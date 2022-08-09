В Вологодской области построят молочный комплекс за 1 млрд рублей

«Майский» - единственное в Вологодской области хозяйство, имеющее статус племенного по айрширской и черно-пестрой породам КРС Племзавод «Майский»

Племзавод «Майский» вложит около 1 млрд руб. в строительство молочно-товарной фермы на 720 животных в селе Куркино Вологодской области. В рамках реализации проекта уже построен зерносушильный комплекс производительностью 50 т зерна в час. Инвестиции составили 50 млн руб. Также заключены договоры на монтаж фундамента и металлоконструкций для молочного блока и коровника № 1, ведется монтаж навозосборника. Работы выполнены на 60 млн руб., рассказала «Агроинвестору» представитель администрации района. Завершение строительства намечено на 2023 год.



Для привлечения специалистов Вологодский район участвует в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», по ней привлечено более 300 млн руб. На эти средства в 2023 году в селах Куркино и Надеево отремонтируют школы, детские сады, дом культуры и проведут реконструкцию системы водоснабжения. В Куркино также создадут образовательный центр по углубленному изучению аграрных наук, построят новый ФАП, стадион и станцию водоподготовки, реконструируют систему водоснабжения.



По мнению руководителя племзавода «Майский» Александра Баушева, реализация проекта «Комплексного развития села Куркино» повысит привлекательность жизни в сельской местности, и позволит предприятию развиваться более динамично, наращивая объемы производства молока и мяса в регионе. «Инвестпроекты — залог экономической стабильности в будущем, — отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников. — Именно они должны в приоритетном порядке рассматриваться на уровне региона, как и комплексные планы по развитию территорий».



СХПК «Племзавод Майский» образован в 1962 году на базе областного плодопитомника, как говорится на сайте предприятия, сейчас это крупнейший плодопитомник на Северо-Западе страны. Основные направления садоводства — производство посадочного материала и ягод, хозяйство выращивает более тысячи сортов и культур. Цех растениеводства специализируется на производстве зерна, овощей, картофеля, заготовке кормов для животноводства. Хозяйство имеет статус семеноводческого по картофелю и по зерновым культурам. На долю «Майского» приходится около 30% овощей, выращиваемых в Вологодском районе. Также это единственное в Вологодской области хозяйство, имеющее статус племенного по айрширской и черно-пестрой породам КРС. Объем производства молока составляет 45 т в сутки.



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