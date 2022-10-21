В России снизилось производство кисломолочной продукции

За восемь месяцев производство йогурта упало на 16% «Чистая линия»

Производство кисломолочной продукции в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го снизилось на 8% — до 1,7 млн т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. В частности, производство йогурта упало на 16% до 474,9 тыс. т, кефира — на 5,3%, до 625,2 тыс. т, сметаны — на 0,2% до 357 тыс. т. Потребление кисломолочной продукции в январе-июле снизилось на 8,1% до 1,5 млн т. В том числе потребление йогурта упало на 14,5% до 422 тыс. т., кефира — на 5,2% до 568,4 тыс. т, сметаны — на 4,9% до 326,9 тыс. т, говорится в обзоре.



По мнению аналитиков, падение обусловлено тем, что в 2022 году наиболее выраженной стала тенденция замещения в рационе отдельных дорогостоящих категорий кисломолочной продукции (в том числе йогурта и сметаны), а также творога более доступным питьевым молоком. Снижению производства кисломолочной продукции также связано со сложностями с поставками отдельных элементов упаковки (в основном, картона).



Повышение цены продукции играет ключевое значение на фоне сокращения доходов населения, но стоит учитывать, что на снижение объемов производства также повлияло увеличение себестоимости производства молочных продуктов, нехватка некоторых ингредиентов и материалов для упаковки, изменения демографической ситуации, замещение потребителями кисломолочных продуктов высокого ценового сегмента на более традиционные и базовые, в том числе смещение спроса в сторону питьевого молока, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова.



По итогам января-августа 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объемы производства ряженки снизились на 10%, ацидофилина — на 13%, кефира и простокваши — на 4%, творога — на 6%, рассказала она. Кроме того, на 6% уменьшились объемы выпуска кефирных и йогуртных продуктов, творожных и сметанных продуктов — на 17% и 30% соответственно. В категории питьевого молока наблюдался рост объемов выпуска на 4%, сливок — на 5%, сливочного масла — на 14%, сыров и сырных продуктов — на 11%. Потребительские цены на кисломолочные продукты в сентябре 2022 года увеличились в среднем на 20% относительно сентября прошлого года.



Петрова считает, что в ближайшие 1-1,5 года потребление цельно- и кисломолочных продуктов будет подвержено структурному перераспределению между сегментами и поляризации спроса. Также она отметила, что наличие заквасок остается актуальной проблемой для молочной отрасли поскольку оперативно изменить рецептуру продукта без потери качества и вкусовых характеристик крайне затруднительно.



В будущем сегмент йогуртов продолжит развитие, т.к. производители следуют потребительским трендам на здоровье и правильное питание, выпускают новые линейки с функциональными ингредиентами, работают над вкусовыми добавками и др., считает Петрова. В долгосрочной перспективе в связи с демографическими изменениям на фоне проводимой СВО и частичной мобилизации спрос на традиционные молочные продукты будет более устойчивым, чем на современные, прогнозирует Петрова.



Глава компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что снижение производства на 8% — не показатель, лучше ориентироваться на цифру, которая будет по итогам 2022 года. Эксперт считает, что к концу года производство кисломолочной продукции восстановится. «Рынок традиционной кисломолочной продукции стагнирующий. Потребление кефира постепенно сокращается. При этом на фоне слабой динамики роста доходов населения потребление йогуртов тоже постепенно снижается, — рассуждает он. — Отсюда и появилось снижение производства на 8%. С одной стороны, повлиял слабый спрос, с другой — за эти восемь месяцев были введены санкции, случились перебои с упаковкой и компонентами».



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