В Кировской области открылся завод по производству сыра

Российское сырное производство по итогам трех кварталов выросло до 949 тыс. тонн flickr.com

В селе Вожгалы Кировской области открылся завод по производству сыров. При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 7,2 тыс. т продукции в год (20 т в сутки), сообщила пресс-служба правительства региона. «Агроинвестор» выяснил, что завод открывает ОАО «Вожгальский маслосырзавод». Гендиректор предприятия Антон Шандаров, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что производство в тестовом режиме уже запущено.



В настоящее время на предприятии налажены производственные процессы для выпуска чеддеризированных полутвердых сыров и последующей их переработки в сыры сорта Моцарелла. Также прошла опытная варка сыра Чеддер. Суммарный объем освоенных инвестиций составляет 850 млн руб. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексея Котлячкова, для производства понадобится порядка 260 т сырого молока в день, что влечет за собой увеличение его производства. «Молоко на завод поставляется в том числе сельхозпредприятиями Куменского района — одного из лидеров региона по объему производства и продуктивности дойного стада в регионе», — заявил глава минсельхозпрода.



Отмечается, что большая часть технологического оборудования произведена кировскими предприятиями. «В рамках строительства также были созданы и современные очистные сооружения, склад готовой продукции. Проектируется и вторая очередь завода — строительство цеха для сушки сыворотки, чтобы впоследствии внедрить систему замкнутого цикла. Там же будет располагаться линия по производству крем-сыра, ее мы планируем открыть летом следующего года», — говорится в сообщении правительства Кировской области. Новое производство находится на территории маслосырзавода, основанного в 1947 году. Сейчас на его мощностях выпускают порядка 50 наименований продукции при объеме перерабатываемого сырого молока 18,7 тыс. т в год.



Гендиректор StredaConsulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору» что с точки зрения сырья в Кировской области у предприятия не будет проблем, поскольку по нему регион профицитный. «А вот возможности сбыта продукции нужно оценивать аккуратно и отдельно по каждой категории, поскольку у завода достаточно интересный портфель, — отмечает эксперт. — В частности, рынок полутвердых сыров достаточно плотный (топ-20 игроков обеспечивают 70% производства в стране) и в сложившейся сейчас на рынке ситуации выходить в этот сегмент новому игроку крайне проблематично. Но с другой стороны — компания планирует выпускать чеддеризированные сыры, у которых есть своя ниша и потенциал роста при определенных условиях».



Рынок моцареллы и итальянских сыров, по словам Груздева, также крайне конкурентный — на нем доминируют несколько крупных игроков с сильными брендами и развитой системой дистрибуции (Lactalis, Unagrande Company и Туровский молочный комбинат — ТК «Мультипро»). Но и здесь есть отдельные ниши для развития, например HoReCa, особенно если компания планирует работать в партнерстве с кем-то из сильных игроков, продолжает Груздев.



Со сбытом крем-сыров, по мнению эксперта, у компании могут возникнуть сложности. Так, на рынке творожных сыров уровень консолидации очень высокий — на трех крупнейших игроков с сильными брендами (Hochland, «Карат» и сербская MlekaraSabac) приходится более 70% российского рынка, где работают еще не менее 10 сильных игроков. «Если говорить про итальянскую группу сыров (маскарпоне и рикотта) — это логичное дополнение к моцарелле, но с точки зрения конкуренции здесь ситуация сопоставимая — Unagrande Company и Туровский молочный комбинат занимают более 70% рынка в рознице. Поэтому можно сделать вывод, что в настоящее время рынок сыров высококонкурентный, и всем игрокам, не имея сильных брендов и серьезных позиций в торговых сетях, работать будет очень сложно», — рассуждает Груздев.



Эксперт также отметил, что доходы населения в последние годы не увеличиваются, что ограничивает спрос на продукцию и усложняет выход на рынок для нового предприятия. Кроме того, растет цена на сырье, а вслед за ней и на готовую продукцию. «Сыр — это молокоемкий продукт, поэтому его стоимость в следующем году поднимется более существенно, чем других молочных категорий, что не добавляет потенциала спросу на этот товар. Скорее всего, рынок будет уплотняться за счет усиления позиций крупнейших игроков», — прогнозирует Груздев.



По мнению эксперта, в целом в 2021 году рынок сыров немного вырастет по сравнению с прошлым годом и по всем категориям составит чуть более 1 млн т. В обзоре «Мировой рынок: Молочная продукция», подготовленном ФГБУ «Агроэкспорт», говорится, что производство сыра в России по итогам трех кварталов 2021 года расширилось на 1%, до 949 тыс. т. При этом на 13% — до 250 тыс. т — увеличился импорт.

