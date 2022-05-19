Российские сыры могут полностью занять отечественный рынок за пять-семь лет

С 2014 года сырная отрасль России получила мощный импульс к развитию Е. Егоров

Российские сыровары готовы полностью вытеснить европейских конкурентов с российского рынка в ближайшие пять-семь лет. Об этом ТАСС рассказали региональные производители, которые готовятся к расширению производства и переходу на отечественные ингредиенты. По их оценкам, сейчас доля импортных сыров в России составляет порядка 20-25%. В основном они поставляются из Белоруссии, Аргентины и Швейцарии. Дальнейший рост доли отечественного сыра будет зависеть от возможности импортировать сыр из этих или других стран, а также от способности российских производителей обеспечить конкурентную цену.



Фермер, сыродел, основатель Истринской сыроварни, организатор проекта «Русский пармезан» Олег Сирота сказал ТАСС, что сейчас малый сегмент уже окреп и смог развиться должным образом. Однако в России еще остается проблема производства сыров в промышленных масштабах, «поскольку необходимо строить новые большие заводы». Также не хватало качественного молока, но за последние годы его производство выросло более чем на 25%. «Сейчас сырья хватает, и я думаю, лет через пять, максимум семь мы уже будем думать, куда девать избытки нашей продукции, будет перепроизводство», — уверен Сирота.



Сооснователь семейной сыроварни Галановых в Ленинградской области Людмила Галанова подтвердила ТАСС, что перспектива почти полного замещения импортных сыров российскими через пять-семь лет на внутреннем рынке реальна. По ее словам, сейчас у сыроделов есть все возможности выпускать качественную продукцию из отечественного сырья и увеличивать объемы производства. Сейчас сыроварня частично переходит с французских на российские закваски, которые производят в Барнауле и Угличе.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева готовится к расширению производства. «С учетом ухода с рынка многих иностранных производителей отечественный продукт неизбежно займет пустующие ниши и полностью охватит рынок. Уже сейчас мы видим, что импорта на прилавках почти нет. Объемы производства сыров в 2021 году были на 15% больше, чем в 2020-м», — рассказали ТАСС в пресс-службе агрохолдинга.



При этом основатель бренда «Ипатов» по производству сыра и мясных деликатесов Антон Ипатов считает, что на рынке нужны и производители из других стран. Потребитель должен иметь возможность покупать, пробовать и сравнивать сыры из разных стран. К тому же, конкуренция позитивно влияет на отрасль, уверен он.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что с 2014 года сырная отрасль России прошла серьезный тест на прочность и получила мощный импульс к развитию. За этот период реализовано большое число проектов по запуску и расширению сыродельных предприятий, объем внутреннего производства значительно вырос. В том числе начался выпуск различных сортов, нетрадиционных для России, типа «Пармезан», «Маасдам» или «Моцареллы» в рассоле и других. «Структура импорта претерпела изменения, на сегодняшний день основной объем сыров поступает из республики Беларусь. В целом российский рынок сыров сбалансирован. Дальнейший рост производства и замещение импорта неразрывно связаны с наличием качественного сыропригодного молока, а значит и поддержки отрасли молочного животноводства», — отметил Недужко.



В феврале гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорил «Агроинвестору», что за последние пять лет потребление сыров в России увеличилось на 26% — это самая быстрорастущая категория в молочном секторе. «На российском рынке много качественных сыров из отличного сырья, и покупатели это чувствуют. А с учетом того, что уровень потребления сыров в нашей стране пока существенно ниже, чем в Европе, потенциал роста данной категории у нас все еще очень большой», — комментировал он.



Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее оценивал, что в 2020 и 2021 годах потребление сыров достигло в среднем 6,6 кг на человека. При этом 75% потребляемого в России сыра — отечественного производства, подсчитали аналитики. В прошлом году объем импорта составил 301 тыс. т, основными поставщиками стали Белоруссия, Аргентина, Сербия, Швейцария, Казахстан.

