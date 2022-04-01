Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Участники седьмого рейтинга крупнейших производителей в прошлом году выпустили около 19,3 млн т комбикормов — более 60 % от общего объема в стране. И хотя многие из них в 2022-м намерены как минимум не снижать объемы или даже наращивать мощности, новые реалии работы в условиях жесточайших санкций Запада способны резко скорректировать планы бизнеса

По данным Росстата, в 2021 году объем производства комбикормов в России составил 31,9 млн т — примерно на 1,1 млн т, или на 3,4 %, больше, чем годом ранее. Компания Alltech в отчете Agri-Food Outlook оценивает выпуск на уровне 33 млн т. В структуре производства по-прежнему лидируют комбикорма для птицы: согласно Росстату, на них пришлось 49,9 % общего производства. Далее идут корма для свиней (41,6 %), для КРС (8 %) и прочие (0,5 %).



Мировой объем производства кормов в 2021 году увеличился на 2,3 %, примерно до 1,2 млрд т против 1,19 млрд т в 2020-м, подсчитала Alltech. Наиболее активно их выпуск рос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: на 5,7 %, до 458,12 млн т. Африканские производители выпустили 44,22 млн т комбикормов — на 2,4 % больше, чем годом ранее. В Европе производство кормов сократилось с 270,2 млн т до 266,8 млн т.



Россия, согласно анализу Alltech, по итогам прошлого года стала седьмой в мире по объему производства комбикормов. Лидирует Китай с 261,4 млн т, вторую строчку занимают США с 231,5 млн т, на третьем месте с существенным отставанием Бразилия, выпустившая около 80 млн т комбикормов.



Прошлый год для отечественной комбикормовой отрасли, несмотря на сохранявшиеся COVID-ограничения и связанные с ними сложности, в целом был удовлетворительным, оценивает президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. «Мы увеличили объемы производства кормов, но, конечно, коронавирус сказался на результатах. Самой сложной проблемой была поставка биологически активных веществ, в первую очередь витаминов и аминокислот, поскольку была нарушена логистика из Китая и Европы, — рассказывает он. — Однако наши производители смогли вместе с поставщиками решить эти проблемы».



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк подтверждает, что прошлый год как для комбикормовой индустрии, так и для потребителей продукции — животноводов — сложился крайне непросто. «Хотя курс валют был относительно стабильным, на отрасли продолжали сказываться последствия нарушений логистических цепочек, вызванных пандемией, — комментирует он. — Стоимость транспортировки продукции до России сильно влияла на ее конечную цену, причем по большей части поставки становились дороже не из-за наценки импортера, а из-за непрогнозируемых дополнительных логистических издержек, которые выросли в последние два года в разы». Отдельная проблема — скорость прохождения грузов из Китая через погранпереход, добавляет Михнюк.



Однако все проблемы отрасли 2020-2021 годов в марте 2022-го на фоне специальной военной операции на Украине и последовавших беспрецедентных санкций Запада в отношении России стали казаться намного менее серьезными. Резкий рост курсов валют, многократное повышение логистических рисков, неопределенность иностранных компаний (продолжать им работать с российскими предприятиями или нет, и если да — то на каких условиях и как проводить платежи), а также ряд других факторов, безусловно, не добавляют участникам рынка оптимизма. Как результат — многие компании отказываются от любых комментариев, прогнозов и оценок, что затрудняет анализ положения дел в отрасли. Тем не менее «Агроинвестор» составил очередной — уже седьмой по счету — рейтинг крупнейших производителей комбикормов.







Первая тройка не меняется



Согласно расчетам «Агроинвестора», топ-25 крупнейших игроков в 2021 году в сумме выпустили около 19,3 млн т комбикормов против почти 17,5 млн т (уточненные данные) у лидеров по итогам 2020-го. Доля участников рейтинга от общего объема производства комбикормов в стране увеличилась с 56,6 до 60,5 %. Хотя в целом в списке ведущих игроков произошли заметные изменения, тройка лидеров осталась неизменной.



