивается в 10 тыс. т. Сейчас рынки этих кислот полностью обеспечиваются поставками из Китая. «Наше предприятие полностью обеспечит внутреннее российское потребление и потребление стран СНГ. При этом мы также видим некоторый экспортный потенциал», — цитирует Крушинского «Интерфакс».

Основным сырьем для производства кислот будет кукуруза. Потребность предприятия в сырье составляет менее 1% от объема производства агрокультуры (15,2 млн т в 2021 году, согласно Росстату), оценил топ-менеджер. Поэтому создавать собственное сельхозпроизводство для обеспечения предприятия сырьем, по его словам, нет необходимости. «Другим сырьем является серная, соляная кислоты, активированный уголь, каустическая сода, которые также в достаточном объеме производятся в России», — добавил он.

Прорабатывая проект, специалисты компании побывали на ведущих предприятиях по производству лимонной кислоты в Китае и Таиланде, изучили передовой опыт, определили поставщиков. «Технология и основное оборудование будет поставлено "под ключ" китайским технологическим партнером, который в том числе имеет собственные производства лимонной кислоты. Часть оборудования будет поставлена российскими компаниями», — уточнил Крушинский. Он также отметил, что для компании важно перенять проверенные передовые зарубежные технологии и создать потенциал дальнейшего развития, поскольку она формирует новую для России индустрию.

Учитывая, что в России заявленные органические кислоты не производятся и зависимость от импорта составляет 100%, безусловно, реализация данного проекта имеет стратегическое значение, прокомментировал «Агроинвестору» президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин. «Лимонная кислота используется повсеместно в пищевой и перерабатывающей промышленности, а молочная кислота в дальнейшем может применяться в качестве биоразлагаемой полимерной упаковки», — уточнил он.

Ориентировочная мощность переработки кукурузы в объеме 150-170 тыс. т в год говорит о том, что планируется предприятие полного цикла, продолжает Радин. Это снижает риски зависимости от стоимости глюкозы, которая служит основой для производства заявленных органических кислот. «При этом важен выбор стратегических партнеров, обеспечивающих передачу технологий и оборудования. В краткосрочной перспективе могут быть сложности поставок из-за рубежа», — говорит он.

В целом потенциал внутреннего и экспортных рынков в данный момент оценить сложно, отмечает Радин. «Однако, исходя из практики уже действующих предприятий, заместить импорт и постепенно осваивать зарубежные рынки реально в течение двух лет с момента промышленного запуска производства», — заключает он.

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Татьяна Кулистикова 

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