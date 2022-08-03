«Дамате» завершает строительство комбикормового завода в Пензенской области

«Дамате» делает ставку на полную самообеспеченность кормами «Дамате»

«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, завершает монтаж оборудования на новом комбикормовом заводе в Колышлейском районе Пензенской области, сообщила пресс-служба компании. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить мощность кормопроизводства на 70%: с 522 тыс. т до 886 тыс. т. Мощность предприятия составит 50 т комбикормов в час. Завод находится на одной площадке с элеватором, который компания купила в 2019 году. Проект по модернизации элеватора и строительству нового комбикормового завода был запущен в 2021 году, инвестиции в проект — 3,5 млрд руб.



В рамках проекта уже построены комбикормовый цех, башни элеватора, зерносушилки, зернохранилища, склады для шрота и тарного хранения, бункера для готовой продукции и комплекс объектов инфраструктуры. Монтаж технологического оборудования выполнен на 90%. Устанавливаются линии по приемке и очистке сырья, приемке биг-бэгов, термообработке зерна, дозированию и измельчению смесей, гранулированию, напылению и бестарному отпуску готовой продукции.



«Установленное оборудование позволит производить корма с использованием цельного зерна и жидких компонентов, таких как растительное масло, что повысит питательность готовой смеси», — отметила пресс-служба «Дамате». На заводе также будет производиться автоматическое гранулирование комбикорма и напыление витаминных смесей, а функция термообработки рассыпных кормов исключит появление вредных микроорганизмов в готовых кормах.



В активе «Дамате» уже есть пять комбикормовых заводов: четыре в Пензенской области и один в Ростовской. Ранее «Агроинвестор» писал, что «Дамате» начала выпускать комбикорма на продажу в Ростовской области. Коммерческие комбикорма будут выпускаться на мощностях комплекса по производству утки в Миллеровском районе. На первом этапе агрохолдинг планирует продавать до 50 тыс. т продукции в год с возможностью дальнейшего увеличения объемов. «Дамате» делает ставку на полную самообеспеченность кормами на всех бизнес-направлениях. В 2021 году обеспеченность кормами достигла в среднем 96% по трем птицеводческим предприятиям группы.



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