Первое место, как и во всех предыдущих рейтингах, заняла группа «Черкизово», комбикормовые заводы которой в прошлом году произвели 2,1 млн т продукции — примерно на 5 % меньше, чем в 2020-м. Незначительное снижение было вызвано временной приостановкой работы предприятия «Алтайский бройлер» в третьем квартале, поясняет пресс-служба агрохолдинга. Несмотря на это, компания по-прежнему полностью обеспечивает комбикормами свои животноводческие и птицеводческие площадки.



В этом году «Черкизово» рассчитывает увеличить выпуск комбикормов до 2,7 млн т. Группа намерена расширить мощности комбикормового завода в Первомайском районе Тамбовской области: там производятся корма для птичников предприятия «Тамбовская индейка». «Планируется, что с учетом ввода дополнительных мощностей в 2023 году завод выйдет на объем производства 60-80 т кормов в час», — добавляет пресс-служба «Черкизово».



«Мираторг» снова не уточнил показатели производства комбикормов, в открытом доступе актуальных данных к третьей декаде марта еще не было. Согласно отчетности «Мираторг Финанс», в 2020 году холдинг выпустил 1,83 млн т комбикормов — это примерно на 230 тыс. т больше, чем оценки аналитиков для предыдущего рейтинга, однако корректировка не влияет на позицию компании в прошлом списке лидеров. Оценка по итогам 2021-го — 1,95 млн т, хотя не исключено, что показатель достиг 2 млн т: компания могла увеличить объемы производства не только для обеспечения растущих потребностей своих животноводческих предприятий, но и на продажу.



После сдачи номера в печать «Мираторг» сообщил о планах увеличения производства комбикормов в 2022 году на заводах в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях на 34% до 3,2 млн т. Таким образом, по расчетам, объем выпуска в 2021-м мог был на уровне 2,4 млн т — то есть больше, чем у группы «Черкизово».



Тройку лидеров, как и в прошлом году, замыкает ГАП «Ресурс», увеличившая производство комбикормов примерно на 200 тыс. т, до 1,4 млн т. «Потребности птицеводческих площадок группы агропредприятий “Ресурс” полностью обеспечиваются за счет собственного производства комбикормов», — уточняет представитель компании.



С 14-го на четвертое место неожиданно поднялся холдинг «Траст — Птицеводческие активы». По словам представителя компании, в прошлом году она выпустила 1,2 млн т комбикормов против 607,3 тыс. т в 2020-м. Благодаря чему произошло удвоение объемов — не уточняется. «Траст — ПА» объединяет предприятия ГК «Здоровая ферма» и холдинга «Русское зерно». В прошлом году представитель компании говорила, что общая проектная мощность комбикормовых предприятий — 720 тыс. т, план выпуска на 2021 год был на уровне 634 тыс. т.



Не менее значительный рывок сделала «Сибагро»: с 13-го на пятое место. Если в 2020 году компания произвела 618,8 тыс. т комбикормов, то в 2021-м — 1,02 млн т. Рост связан с увеличением поголовья свиней и приобретением новых активов. «Мы ввели в эксплуатацию Чистогорский комплекс в Кемеровской области и третью очередь Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирской области, — ранее рассказывал «Агроинвестору» владелец и председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Также мы росли за счет сделок M&A — купили предприятия “Промагро” и “Щигры” в Белгородской и Курской областях».



Сейчас потребности «Сибагро» в комбикормах на 89 % удовлетворяются за счет собственного производства. «На сегодняшний день мы не обеспечили кормами только Чистогорский свинокомплекс, потому что не успели построить комбикормовый завод, надеемся ввести его во втором квартале», — говорил Тютюшев в феврале. План выпуска комбикормов на этот год — свыше 1,1 млн т.



«Чароен Покпанд Фудс» (CP Foods) не уточнил показатели работы в 2021 году. Оценочно производство составило около 1 млн т, поскольку этот показатель близок к объему «Сибагро», не исключено, что компании должны поменяться местами. В 2020 году предприятия «Чароена» выпустили в сумме 828 тыс. т комбикормов. В прошлом году агрохолдинг купил активы АПК «Дон», занимавшего 24-е место рейтинга с оценочным объемом производства 295 тыс. т. При этом динамика объемов выпуска мяса у «Чароена» не дает оснований считать, что производство комбикормов было намного выше 1 млн т, правда, не стоит исключать, что заводы компании выпускают комбикорма в том числе на продажу.



