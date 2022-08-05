«Румелко» Владимира Лисина рассчитывает войти в топ-5 производителей молока

В Тверской области НЛМК возводит три комплекса с общим поголовьем 25 тысяч животных Pixabay

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) планирует завершить строительство молочных комплексов общей мощностью 180 тыс. т молока во втором квартале 2023 года. Проекты с совокупными инвестициями 27 млрд руб. реализуются в Тверской и Калужской областях, а также в Алтайском крае, сообщила компания.



После окончания строительства эксплуатацией будут заниматься компании группы «Румелко». Благодаря запуску новых ферм агрохолдинг сможет войти в топ-5 производителей сырого молока в России, рассчитывает НЛМК. Согласно рейтингу крупнейших производителей по итогам 2021 года, Кировский молочный комбинат, занявший пятое место, произвел 119,7 тыс. т молока. «Румелко» в топ-30 пока не входит.



В Тверской области НЛМК возводит три комплекса с общим поголовьем 25 тыс. животных, в том числе дойное стадо составит 8,6 тыс. коров. Площадки будут производить более 105 тыс. т молока в год. В Алтайском крае строится ферма на 6 тыс. голов КРС, из которых 2,5 тыс. — дойные коровы. Объем производства молока превысит 30 тыс. т в год. В Калужской области идет реконструкция комплекса, которая обеспечит расширение дойного стада с 2,4 тыс. до 4 тыс. коров, общее поголовье достигнет 8 тыс. животных. Сейчас предприятие производит 30 тыс. т молока в год, после завершения строительства мощность составит более 45 тыс. т в год.



О планах «Румелко» построить ферму в Алтайском крае «Агроинвестор» писал в июне 2021 года. Тогда инвестиции в проект оценивались в 5 млрд руб., проект предполагалось запустить до конца 2022-го. Комплексы в Тверской области изначально также предполагалось достроить к 2022 году. Инвестиции планировались на уровне 18 млрд руб. Тогда же правительство региона сообщало, что в перспективе инвестор планирует строительство и молокоперерабатывающего завода.



НЛМК уточняет, что комбинат выступает техническим заказчиком, организует проектное финансирование и управление строительством, при этом обеспечивает внедрение принципов бережливого производства для снижения потерь. Компания подобрала наиболее эффективное оборудование мировых производителей, которое позволяет достигать максимально возможной продуктивности коров и качества молока, отмечается в сообщении.



«Румелко» рассчитывает обеспечить потребности животноводческих комплексов в кормах на 80% за счет собственного производства. В Тверской, Калужской областях и Алтайском крае компания контролирует 47 тыс. га земли, в растениеводческом сегменте используется около 500 единиц самоходной и прицепной техники.



ООО «Румелко-Агро» зарегистрировано в Тверской области в 2005 году. По данным kartoteka.ru, 78,49% компании принадлежит председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, остальные 21,51% — ООО «Румелко», которое также считается подконтрольным Лисину.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

