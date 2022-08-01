Топ-30 компаний в прошлом году произвели почти 4 млн тонн молока-сырья

На долю участников списка пришлось 16% от общего валового надоя товарного молока в стране "Молвест"

«Союзмолоко», компания Streda Consulting и агентство Milknews составили рейтинг 30 крупнейших в России производителей молока-сырья по итогам 2021 года. Объем производства лидеров рынка в сумме составил 3,87 млн т — на 9%, или 320 тыс. т больше, чем годом ранее. На долю участников списка пришлось 16% от общего валового надоя товарного молока в стране. При этом прирост в топ-30 оказался больше, чем в целом в отрасли (плюс 250 тыс. т). Среди факторов роста — выход на плановую мощность ранее реализованных инвестпроектов и увеличение надев после паузы сложного для индустрии 2020 года, пояснил «Агроинвестору» гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.



Лидерство в списке по-прежнему удерживает «ЭкоНива», которая увеличила производство с почти 925 тыс. т в 2020-м до 1,12 млн т в прошлом году. По словам Груздева, компания вошла в топ-5 крупнейших в мире частных производителей молока. Второе место сохранил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, несмотря на то что его валовой надой уменьшился с 312,1 тыс. т до 307,1 тыс. т. Третье место, как и годом ранее, заняла «Русмолко» со 175 тыс. т (131 тыс. т по итогам 2020-го). Второй год подряд компания стала лидером по приросту объем, обращает внимание Груздев.



Четвертым в списке, как и в предыдущем рейтинге, оказался агрохолдинг «Дороничи», который произвел 136,1 тыс. т молока-сырья против 125,5 тыс. т годом ранее. На пятую строчку поднялся Кировский молочный комбинат, который в предыдущем рейтинге был шестым. Компания увеличила производство со 116,9 тыс. т до 119,7 тыс. т.



Холдинг «Ак Барс», бывший пятым в списке лидеров за 2020 год, потерял сразу 11 позиций и стал лишь 16-м. Объем его производства сократился со 117,6 тыс. т до 80 тыс. т, компания показала самую негативную динамику в рейтинге. Кроме «Ак Барса» за пределы топ-10 опустился агрохолдинг «Красный Восток». В прошлом рейтинге он был десятым со 109,2 тыс. т молока, сейчас стал 12-м со 102,5 тыс. т.



Вместо этих компаний в первую десятку рейтинга вошли АПХ «Зеленая долина» (седьмое место, 115 тыс. т) и «АгроПромкомплектация» (восьмое место, 112,7 тыс. т). Год назад они были на 11-й и 13-й строчках с объемами 104 тыс. т и 89,7 тыс. т соответственно. По словам Груздева, «АгроПромкомплектация» за счет крупных инвестиционных проектов догоняет лидера роста последних лет — «Русмолко» - и уже по итогам 2021 года может ворваться в первую пятерку рейтинга.



Кроме «АгроПромкомплектации» такой же существенный прирост в процентном выражении — на 26% — продемонстрировал агрохолдинг «Залесье». Компания увеличила производство сырого молока с 73 тыс. т до 92,4 тыс. т и смогла подняться с 17-го на 13-е место. На 22% увеличили показатели агрохолдинг «Степь» (14-я строчка, 87,1 тыс. т) и «Агросила» (22-я позиция, 68,2 тыс. т). В прошлом рейтинге они были на 18-м и 23-м местах с 70 тыс. т и 55,7 тыс. т молока. На 19% вырос объем производства у агрогруппы «Хорошее дело» - с 60 тыс. т до 72 тыс. т, благодаря чему компания переместилась с 20-й на 19-ю строчку.



Кроме «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, «Ак Барса» и «Красного Востока» в прошлом году объемы производства уменьшили еще три участника рейтинга. Валовой надой АПХ «Авида» снизился с 89,7 тыс. т до 85,5 тыс. т, компания опустилась с 14-го на 15-е место. ГК «Кабош», бывшая на 16-й позиции в предыдущем топ-30 с 74 тыс. т молока, в новом списке лидеров заняла 20-ю строчку с 69,6 тыс. т. УК «Дон-Агро» незначительно сократила производство: с 55,3 тыс. т до 55 тыс. т, однако опустилась с 25-го на 29-е место.



Также в рейтинг вошли концерн «Детскосельский» (шестое место, 116,7 тыс. т), Пискаревский молочный завод (девятое место, оценочно 112 тыс. т), концерн «Покровский» (десятое место, 112 тыс. т), «Молвест» (11-я строчка, 106,2 тыс. т), «Доминант» (17-я позиция, оценочно 77,8 тыс. т), «Жильцовы» (18-е место, 74,1 тыс. т), «Прогресс Агро» (20-я строчка, оценочно 68,5 тыс. т), «Нока Агро» (23-е место, 62,1 тыс. т), «Агриволга» (24-я позиция, 60,2 тыс. т), «Русская аграрная группа» (25-я строчка, 60 тыс. т), АПК «Продовольственная программа» («РМ Агро», 26-е место, 59,9 тыс. т), «Шахунское молоко» (27-я позиция, 58,1 тыс. т), «Дамате» (28-е место, 56 тыс. т), СХАО «Белореченское» (30-е место, 53,5 тыс. т).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!



