Потребление сыров за пять лет выросло на 26%

Спрос на молочную продукцию будет зависеть от динамики доходов потребителей Pixabay

За последние пять лет потребление сыров в России увеличилось на 26% — это самая быстрорастущая категория в молочном секторе. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. «На российском рынке предлагается много качественных сыров из отличного сырья, и покупатели это чувствуют. А с учетом того, что уровень потребления сыров в нашей стране пока существенно ниже, чем в Европе, потенциал роста данной категории у нас все еще очень большой», — отметил он.



Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее оценивал, что в 2020 и 2021 годах потребление сыров достигло в среднем 6,6 кг на человека. При этом 75% потребляемого в России сыра — отечественного производства, подсчитали аналитики.



По словам Белова, основной фактор, который будет влиять на потребление молочной продукции в этом году — доходы населения: с их ростом будет увеличиваться спрос, со снижением, напротив, потребление станет стагнировать.



Он добавил, что изменение потребительских предпочтений происходит в течение долгого времени — не за один и даже не за три года. «Хотя бывают и исключения. Например, когда в 2020 году люди ушли на самоизоляцию, они стали покупать больше молочных продуктов, которые используются для приготовления домашних блюд: сливочное масло, сметана, — напомнил Белов. — По мере того, как люди станут возвращаться в офисы, эта модель покупательского поведения начнет несколько меняться на ту, которая была характерна для допандемийного периода: увеличится потребление йогуртов, десертов, творожков для перекуса».

