«АгриВолга» начинает выпуск сыра Бюш-де-Шевр из козьего молока

Ферма «АгриВолги» в ближайшее время получит сертификат органического производства «АгриВолга»

На мощностях холдинга «АгриВолга» началось производство мягкого сыра Бюш-де-Шевр из козьего молока. Он поступит в продажу в этом месяце. Как сообщает компания, в прошлом году «АгриВолга» закупила 150 племенных козочек и девять племенных козликов у Племенной козоводческой ассоциации Верхней Австрии. «Наш опыт разведения коз оказался успешным. В апреле 2022 года новый продукт — молоко козье пастеризованное холдинга «АгриВолга» — появился на полках магазинов “Органик маркет”, собственной сети холдинга, а теперь линейка продукции из козьего молока расширяется: потребители попробуют и необыкновенный деликатес — козий сыр Бюш-де-Шевр бренда “Углече Поле”», — приводятся в сообщении слова гендиректора «АгриВолги» Елены Яшаевой.



Тоггенбургская порода коз высоко ценится, она вынослива и неприхотлива. Животное хорошо приспособлено к прохладному климату, поэтому в России хорошо себя чувствуют и размножаются: в этом году на агроферме «Авангард» холдинга «АгриВолга», где выращивают коз, уже появился первый приплод. Сейчас стадо насчитывает 236 коз. Ферма находится в конверсионном статусе и в ближайшее время получит сертификат органического производства.

Козий сыр всегда был нишевым продуктом из-за своей высокой цены, говорит гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Как правило, его производством занимаются фермерские хозяйства, из крупных компаний — «УГМК-Агро» и «Лукоз», но и их объемы выпуска козьего сыра нельзя назвать большими. По мнению эксперта, кризис вряд ли отразится на этом премиальном сегменте. «В целом, сыроделие в России в последние годы динамично развивалось. Сейчас проекты, направленные на увеличение мощностей, продолжают реализовываться, и я думаю, что они будут завершены, несмотря на все сложности», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. По его мнению, производство сыров в ближайшие несколько лет будет расти, но что будет дальше — прогнозировать сложно, так как оно сильно зависит от покупательской способности.​



Гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что кризис отразился на потреблении сыров: большая часть людей отдает предпочтение жизненно необходимым продуктам. «Также мы видим, что акцент смещается на более дешевые позиции. Особенно это касается людей с достатком 30-40 тыс. руб. — они очень избирательны в выборе продуктов», — добавляет он. При этом, по словам Матвеева, речи о сокращении спроса на продукцию «Кабош» не идет, но и о росте говорить не приходится. Кроме того, продолжает он, сейчас помимо переориентации на более дешевые продукты наблюдается еще одна тенденция: люди серьезнее относятся к тому, что они едят, и где произведен продукт. По мнению Матвеева, такой тренд будет развиваться.



Директор по коммуникациям ГК «ЭкоНива» Ирина Синицына говорит, что сыры — одна из самых быстрорастущих категорий в портфеле группы. По ее словам, продажи полутвердых и твердых сыров за первый квартал 2022 года превысили 200 т — это на 50% больше, чем в четвертом квартале 2021-го, при том, что всего за 2021-й группа реализовала свыше 232,7 т сыров. Во втором квартале рост продолжился, говорит Синицына. «Компания наблюдает увеличение спроса как на традиционные полутвердые сыры, так и на твердый сыр Dürr, созданный по уникальной рецептуре с использованием заквасочной культуры Brevibacterium linens. Она применяется при изготовлении сыров с естественной, “мытой” коркой», — добавляет директор по коммуникациям «ЭкоНивы».



Давать какие-либо прогнозы относительно спроса сейчас сложно, но в нынешней непростой ситуации есть и свои плюсы, продолжает Матвеев. «Государство сейчас должно увидеть, насколько мы импортозависимы по некоторым направлениям. При этом я считаю, что ничего невозможного нет — делаем же мы ракеты для освоения космоса, а трактора — это явно не ракеты, но для этого нужно развивать частный сектор экономики», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Ранее «Интерфакс» сообщал, что «Гран Рэ» (связано с бывшим депутатом заксобрания Свердловской области и владельцем АО «Пневмостроймашина» Анатолием Павловым) построит завод по производству сыра пармезан в Белоярском районе Свердловской области на базе животноводческой фермы «Некрасово-1». Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 650 млн руб. Завод оснастят итальянским оборудование, а процесс вызревания будет контролировать итальянский технолог. Планируемый объем производства при выходе на проектную мощность превысит 800 т сыра в год. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Также на этой неделе пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья сообщала, что в Дмитрове Московской области завершилось строительство первого завода кластера «Сырная долина». На новых мощностях планируется перерабатывать до 190 т молока в сутки, производить почти 5,5 тыс. т сыра и 3 тыс. т сливок в год.

«АгриВолга» — один из российских лидеров по производству органической продукции. Холдинг создан в 2007 году, расположен в Угличе Ярославской области и включает восемь хозяйств. Основные направления деятельности — производство и продажа высококачественного органического молока, кисломолочных продуктов, мяса и овощей, племенная работа по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород, мелкого рогатого скота и свиней. Торговые марки — «Углече Поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы». В холдинг «АгриВолга» также входит «Угличский сыродельно-молочный завод» основным направлением деятельности которого является производство натуральной масло-молочной продукции, сыра и кисломолочных продуктов.



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