«АгроПромкомплектация», поднявшаяся с восьмого на седьмое место, также не ответила на запрос, на сайте компании есть информация, что она производит 957 тыс. т комбикормов, правда, без уточнения — за какой период. Поскольку сайт компании регулярно обновляется и пополняется информацией, можно предположить, что указан показатель за прошедший год. У холдинга по два комбикормовых завода в Курской и Тверской областях, а также один в Рязанской области.



Группа «Русагро» в прошлом году выпустила 896 тыс. т комбикормов против 886 тыс. т в 2020-м, однако опустилась с четвертого на восьмое место. Рост обусловлен увеличением потребности в кормах в связи с запуском свиноводческих комплексов в Приморском крае, поясняет представитель компании. У агрохолдинга есть планы расширения комбикормового дивизиона за счет строительства дополнительных цехов, но их реализация будет зависеть от ситуации на рынке. В этом году «Русагро» рассчитывает выпустить 1 млн т комбикормов.



«Агроэко» поднялась с 12-го на девятое место, увеличив производство с 685 тыс. т до 850 тыс. т, уточнил представитель компании. Ранее агрохолдинг сообщал, что рост объемов связан с расширением комбикормового завода в Павловском районе Воронежской области, его мощность выросла с 25 т до 50 т в час, а также с увеличением загрузки остальных предприятий. Кроме того, группа начала поэтапную модернизацию комбикормового завода в Куркинском районе Тульской области, которая предполагает расширение элеватора и установку второй линии гранулирования. В результате мощность предприятие также удвоится до 50 т в час.



Первую десятку замыкает холдинг «Приосколье», не ответивший на запрос. В прошлом рейтинге он был на пятой строчке. Оценочно компания могла выпустить около 830 тыс. т комбикормов против 860 тыс. т в 2020-м (также по оценке). Снижение обусловлено сокращением производства мяса птицы.



Как составлялся рейтинг На первом этапе «Агроинвестор» провел мониторинг открытых источников, отобрав потенциально крупных производителей комбикормов. В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.

На втором этапе участникам сформированного пула, которые потенциально могли выпустить минимум 220 тыс. т комбикормов, рассылались запросы. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.

Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, а также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивали эксперты — отраслевые аналитики. Данные в таблице с пометкой «оценка» — среднее арифметическое озвученных ими показателей.

Рейтинг основан на реальных объемах производства комбикормов в 2021 году, а не на мощностях, которые есть у лидеров рынка. Список не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.

Ставка на самообеспеченность кормами



Великолукский агрохолдинг также не ответил на запрос. Оценочно объем производства комбикормов у компании не изменился и составил около 780 тыс. т, однако она опустилась с седьмого на 11-е место.



«БЭЗРК-Белгранкорм» стал 12-м в рейтинге. Несмотря на рост выпуска комбикормов с 731,8 тыс. т до 769 тыс. т, агрохолдинг потерял три позиции. Наращивание объемов произошло за счет увеличения потребления в животноводческих подразделениях компании, поясняет ее представитель. «Почти весь комбикорм вырабатывается для собственного потребления, совсем незначительные объемы продаются населению и небольшим птицефабрикам», — рассказывает он.



В 2021 году на БЭЗРК (комбикормовое производство в Белгородской области) был построен элеватор для обработки и хранения 50 тыс. т фуража. В декабре прошлого года состоялись торги на строительство нового, третьего по счету, завода по производству комбикормов мощностью 100 т в сутки. Новое строительство связано с расширением животноводческих мощностей в холдинге. «Хотя в марте все незавершенные инвестиционные проекты, в том числе и в комбикормовом производстве, были поставлены на паузу до стабилизации ситуации в стране», — добавляет представитель агрохолдинга. По его словам, в этом году «БЭЗРК-Белгранкорм» планирует произвести 803 тыс. т комбикорма.



Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил производство комбикормов до 760 тыс. т по сравнению с 731 тыс. т в 2020 году. Несмотря на позитивную динамику, компания опустилась в рейтинге с десятого на 13-е место.



