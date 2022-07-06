Партнер Ротенбергов купил молочные фермы и животноводческий комплекс

Инвестиции в молочное животноводство всегда окупаются дольше, чем другие проекты в АПК Pixabay

Бизнесмен Григорий Баевский, который имел отношение к бизнесам миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов, совместно с партнером Виталием Лукашовым приобрел активы в аграрном секторе. Они купили ряд молочных ферм, а также договорились о приобретении животноводческого комплекса в Ленинградской области, сообщает «Коммерсантъ» .



ООО «Племенной завод “Оредежский”», которым, согласно ЕГРЮЛ, с марта на паритетных началах владеют Лукашов и Баевский, купило имущество животноводческого комплекса АО «Рассвет» в Ленинградской области за 519,57 млн руб., следует из данных реестра сведений о банкротстве. «Рассвет» ранее входил в холдинг «Парнас», из-за финансовых проблем ряд его предприятий в 2009 году перешел к Россельхозбанку. В презентации банка, на которую ссылается «Коммерсантъ», говорится, что в «Рассвет» входит животноводческий комплекс мощностью 10 тыс. голов, ферма на 2,5 тыс. голов, откормочная площадка на 800 животных, сельхозтехника и около 4,7 тыс. га земли.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова сказала «Агроинвестору», что инвесторам ничего не мешает войти в сделку, вопрос только в том, как активами будут управлять. По мнению эксперта, сельское хозяйство сейчас — интересный сегмент рынка с учетом актуальности вопроса мировой продовольственной безопасности. Несмотря на экспортные ограничения, активно формируются новые рынки сбыта продукции АПК и каналы, через которые можно осуществлять поставки, продолжает Романова. Она также напомнила, что инвестиции в животноводство всегда окупаются дольше, чем другие проекты в АПК. По мнению Романовой, главное сейчас — правилось организовать управление новым предприятием и решить вопросы с переработкой сырья.



В последнее время интерес к сделкам по покупке превышает предложение, эта тенденция продолжится и дальше, а вот стоимость активов будет расти, считает Романова. «Будет идти борьба за земельные активы, потому что часто в рамках сделок главное приобретение — это земля. То, что на ней находится — второстепенно», — подчеркивает эксперт.



По информации «Коммерсанта», в конце марта Григорий Баевский стал владельцем 50% ООО «Проминвест», которое контролирует сельхозпредприятие «Андреевское» в Ленинградской области. Также бизнесмен получил 50% ООО «Торосово», которое ранее входило в ГК «Галактика». «Оредежский», «Андреевское» и «Торосово» специализируются на производстве молока, партнером Баевского в этих компаниях выступает Виталий Лукашов.

Аналогичного мнения придерживается руководитель проектов компании «НЭО Центр» Дмитрий Иванов. Он сказал «Агроинвестору», что интерес к агросектору был всегда. «Шла и продолжает идти консолидация рынка, периодически идет покупка небольших игроков более крупными. Уход западных компаний способствует процессу, — отметил эксперт. — Непрофильные инвесторы также проявляют интерес, но агробизнес требует больших капиталовложений, и это стоп-фактор: в этот бизнес могут позволить себе идти только крупные деньги». Рисками для инвесторов, по мнению Иванова, будет сильная конкуренция, в том числе и за доступ к полкам магазинов. «Не все могут проложить дорогу к потребителям», — заключил он.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что инвестиции в АПК, при условии грамотной стратегии развития, всегда были выгодными. Сегодня в условиях беспрецедентных санкций вложения в производство продуктов питания остаются самым привлекательными, отметила она.



Петрова считает, что на фоне господдержки и дефицита товарного молока инвестиции в молочную отрасль, несмотря на длительный срок окупаемости, остаются достаточно интересными. Также, по ее словам, число сделок М&А в АПК будет увеличиваться по двум причинам: во-первых, усугубились финансовые сложности, которые были у сельхозпредприятий до санкций-2022; во-вторых, инвесторы, которые до введения санкций имели возможность приобретать активы по всему миру, сегодня ограничены территорией России.



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