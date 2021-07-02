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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

В агропарке «Сырная долина» начались пуско-наладочные работы

Мощность завода составит 5,4 тысяч тонн сыра в год

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Первая продукция сырного кластера появится в конце года
Е. Разумный
Первая продукция сырного кластера появится в конце года
Е. Разумный

Один из резидентов подмосковного кластера «Сырная долина» - компания «Сыровар» - начал работы по монтажу оборудования для приемки молока на сырном заводе, сообщил Минсельхозпрод региона. На предприятии уже закончен основной массив работ, сейчас специалисты устанавливают стеллажи, оборудование и холодильники. Также проводится укладка внутренних подземных инженерных сетей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, мощность завода составит 5,4 тыс. т сыра в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года. Всего на территории сырного кластера будет производиться более 19,4 тыс. т в год и 14,28 тыс. т в год сухой сыворотки, уточнило агроведомство.

В январе 2021 года Подмосковье вышло в лидеры по производству сыра, обогнав Алтайский край. Объем выпуска вырос на 23,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 5,37 тыс. т. «Мы ожидаем, что к концу 2022 года сырный кластер заработает на полную мощь, сейчас у нас работают два резидента», — говорил в январе Воскресенский. Он отмечал, что основная сложность при запуске кластера — это поставка сырья для производства сыра. «Мы рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тыс. т, а к 2022 году мы надеемся, что это будет 800 тыс. т, и таким образом мы сможем удовлетворить сырьевые потребности сырного кластера», — оценивал он.

Управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев ранее говорил «Агроинвестору», что с производством сыра в России ситуация сейчас обстоит прекрасно, и объемы выпуска продолжат расти. По его словам, на это, в том числе, влияют меры, принятые государством для борьбы с фальсификатом, по регулированию рынка сырных продуктов. Еще одним фактором он назвал сокращение импорта, прежде всего из «третьих» стран, в связи с девальвацией рубля. Третьим фактором стала консолидация. «Когда крупные игроки вводят новые мощности, небольшие производители уходят с рынка», — отметил Груздев. Он также уточнял, что, если взять совокупные объемы производства сыров в Московской области, включая плавленые, то регион находится в топе. При этом в течение двух лет Подмосковье вполне может стать безоговорочным лидером по производству сыров в России, считает эксперт.

В апреле старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин говорил, что российский рынок сыров постоянно развивается. Так, в прошлом году снизилась доля сырных продуктов (до 18%) благодаря тому, что торговые точки разделили полки с продукцией из молочных жиров и с их заменителями, и увеличилось производство качественных твердых сыров: появляются крафтовые сыроварни, крупные производители продвигают свои федеральные бренды. По его словам, емкость рынка вплотную подошла к 1 млн т, доля импорта постепенно уменьшается и в 2020 году составила 24%. «Предполагаю, что в ближайшее время спрос на сыр будет расти на 2-4% ежегодно», — предполагал Никиточкин. 

Екатерина Шокурова 

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