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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Рынки

Потребление сыров за пять лет выросло на 26%

Это самая быстрорастущая категория в молочном секторе

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Спрос на молочную продукцию будет зависеть от динамики доходов потребителей
Pixabay
Спрос на молочную продукцию будет зависеть от динамики доходов потребителей
Pixabay

За последние пять лет потребление сыров в России увеличилось на 26% — это самая быстрорастущая категория в молочном секторе. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. «На российском рынке предлагается много качественных сыров из отличного сырья, и покупатели это чувствуют. А с учетом того, что уровень потребления сыров в нашей стране пока существенно ниже, чем в Европе, потенциал роста данной категории у нас все еще очень большой», — отметил он.   

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее оценивал, что в 2020 и 2021 годах потребление сыров достигло в среднем 6,6 кг на человека. При этом 75% потребляемого в России сыра — отечественного производства, подсчитали аналитики.

По словам Белова, основной фактор, который будет влиять на потребление молочной продукции в этом году — доходы населения: с их ростом будет увеличиваться спрос, со снижением, напротив, потребление станет стагнировать.

Он добавил, что изменение потребительских предпочтений происходит в течение долгого времени — не за один и даже не за три года. «Хотя бывают и исключения. Например, когда в 2020 году люди ушли на самоизоляцию, они стали покупать больше молочных продуктов, которые используются для приготовления домашних блюд: сливочное масло, сметана, — напомнил Белов. — По мере того, как люди станут возвращаться в офисы, эта модель покупательского поведения начнет несколько меняться на ту, которая была характерна для допандемийного периода: увеличится потребление йогуртов, десертов, творожков для перекуса».

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