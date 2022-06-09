Производство товарного молока может вырасти на 3%

За четыре месяца производство молока во всех хозяйствах увеличилось на 1,4% Е. Разумный

В 2022 году производство товарного молока может увеличиться на 2,5-3% по сравнению с 2021-м, до 24 млн т. Такой прогноз в кулуарах форума «Неделя российского ритейла» озвучил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, сообщает ТАСС. Он уточнил, что росту способствует хорошая доходность и господдержка отрасли.



Согласно оценке Белова, импорт молока составит около 5,5-6 млн т в пересчете на сырое молоко, экспорт — около 1 млн т. Таким образом, объем внутреннего рынка оценивается в 29-30 млн т. В натуральном выражении — это 1 трлн руб., подсчитал глава союза.



При условии плавного ослабления рубля ожидается традиционное снижение объема импорта и, возможно, во второй половине года будет положительная динамика по экспорту, допустил Белов. «Динамика за последние годы была очень хорошей, 2020 год — плюс 20%, в прошлом году были фактически сопоставимые цифры, — цитирует его ТАСС. — Поэтому, я думаю, экспорт для молочного бизнеса становится все более важным не только в традиционные для нас страны постсоветского пространства, но и в страны дальнего зарубежья».



Большая часть поставок молочной продукции в дальнее зарубежье приходится на биржевые товары, в том числе сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сыворотку, сливочное масло и сыр чеддер, уточил Белов. Также в последние годы на фоне открытия китайского рынка и ряда рынков Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии туда начались активные поставки. «Они пока не очень большие с точки зрения объемов, но там очень хорошая динамика», — подчеркнул он. В ближнее зарубежье традиционно поставляются небиржевые брендированные товары, в том числе мороженое и десертные продукты.



По данным Росстата, по итогам первых четырех месяцев этого года производство молока во всех хозяйствах увеличилось на 1,4%. Производство молочной продукции — один из наиболее вероятных драйверов роста АПК в ближайшие годы, ранее говорил «Агроинвестору» руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его словам, в секторе сохраняются возможности для наращивания потребления и сокращения импорта, также может постепенно увеличиваться экспорт биржевых молочных продуктов. «Мировой спрос повышается по мере “вестернизации” потребления в африканских и азиатских странах», — отмечал эксперт.



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