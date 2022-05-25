Первый завод в кластере «Сырная долина» запустят до октября 2022 года

Подмосковье планирует занять лидирующие позиции в производстве сыра Е. Разумный

Первый завод на территории кластера «Сырная долина» в Дмитровском округе Подмосковья планируют запустить до октября 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации местного муниципалитета. Завод предприятия «Сыровар» будет расположен вблизи деревни Лучинское. Предполагается, что предприятие будет перерабатывать до 190 т молока в сутки и производить до 5,4 тыс. т сыра в год.



Проект по созданию агропарка «Сырная долина» реализуется с 2019 года. Кроме компании «Сыровар» на территории сырного кластера строятся еще четыре предприятия. Планируется, что после выхода на полную проектную мощность регион будет производить более 20 тыс. т сыра и свыше 14 т молочной сыворотки, что позволит Подмосковью занять лидирующие позиции в сырном сегменте в стране.



В июле прошлого года «Сыровар» начал работы по монтажу оборудования для приемки молока на сырном заводе, сообщал Минсельхозпрод региона. Его ввод в эксплуатацию изначально был запланирован на четвертый квартал 2021 года.



Предполагается, что к концу 2022 года сырный кластер заработает на полную мощь. По словам замминистра сельского хозяйства Подмосковья Сергея Воскресенского, основная сложность при запуске кластера — это поставка сырья для производства сыра. «Мы рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тыс. т, а к 2022 году мы надеемся, что это будет 800 тыс. т, и таким образом мы сможем удовлетворить сырьевые потребности сырного кластера», — говорил он.



Правительство региона выделило около 900 млн руб. на обустройство проекта. По словам Воскресенского, на возведение такого объекта инфраструктуры было потрачено 4,77 млрд руб. Земельные участки «Сырной долины», полностью обеспеченные инженерными коммуникациями, резидентам кластера выделили без торгов.



В мае 2022 года региональные производители сыра говорили, что российские сыровары готовы полностью вытеснить европейских конкурентов с российского рынка в ближайшие пять-семь лет. ​По их оценкам, сейчас доля импортных сыров в России составляет порядка 20-25%. В основном они поставляются из Белоруссии, Аргентины и Швейцарии. Дальнейший рост доли отечественного сыра будет зависеть от возможности импортировать сыр из этих или других стран, а также от способности российских производителей обеспечить конкурентную цену.

