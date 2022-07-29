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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в этом году начнет строить завод по выпуску сыров с плесенью

Реализацию проекта стоимостью 5 млрд рублей планировалось начать осенью прошлого года

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Агрохолдинг планировал занять треть российского рынка сыров с плесенью
Pixabay
Агрохолдинг планировал занять треть российского рынка сыров с плесенью
Pixabay

Компания «Сыры Кубани» - «дочка» «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева - в этом году планирует начать строительство завода по производству сыров с плесенью мощностью до 3 тыс. т продукции в год. Прогнозируемый объем инвестиций — до 5 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Завод «Сыры Кубани» был введен в эксплуатацию в конце 2018 года, инвестиции составили 9,6 млрд руб. Его мощность позволяет перерабатывать до 500 т молока и до 450 т сырой сыворотки в сутки. За первое полугодие 2022-го предприятие выпустило почти 5,5 тыс. т сыров и 708 т сливочного масла, а также приступило к производству выдержанных сыров со сроком созревания более 12 месяцев. Планируемый объем производства составит 51 т в год, ранее писал «Агроинвестор».

Сейчас под маркой «Николаевские сыроварни» завод выпускает 20 видов сыров. Всего в ассортименте 39 наименований продукции: полутвердые, твердые, свежие сыры и сыры типа Pasta Filata, творог, масло, сухие молочные продукты. Это первое в России предприятие, наладившее промышленное производство сухой молочной сыворотки Д90 для выпуска заменителей грудного молока.

О том, что «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева намерен вложить около 5 млрд руб. в строительство второй очереди завода, где будут выпускать сыры с плесенью, сообщалось в начале прошлого года. Заместитель гендиректора по пищевым производствам агрохолдинга Юрий Ейбоженко уточнял «Агроинвестору», что возведение предприятия планируется начать в октябре 2021 года.

«Строительство займет 1,5-2 года. Предварительные данные по мощности: 10 т сыра в сутки, из них 7 т сыров с белой плесенью и 3 т — с голубой (соотношение может меняться), в целом будет выпускаться до 3 тыс. т сыров в год», — рассказывал Ейбоженко. Он также говорил, что после выхода завода на плановую мощность агрохолдинг сможет занять до 33% российского рынка сыров с плесенью.

Согласно рейтингу крупнейших производителей твердых и полутвердых сыров, составленному Milknews, «Союзмолоко» и Streda Consulting, по итогам прошлого года «Агрокомплекс» стал 16-м в стране по объему выпуска сыра с 8,8 тыс. т. По сравнению с предыдущим списком лидеров сектора, он поднялся на одну строчку благодаря увеличению производства на 1 тыс. т.

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Татьяна Кулистикова 

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