«Содружество» запустило на НТБ аукционы по закупке масличных

В сезоне-2022/23 «Содружество» намерено закупить 3,12 млн тонн масличных Pixabay

С 3 августа ГК «Содружество», один из ведущих переработчиков масличных в России, запустила на Национальной товарной бирже (НТБ) товарные аукционы по закупке масличных культур, сообщается в материалах биржи. В первый день торгов было куплено 200 т рапса по цене 28,5 тыс. руб. за тонну.



Руководитель службы маркетинга «Содружество» Алексей Федянин считает, что товарные аукционы будут полезны как фермерам, так и сельхозтоваропроизводителям. Аукционы по закупке рапса будут проходить ежедневно с объемом 10 тыс. т. Аукционы по закупке сои начнутся с 15 августа, подсолнечника — с 1 сентября, также планируется закупать по 10 тыс. т в день. «Для рынка, на наш взгляд, также это будет являться неким ценовым индикатором, по крайней мере, на первом этапе в Центральном федеральном округе, — приводит слова Федянина ТАСС. — Затем мы планируем расширение базисов закупки и федеральных округов. Вторым этапом мы хотим, чтобы биржа эти индексы публиковала. И на основе этих индексов мы бы хотели видеть фьючерсный контракт, деривативный инструмент на соевые бобы».



На первоначальном этапе такой базис может быть создан в Центральном федеральном округе на основе данных компании. «Это стало бы индикативом и для переработчиков, и для сельхозпереработчиков. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет общепринятых индексов», — ранее говорил Федянин.



Как сообщает «Интерфакс», в сезоне-2022/23 «Содружество» намерено закупить 3,12 млн т масличных культур против 1,4 млн т годом ранее. Причем на закупки сои придется до 1 млн т (705 тыс. т год назад), рапса — 950 тыс. т (573 тыс. т). Большой рост — до 900 тыс. т — намечен в закупках подсолнечника.



Увеличение закупок необходимо на фоне пуска перерабатывающего завода «Содружества» в Курской области. Первая его линия уже работает. Полноценно завод начнет функционировать в конце 2022 года. Кроме того, аукционы позволят формировать ценовые индикаторы на соевые бобы, подсолнечник, рапс. На их основе можно будет заключать долгосрочные контракты на поставку.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

