«Дамате» начала производство комбикормов на продажу

Сейчас комбикормовый завод компании в Ростовской области загружен не более чем на 25% Ю. Эйвазова

«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, начала выпускать комбикорма на продажу в Ростовской области, сообщила пресс-служба компании. Коммерческие комбикорма будут изготавливаться на мощностях комплекса по производству утки в Миллеровском районе. На первом этапе агрохолдинг планирует продавать до 50 тыс. т продукции в год с возможностью дальнейшего увеличения объемов.



Проектная мощность завода, где будут производиться комбикорма на продажу, составляет 250 тыс. т в год, из которых для собственных нужд используется порядка 5 тыс. т в месяц. Таким образом, комбикормовый завод загружен не более чем на 25%, отметили в «Дамате». Решение о производстве кормов для внешних потребителей было принято, чтобы обеспечить максимальную загрузку производства.



В линейке будут корма для бройлеров, уток, птицы яичного направления и других сельхозживотных. Они могут быть использованы как на крупных агропредприятиях, так и в фермерских и личных подсобных хозяйствах, уточняет компания. В состав гранулированного комбикорма входят зерновые, продукты переработки сои и подсолнечника, минеральное сырье, синтетические аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, мультиэнзимный комплекс, комплекс органических кислот, растительное масло. Сырье для производства закупается у проверенных поставщиков, заверяет «Дамате».



Сейчас специалисты компании ведут работу по развитию продаж, заключению контрактов и расширению сети сбыта продукции. Продолжаются плановые мероприятия по проведению переговоров с крупными предприятиями АПК, дилерами кормов, фермерами.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, продавать 50 тыс. т комбикормов будет сложно. «Тренд на уход с рынка независимых комбикормовых заводов рано или поздно закончится, и все предприятия начнут переводить на самоокупаемость. Думаю, новый проект «Дамате» - как раз первый звоночек», — сказал он.



По его словам, сейчас компания ставит себя в ряд «независимых одиноких игроков», которые производят комбикорма и пытаются их продавать. Одно дело, если бы у них был уникальный точечный продукт, и совсем другое — если это обычные комбикорма для сельхозживотных, продолжает Михнюк. «Интересно, как они будут пробиваться через те трудности, которые проходят премиксеры. Это крайне неоднозначная история, однако вполне ожидаемая и очевидная», — считает он. Через полгода на примере «Дамате» станет ясно, с какими проблемами столкнутся комбикормовые условно-независимые трейдеры, добавляет Михнюк.



«Дамате» перезапустила мощности по кормопроизводству в Ростовской области в рамках восстановления деятельности комплекса по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. т в убойном весе в год. Летом 2020 года был проведен ряд ремонтных и восстановительных работ в комбикормовом цехе, выполнено полное техническое обслуживание производственных линий.



По итогам прошлого года «Дамате» увеличила выпуск комбикормов на 49%: с 434,5 тыс. т до 648,7 тыс. т и переместилась с 18-го на 15-е место в рейтинге «Агроинвестора». «Рост объемов производства кормов связан со значительным увеличением поголовья птицы, — комментировал тогда соучредитель, гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. — Этому способствовало расширение действующих мощностей вертикально-интегрированного комплекса по производству индейки до 207 тыс. т в убойном весе в год в Пензенской области, а также перезапуск в Ростовской области индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т и комплекса по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. т». По словам Хайрова, «Дамате» делает ставку на полную самообеспеченность кормами на всех бизнес-направлениях. В 2021 году обеспеченность кормами достигла в среднем 96% по трем птицеводческим предприятиям группы.



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