«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева начал производство выдержанных сыров

Спрос на выдержанные сыры во многом зависит от доходов населения «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева запустил на своем сыродельном комбинате «Сыры Кубани» производство выдержанных сыров, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Планируемый объем производства — 51 т в год. Компания уточняет, что эти сыры — из премиальной линейки. У них длительный срок созревания — более 12 месяцев, за счет чего структура более плотная.



Сейчас предприятие перерабатывает до 500 т молока и до 450 т сыворотки в сутки с потенциалом увеличения до 600 т и 550 т соответственно. Комбинат выпускает более 20 видов сыров общим объемом до 58 т в сутки. Всего в ассортименте 39 наименований: полутвердые и твердые, свежие сыры и сыры Pasta Filata, а также творог, масло, сухие молочные продукты.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в конце 2018 года ввел в эксплуатацию производство сыров, инвестировав в проект 9,6 млрд руб. Продукция выпускается под брендом «Николаевские сыроварни». Специально для реализации проекта была создана дочерняя компания — ООО «Сыры Кубани». На первом этапе мощность производства составила 25 т полутвердых и твердых сыров, 16 т свежего сыра, 10 т сыров типа Pasta Filata и 30 т сливочного масла в сутки.



Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что 51 т в год — совсем небольшой объем. Сейчас все производители стараются повышать маржинальность и расширять линейку продукции. «“Агрокомплекс” занял достойную долю в сегменте полутвердых сыров, поэтому развитие в сторону выдержанных и марочных сыров — логичный шаг. То же самое сделали “ЭкоНива” и “Молвест”», — отметил эксперт.



Груздев подчеркнул, что рынок выдержанных сыров достаточно нишевой, поэтому успехи «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в этом направлении будут упираться в то, какого качества будет выпускаемый товар. «Если сыр будет хорошим — все будет в порядке, если он не будет особо отличаться от классических полутвердых — мало что получится», — считает он.



Рынок выдержанных сыров в России делится на две части: первая до февраля представляла собой импорт пармезана из Латинской Америки, вторая — поставки дорогих сыров из Швейцарии. «Что происходит с этой категорией после начала спецоперации, я не знаю, но сомневаюсь, что поставки остались», — отметил Груздев. Также есть российские производители, крупнейший из которых — «Кабош». Выдержанные сыры также делает «Фудленд» и другие, но объемы у всех, кроме «Кабош», небольшие.



Эксперт отметил, что, по его оценке, в городах-миллионниках спрос на выдержанные сыры сохранится. В остальном все будет зависеть от доходов населения. «На этом рынке есть определенный потребительский дефицит, так как после ухода европейских игроков эта ниша практически пустая, среди российской продукции разнообразия не так много», — заключил Груздев.



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