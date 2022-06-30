Производитель «Коровки из Кореновки» стал новым лидером по выпуску мороженого

Топ-10 компаний выпускают 60% мороженого в стране «Коровка из Кореновки»

На российском рынке мороженого впервые за десять лет сменился крупнейший игрок по объемам производства. Прежнего лидера — компанию Unilever — более чем на 10% опередила ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки»). На третьем месте ГК «Айсберри». Об этом говорится в рейтинге крупнейших производителей мороженого в России, подготовленном «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting при поддержке Союза мороженщиков России.



ГК «Ренна» за прошлый год увеличила отгрузки на 17,2% до 50,4 тыс. т. Unilever нарастил выпуск мороженого менее чем на 1% до 45 тыс. т. ГК «Айсберри» выпустила 44 тыс. т мороженого — на 19,9% больше, чем годом ранее. «Агроинвестор» направил запрос в «Ренну», на момент публикации компания не ответила.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что после расширения производства несколько лет назад «Ренна» планомерно увеличивала свою долю на рынке. «Сейчас компания продолжает активно развиваться и запустили рекламную кампанию на телевидении», — отметил он.



Четвертую позицию в рейтинге заняла ГК «Русский Холод» с 32 тыс. т, пятую — Froneri, выпустившая 25,9 тыс. т мороженого. В десятке лидеров также удалось удержаться компаниям «Чистая Линия», ГК «Славица», «Челны Холод», Фабрика «ФРОСТ» и ГК «Новосибхолод». При этом лидеры индустрии существенно нарастили свою долю рынка, но планка для попадания в топ-10 осталась на уровне прошлого года — 12 тыс. т, что еще оставляет шансы для других игроков изменить расклад сил на рынке, отмечают аналитики. В целом рынок мороженого за год вырос на 17,4% до 527 тыс. т.



По данным авторов рейтинга, доля топ-10 игроков в общем объеме производства мороженого в России превысила 60%, они обеспечили почти 70% всего прироста в отрасли. Индустрия мороженого в 2021 году вышла на рекордные объемы производства, а также показала рекордные объемы экспорта: поставки на внешние рынки увеличились на 26% и превысили 33 тыс. т.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов, слова которого приводятся в материале, отметил, что отрасль восстановилась после пандемийных ограничений, и, несмотря на вызовы, стоящие перед сектором в связи с новой волной санкций, остается одним из самых привлекательных сегментов в индустрии.



В этом году участники рынка будут бороться с появившимися в последнее время сложностями, говорит Груздев. «Есть несколько ключевых факторов. Первый — рост себестоимости, который произошел в прошлом году и привел к повышению цен. Это скажется на спросе, есть вероятность, что в натуральном выражении продажи компаний могут снизиться, при этом выручка не уменьшится», — считает Груздев. В прошлом году себестоимость производства мороженого увеличилась на 30%, в этом роста не наблюдается, добавляет он.



Второй фактор — санкционные ограничения и курс рубля, из-за которых экспорт мороженого может идти со сложностями. «Очевидно, что объемы, которые экспортировались в США, Канаду и ЕС, будут потеряны, это порядка 20 тыс. т», — оценивает Груздев. При этом он считает, что у производителей мороженого есть потенциал отгрузок на рынки Китая и стран Ближнего Востока. «Сейчас мы там почти не присутствуем, а рынок немаленький. Перестройка экспорта позволит восстановить объемы отгрузок», — подчеркнул Груздев.



На внутреннем рынке ситуация будет зависеть от покупательской способности. «Если потребители не будут отказываться от мороженого, то рост рынка продолжится. У нас сейчас достаточно низкий объем потребления — чуть больше 3 кг на человека в год. Это далеко от европейского уровня», — подчеркнул он.



В 2022 году российские лидеры рынка продолжат расти, однако консолидация может несколько замедлиться, допускает Груздев. «В следующем году, скорее всего, процесс восстановится», — прогнозирует он. Белов сказал «Агроинвестору», что консолидация в секторе мороженого, как и в других секторах молочной индустрии, будет усиливаться. Это связано как с низкой базой — небольшой концентрацией бизнеса в отрасли, так и с общими рыночными тенденциями: ростом себестоимости, введением новых требований со стороны контролирующих органов, систем прослеживаемости.



«В то же время рост спроса со стороны потребителей сдерживается стагнирующим уровнем доходов. В таких условиях предприятия вынуждены работать над собственной эффективностью или искать варианты слияния или кооперации. Такая стратегия будет эффективна и в части реализации экспортного потенциала, который по категории мороженого довольно высок», — прокомментировал Белов.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