Холдинг «Агро-Белогорье» занял 14-ю строчку, тогда как в прошлом списке лидеров был 11-м. При этом компания нарастила производство комбикормов с почти 694 тыс. т до 720,5 тыс. т. В структуре группы компаний функционируют три комбикормовых завода: Новоборисовское ХПП (255,7 тыс. т), Ливенский комбикормовый завод (225,6 тыс. т) и Яковлевский комбикормовый завод (239,2 тыс. т). В этом году компания рассчитывает увеличить выпуск комбикорма до 727,1 тыс. т. Это станет возможным благодаря запуску новой производственной линии на Яковлевском комбикормовом заводе. Она позволит увеличить мощность завода с 210 тыс. т до 315 тыс. т продукции в год и полностью закрыть растущие внутренние потребности холдинга в кормах, сообщила компания.



«Дамате», крупнейший в стране производитель индейки, за прошлый год увеличила выпуск комбикормов на 49 %: с 434,5 тыс. т до 648,7 тыс. т и переместилась с 18-го на 15-е место. «Рост объемов производства кормов связан со значительным увеличением поголовья птицы, — комментирует соучредитель, гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. — Этому способствовало расширение действующих мощностей вертикально-интегрированного комплекса по производству индейки до 207 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе) в год в Пензенской области, а также перезапуск в Ростовской области индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т и комплекса по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. т». По словам Хайрова, «Дамате» делает ставку на полную самообеспеченность кормами на всех бизнес-направлениях. В 2021 году обеспеченность кормами достигла в среднем 96 % по трем птицеводческим предприятиям группы.







В топ-25 новые участники



На 16-м месте «Комос Групп» с 545,3 тыс. т комбикормов (544 тыс. т по итогам 2020 года, тогда компания была на одну строку выше). Объем производства на Глазовском комбикормовом заводе холдинга в 2021 году сохранился на уровне 2020-го — почти 242 тыс. т. Это обусловлено постоянным усовершенствованием технологии производства, качества выпускаемой продукции, а также проведением маркетинговых мероприятий, направленных на рост узнаваемости кормов ГКЗ, говорит представитель компании. Увеличение объемов производства на Янаульском элеваторе с 13,4 тыс. т до 23,8 тыс. т связано с ростом потребности внутри холдинга в связи с проведением реконструкции комбикормового направления предприятия «Восточный».



В 2021 году потребности животноводческого и птицеводческого подразделений компании в полном объеме были обеспечены комбикормами собственного производства. При этом около 22 % произведенной продукции поставлялось на рынок. Так, Глазовский комбикормовый завод в прошлом году продал другим предприятиям в 42 регионах России, в Беларуси и Казахстане около половины выпущенных комбикормов. Янаульский элеватор поставил на свободный рынок около 5 % комбикормов, рассказывает представитель «Комос Групп». По итогам 2022 года компания допускает снижение объемов производства до 535,9 тыс. т.



Группа «Продо» сохранила 17-ю позицию, несмотря на снижение производства с 475 тыс. т до 440 тыс. т. На выпуске комбикормов специализируется Лузинский комбикормовый завод компании, также небольшие комбикормовые производства при птицефабриках частично закрывают их потребности. Птицеводческое направление обеспечено комбикормами собственного производства на 75 %, свиноводческое — на 100 %, уточняет представитель группы. У «Продо» нет планов строительства новых мощностей или покупки действующих комбикормовых производств, однако есть возможность увеличения объемов выпуска на существующих площадках, в частности на Лузинском комбикормовом заводе. «Локальные производства при птицефабриках будут регулировать объем производства в зависимости от текущих потребностей этих предприятий. В планах Лузинского комбикормового завода — увеличение объема выпуска до 170 тыс. т продукции в 2022 году», — говорит представитель «Продо».



«Ариант», как и для прошлого рейтинга, не уточнил показатели. Поскольку в прошлом году у компании снизилось производство свинины, вероятно, могло произойти и сокращение выпуска комбикормов, оценочно — до 410 тыс. т. Агрохолдинг переместился с 16-го на 18-е место.



Новым участником рейтинга стал агрохолдинг «Талина», занявший 19-е место с более чем 403 тыс. т комбикормов. Поскольку этот объем близок к оценочному показателю у «Арианта», нельзя исключать, что компании должны поменяться местами. Кроме того, согласно уточненным данным, «Талина» должна была войти в топ-25 как минимум в прошлом году: по итогам 2020-го она выпустила около 305 тыс. т комбикормов, что соответствовало 22-му месту, однако тогда компания не уточнила показатели работы, а оценки отраслевых аналитиков были ниже.



