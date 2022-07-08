В новый агрохолдинг «Алания-молоко» инвестируют более 5 млрд рублей

На всем Северном Кавказе и в самой Алании есть дефицит товарного молока​ М. Стулов

В Северной Осетии планируют создать вертикально интегрированный агрохолдинг «Алания-Молоко». В частности предполагается строительство двух молочно-товарных ферм мощностью 5,76 тыс. голов КРС, комбикормового завода, зернохранилища, организация откорма быков, создание системы воспроизводства стада за счет выращивания собственных нетелей. Общая стоимость проекта оценивается в 5,1 млрд руб., пишет РБК. Его реализация будет идти в три этапа — с 2022-й по 2027 год. По информации издания, агрохолдинг сможет выпускать около 44 тыс. т молочных товаров и 10,1 тыс. т мясной продукции в год. Инициатор проекта также приобрел откормочный комплекс на 1,5 тыс. голов КРС.



Ключевой вопрос к проекту заключается в наличии свободных земель в регионе, так как на 5 тыс. голов КРС нужно минимум 5-6 тыс. га для выращивания кормовых культур, обращает внимание гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Кроме того, компания может столкнуться и с рисками по персоналу: на объектах таких масштабов требования к квалификации сотрудников достаточно высокие. «На всем Северном Кавказе и в самой Алании наблюдается дефицит товарного молока: рядом в Кабардино-Балкарии действует крупный и активно развивающийся потребитель в лице "Нальчинского молочного комбината", да и предприятиям Ставропольского и Краснодарского края крупных партий товарного сырья тоже может не доставать. Поэтому сбыт в регионе качественное молоко точно найдет», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Рынок молочной продукции в России все еще испытывает необходимость в появлении новых компаний, считает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, среди преимуществ молочного направления — постоянный спрос при экономической нестабильности, а риски, прежде всего, связаны со слабой предсказуемостью целевой маржинальности из-за колебаний цен на корма и компонентов для них. Также актуальны и ветеринарные риски, добавляет эксперт.



В 2020 году правительство Республики Северная Осетия-Алания включило проект «Алания-Молоко» в список приоритетных. Тогда сообщалось, что проект должен быть реализован в 2020—2024 годах, объем инвестиций оценивался в 4,5 млрд руб. кредитных средств. «Проект нужен республике, так как развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений экономики», — говорил в 2020 году замминистра экономического развития республики Зураб Дзоблаев (цитата по ТАСС). «Алания-Молоко» стал первым проектом, вошедшим в новый список приоритетных на предстоящие пять лет, подчеркнул он.



По данным сервиса РБК Компании, ООО «Алания-Молоко» было зарегистрировано в Моздоке в 2019 году. Основной вид деятельности — разведение молочного КРС, производство сырого молока. Учредителем компании значится Мадина Битарова. Гендиректор предприятия — Сосланбек Битаров. Выручка организации в 2021 году составила 210,3 млн руб., прибыль — 73,8 млн руб.



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