На российском рынке сыров сменился лидер

Топ-20 игроков занимают около 70% российского рынка сыров Е. Егоров

На российском рынке твердых и полутвердых сыров изменились позиции крупных производителей, следует из рейтинга, подготовленного порталом Milknews, «Союзмолоко» и Streda Consulting. Первое место по итогам 2021 года занял «Юговский комбинат молочных продуктов» (ЮКМП): благодаря запуску новых линий компания практически удвоила масштабы производства и вышла на объем выпуска 40 тыс. т сыров в год. Ранее лидером был «Фудлэнд», сейчас с производством более 28 тыс. т сыра на двух заводах он переместился на вторую позицию. В пятерку лидеров, как и в рейтинге за 2020 год, вошли PepsiCo («Рубцовский молочный завод») с 25 тыс. т, группа «Ичалковский» и сырный завод «Сармич» с почти 19 тыс. т и компания «Киприно» с объемом 17 тыс. т.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов считает, что сыроделие остается одним из самых привлекательных секторов в молочной индустрии. «По рейтингу мы видим, что крупные инвесторы продолжают реализацию масштабных проектов, и это меняет расклад сил не только на рынке сыров, но и во всей молочной отрасли», — сказал он (цитата по Milknews). Так, в топ-20 вошли две новых компании: «Сыробогатов» вывел на проектную мощность свой новый завод в Орловской области и сразу попал на 13 позицию в рейтинге.



20-ю строчку списка занял «Сыродел», вытеснивший из списка лидеров «Брасовские сыры». Кроме того, серьезные изменения произошли в составе первой десятки: из нее выбыли «Азбука сыра», DMK Group, «Сырный дом» и группа «Доминант». Все компании в прошлом году активно реализовывали масштабные проекты расширения и модернизации и объективно были вынуждены взять паузу в наращивании объемов выпуска продукции.



По данным аналитиков, топ-20 игроков в 2021 году в сумме выпустили 285 тыс. т полутвердых сыров и сырных продуктов — почти 70% от общего производства в стране. «Такая фундаментальная отрасль как молочная индустрия продолжит свое развитие в России, в том числе за счет реализации проектов в племенном животноводстве и создании продуктов переработки для импортозамещения и раскрытия экспортного потенциала», — считает управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор (цитата по Milknews). По ее словам, для развития отрасли действуют беспрецедентные меры поддержки, и государство продолжит частично компенсировать капзатраты, что будет способствовать дальнейшему наращиванию объемов выпуска продукции.



Общий объем производства сыров всех видов по итогам 2021 года составил 602 тыс. т, что на 5% больше, чем годом ранее. Объем экспорта вырос на 24% и достиг 27 тыс. т. Потребление увеличилось на 5%, до 859 тыс. т. По мнению гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, основные риски дальнейшего развития отрасли кроются в снижении покупательской способности, что может негативно отразиться на темпах роста категории. Кроме того, при реализации проектов сегодня появились дополнительные риски, в частности сложности с изменением логистических цепочек и во взаимодействии с поставщиками ключевого оборудования, поэтому в ближайшие годы темпы инвестирования в отрасль могут существенно снизиться, считает эксперт.



Сыроделие в России в последние годы динамично развивалось. Ранее Груздев говорил «Агроинвестору», что сейчас проекты, направленные на увеличение мощностей, продолжают реализовываться, и они, скорее всего, будут завершены, несмотря на все сложности. По его мнению, производство сыров в ближайшие несколько лет будет расти, но делать прогноз на более длительный срок сложно, так как оно сильно зависит от покупательской способности.​ При этом гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев отмечал, что кризис уже отразился на потреблении сыров: большая часть людей отдает предпочтение жизненно необходимым продуктам. «Также мы видим, что акцент смещается на более дешевые позиции. Особенно это касается людей с достатком 30-40 тыс. руб. — они очень избирательны в выборе продуктов», — говорил он.



Управляющий акционер «Комос групп» Андрей Шутов в интервью Milknews сказал, что с точки зрения объемов потребления рынок твердых и полутвердых сыров сегодня является стагнирующим. «Сыр — это условно дорогой продукт, определяющим фактором при покупке которого для 40% потребителей остается цена», — считает он (цитата по Milknews). Поэтому в условиях падения реальных доходов населения группа не ожидает значимого роста потребления сыра. При этом Груздев полагает, что в городах-миллионниках спрос на выдержанные сыры сохранится. В остальном все будет зависеть от доходов населения. «На этом рынке есть определенный потребительский дефицит, так как после ухода европейских игроков эта ниша практически пустая, среди российской продукции разнообразия не так много», — ранее отмечал эксперт.



При этом в мае ТАСС писал, что российские сыровары готовы полностью вытеснить европейских конкурентов с рынка в ближайшие пять-семь лет. Об этом информагентству рассказали региональные производители, которые готовятся к расширению производства и переходу на отечественные ингредиенты. По их оценкам, сейчас доля импортных сыров в России составляет порядка 20-25%. В основном они поставляются из Белоруссии, Аргентины и Швейцарии. Дальнейший рост доли отечественного сыра будет зависеть от возможности импортировать сыр из этих или других стран, а также от способности российских производителей обеспечить конкурентную цену.



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