Прошлогодний рост объемов производства комбикормов представитель «Талины» объясняет выходом на полную мощность новых свиноводческих площадок. Сейчас потребности агрохолдинга в комбикормах на 100 % обеспечиваются за счет собственного производства. «В конце 2021 года была произведена модернизация действующего комбикормового производства, что позволило увеличить мощности до 460 тыс. т в год, — рассказывает представитель компании. — В этом году планируем выпустить более 430 тыс. т комбикормов».



Агрохолдинг «Хорошее дело» (завод «КомбиС») опустился с 19-го на 20-е место, несмотря на рост производства с 342,1 тыс. т (уточненный показатель) до 377,2 тыс. т. Динамика связана с увеличением потребностей в комбикормах предприятий компании, поясняет ее представитель. На 2022 год не запланировано расширения мощностей производства, предполагается выпустить 363,9 тыс. т комбикормов.







Богдановичский комбикормовый завод (опустился с 20-го на 21-е место) не уточнил объемы производства. Согласно информации с сайта предприятия, в прошлом году он отгрузил 360 тыс. т комбикормов, 7,4 тыс. т БВМК и 7 тыс. т премиксов. Была проведена модернизация производственной линии № 1 с заменой узла дробления и монтажом дополнительных модулей дозирования кормовых добавок, привлечено около 30 % новых клиентов, отмечает предприятие.



Комбикормовый завод им. Кирова (ЛКХП им. Кирова), также не уточнивший объемы производства, занимает 22-ю строчку рейтинга. На сайте предприятия есть информация, что оно выпускает более 315 тыс. т комбикормов.



Богдановичский и завод имени Кирова — независимые предприятия, они не входят в состав животноводческих агрохолдингов. По словам Валерия Афанасьева, сейчас в стране остались «считаные единицы» независимых производителей комбикормов, и с каждым годом им все сложнее работать, потому что как такового рынка комбикормов у нас в стране нет. «Сегодня производство кормов сосредоточено внутри крупных агрохолдингов — производителей мяса, птицы, и, по сути, комбикормовые заводы влились в структуру этих предприятий на 90 %, — рассказывает он. — Производители продукции животноводства и птицеводства создают собственную кормовую базу, чтобы не зависеть от всех передряг, которые происходят на рынке. Я думаю, что в ближайшие три-четыре года у нас не будет независимых игроков, за исключением производителей кормов для ценных пород рыб, собак, кошек, кроликов. Возможно, кто-то будет выпускать небольшое количество кормов для личных подсобных хозяйств».



Холдинг «Агросила» не уточнил показатели работы комбикормового направления. Оценочно объем выпуска кормов мог вырасти до 275 тыс. т, что позволило компании занять 23-е место. В прошлом рейтинге она была на 25-й позиции, однако, согласно уточненным данным, по всей видимости, не попала бы в топ-25, поскольку в список лидеров должна была войти «Талина», соответственно, позиции компаний, занимавших 22-25-ю строчки, должны быть смещены на одну вниз.



Дебютантами рейтинга стали две крупнейшие в стране яичные птицефабрики. «Синявинская», ставшая 24-й, в прошлом году выпустила 233,3 тыс. т комбикормов — примерно на 7 тыс. т меньше, чем в 2020-м. План на этот год — 253,2 тыс. т, делится гендиректор предприятия Артур Холдоенко. «Причина увеличения производства комбикормов — рост выпуска нашей основной продукции — яйца. В прошлом году мы увеличили производство яйца на 7 %, в этом году планируем нарастить еще на 3,5 %», — говорит он.



Замыкает рейтинг птицефабрика «Волжанин», которая в 2021 году произвела 226 тыс. т комбикормов — примерно как и в 2020-м. Предприятие полностью обеспечивает себя комбикормами, при этом мощности завода загружены не на 100 % и при необходимости объемы выпуска можно расширить, говорит представитель компании. По ее словам, в 2022 году «Волжанин» планирует увеличить объем производства на 4 % и произвести 235 тыс. т комбикормов. Это связано с ростом поголовья птицы на предприятии.



«Все живут одним днем и пытаются минимизировать новые риски» Сергей Михнюк, исполнительный директор Национального кормового союза Сейчас мы наблюдаем массовый саботаж ряда международных логистических компаний, которые ранее осуществляли перевозки грузов в Россию, независимо от способа доставки груза (земля, вода) и места отгрузки. Мы продолжаем работать в обычном режиме с Китаем, европейские поставщики тоже пока исполняют текущие контракты, но говорить о том, что у нас есть товарные запасы на складах, достаточные для бесперебойной работы, я бы не стал. В лучшем случае у наших предприятий есть запас на два месяца. Таким образом, японская модель работы с иностранными поставщиками just in time, как оказалось, имеет определенные риски. Стратегических запасов по кормовым добавкам у нас нет, как можно, допустим, заявлять о достаточных запасах зерна.

Основные сложности, с которыми отрасль уже сталкивается, — не до конца понятные статусы импортеров кормовых добавок: поставщики могут в течение недели по два-три раза менять решения, поставляют они свою продукцию или нет. Причем они сами не принимают решения, а озвучивают те, что принимаются в европейском штабе. Ситуация на сегодняшний день (середина марта) настолько непредсказуема, что все живут одним днем и пытаются каким-то образом минимизировать новые риски, помимо тех, что сохраняются в плане логистики еще из-за COVID-ограничений. Даже те компании, которые готовы сейчас отгрузить продукцию в Россию, технически не могут это сделать, так как не могут найти перевозчика, готового ехать в нашу страну.

Себестоимость комбикормов продолжит расти



Прошлый год, как и 2020-й, стал непростым для комбикормовой индустрии. Пресс-служба «Черкизово» уточняет, что были трудности с поставками аминокислот. «Сибагро» столкнулась с проблемой резкого роста цен на некоторые компоненты кормов, возникали сложности с закупкой необходимых объемов лизина, холин-хлорида. Комбикормовый дивизион «Комос Групп» в 2021 году испытывал сложности в основном из-за приостановки поставок аминокислот и витаминов в Россию из Китая и, как следствие, повышения цен на компоненты для производства комбикормов, делится представитель компании. «В 2021 году были трудности с поставками аминокислот и некоторых других ингредиентов для кормов», — вторит представитель «Продо», добавляя, что тем не менее срывов производства не было. В 2022 году отмечается напряженность с обеспечением производства витаминами и аминокислотами. «Прогнозы сейчас строить сложно, текущие вопросы решаются за счет формирования запасов необходимых ингредиентов», — говорит представитель группы.



В 2021 году «Русагро» столкнулась с повышением цен на кормовые ингредиенты, в частности зерновые и шрот, некоторые добавки. «Для контроля роста расходов оптимизируем сроки закупок и подбираем альтернативные добавки: производим замену импортных ингредиентов на российские или на ингредиенты из других стран, в частности Китая», — говорит представитель группы.



Представитель «Комос Групп» в марте говорила, что поставки всех видов добавок иностранного производства отменены. Для решения проблемы агрохолдинг ищет поставщиков в других странах. Пресс-служба «Черкизово» тоже отмечает, что из-за остановки поставок кормовых добавок из Европы и роста цен компания пытается искать российские аналоги, но по многим позициям их нет. «Есть большая вероятность прекращения поставок многих кормовых добавок, компонентов комбикормов европейского производства, — опасается представитель «Сибагро». — Предстоит большая работа по поиску и апробации альтернатив в условиях сохранения достигнутого уровня показателей».







С логистическими сложностями в плане поставок ряда компонентов для производства кормов «Синявинская» сталкивалась и во второй половине прошлого года, и в текущем году, правда, причины этих сложностей разные, комментирует Холдоенко. По его словам, в России наблюдается дефицит аминокислот для производства кормов — метионина и лизина. «Их стоимость за последний год выросла более чем в два раза. Мы рассчитывали при планировании бюджета, что будем покупать лизин по 240 руб./кг, однако сейчас он стоит минимум 450 руб./кг, а в связи с текущей ситуацией новые цены на него составляют уже около 650-700 руб./кг», — сравнивал топ-менеджер в середине марта.



Конечно, в общей себестоимости производства кормов доля лизина и метионина небольшая, но без этих аминокислот можно потерять до 5 % продуктивности птицы по яйцу, продолжает он. «Сейчас мы ищем решения и возможности продолжать закупать эти компоненты у разных поставщиков, так как в России их производится недостаточно — всего 50 % от потребности рынка», — обращает внимание Холдоенко.



На сегодняшний день потребность российских сельхозпредприятий в лизине моногидрохлориде, холин-хлориде и метионине не может быть закрыта внутренним производством в полном объеме, подтверждает представитель «Волжанина». Большинство же зарубежных производителей лизина и холина, зарегистрировавших свою продукцию для реализации в России, в 2021 году не имели возможности поставок из-за временных ограничений Россельхознадзора.



«С октября 2021 года в связи с ужесточением экологических требований к заводам-производителям в КНР значительно снизился объем поставок лизина в Россию, тем самым был создан острый дефицит и резкий рост цен, — рассказывает представитель компании. — Сейчас ситуация усугубилась: поставки лизина сократились, а цены резко выросли в связи с изменением курса доллара. Аналогичные трудности и с холин-хлоридом. По обеспечению метионином ситуация также ухудшилась, поскольку основная доля импортного метионина завозилась из Европы». В связи с образовавшимся дефицитом рост цен на аминокислоты в России стремится к 50 %, а порой достигает и спекулятивных 100 % и более от фактической стоимости в ЕС и Китае, что отражается на себестоимости комбикормов и, как следствие, яйца, сетует представитель «Волжанина».



«Талина» тоже считает, что на фоне санкций самая острая проблема отрасли — рост цен на импортные компоненты. Представитель холдинга «Хорошее дело» рассказывает, что из-за увеличения курсов валют поставщики премиксов в расчетах перешли с рубля на евро, что привело к повышению цен на комбикорма, также подорожал шрот. Поскольку на заводе в основном импортное оборудование, из-за санкций увеличились сроки поставок запасных частей. «В связи с последними событиями повышение стоимости комбикормов в этом году ориентировочно составит 30-35 %», — добавляет она. «Черкизово» допускает, что себестоимость комбикормов увеличится минимум на 50 %.



По словам Холдоенко, в прошлом году стоимость производства кормов относительно 2020-го выросла на 38 %. Как она увеличится по итогам 2022-го — пока непонятно. «Можно предположить, что из-за полного отсутствия или ограниченной площади сева на Украине, а также из-за снижения урожайности в Европе на фоне роста цен на удобрения стоимость зерна увеличится в лучшем случае до $600 за тонну, в худшем — до $1 тыс./т, — рассуждает он. — Полагаю, что правительство не даст растениеводам продавать зерно по таким ценам внутри страны, но однозначно будет существенное подорожание».



За прошедший год себестоимость комбикормов увеличилась на 25 %, сравнивает представитель «Волжанина». Рост себестоимости в основном связан с повышением цен на сырьевые компоненты (пшеница, кукуруза, жмых и шрот подсолнечника, монокальцийфосфат, подсолнечное масло и т. д. ) на внутреннем рынке, которые начали дорожать еще в 2020 году. Однако если цены сырья внутри страны стабилизируются, то темпы повышения себестоимости, возможно, будут невысокими, допускает она.



В отрасли неизбежны проблемы Валерий Афанасьев затрудняется прогнозировать, как в этом году будет работать комбикормовая отрасль. «Уже сейчас есть информация о том, что финны и норвежцы отказались поставлять в нашу страну комбикорма для ценных пород рыб. Это катастрофа для предприятий аквакультуры, — говорил он в марте. — С поставками кормовых добавок из ЕС тоже есть неопределенность. Есть надежда на Китай, возможно, получится закупать кормовые добавки в Турции, Пакистане и Индии». Россия совсем не производит кормовые витамины, завозим 70-80% аминокислот, пробиотиков, ферментных препаратов, стимуляторов роста, напоминает он. «Безусловно, мы ожидаем и существенного подорожания комбикормов из-за роста курсов валют и сложностей с логистикой», — добавляет глава Союза комбикормщиков.

В подготовке статьи участвовала Елена Максимова.

